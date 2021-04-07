«Большой террор»: сколько на самом деле было жертв сталинских репрессий

Оценки количества жертв сталинских репрессий кардинально разнятся. Одни называют цифры в десятки миллионов человек, другие ограничиваются сотнями тысяч. Кто же из них ближе к истине? Кто виновен? Сегодня наше общество практически поровну поделилось на сталинистов и антисталинистов.

Первые обращают внимание на положительные преобразования, произошедшие в стране в сталинскую эпоху, вторые призывают не забывать об огромных количествах жертв репрессий сталинского режима. Впрочем, практически все сталинисты признают факт репрессий, однако отмечают их ограниченный характер и даже оправдывают политической необходимостью. Более того, репрессии они зачастую не связывают с именем Сталина.

Историк Николай Копесов пишет, что в большинстве следственных дел на репрессированных в 1937--1938 годы не было резолюций Сталина – всюду были приговоры Ягоды, Ежова и Берии. По мнению сталинистов это является доказательством того, что главы карательных органов занимались самоуправством и в подтверждение приводят цитату Ежова: «Кого хотим -- казним, кого хотим – милуем».

Для той части российской общественности, которая именно в Сталине видит идеолога репрессий, это всего лишь частности, подтверждающие правило. Ягода, Ежов и многие другие вершители людских судеб сами оказались жертвами террора. Кто как не Сталин стоял за всем этим? – задают они риторический вопрос.

Доктор исторических наук, главный специалист Госархива РФ Олег Хлевнюк отмечает, что несмотря на то, что подписи Сталина не было во многих расстрельных списках, именно он санкционировал почти все массовые политические репрессии.



Еще более весомое значение в полемике вокруг сталинских репрессий приобрел вопрос о жертвах. Кто и в каком качестве пострадал в период сталинизма? Многие исследователи отмечают, что само понятие «пострадавшие от репрессий» достаточно размыто. Историография так и не выработала по этому поводу четких определений.

Безусловно, осужденные, заключенные в тюрьмы и лагеря, расстрелянные, депортированные, лишенные имущества должны быть причислены к пострадавшим от действий властей. Но как быть, к примеру, с теми, кто был подвергнут «допросам с пристрастием», а затем выпущен на свободу? Следует ли разделять уголовных и политических заключенных?

К какой категории причислить «несунов», уличенных в мелких единичных кражах и приравненных к государственным преступникам? Отдельного внимания заслуживают депортированные. К какой категории их отнести – репрессированных или административно высланных? Еще сложнее определиться с теми, кто, не дожидаясь раскулачивания или депортации бежал. Их иногда ловили, но кому-то посчастливилось начать новую жизнь.



Неопределенности в вопросе ответственного за репрессии, в выявлении категорий пострадавших лиц и периода за который должен вестись подсчет жертв репрессий приводят к абсолютно разным цифрам. Самые впечатляющие цифры называл экономист Иван Курганов (на эти данные ссылался Солженицын в романе Архипелаг ГУЛАГ), который подсчитал, что с 1917 по 1959 годы жертвами внутренней войны советского режима против своего народа стали 110 миллионов человек.

В это число Курганов включает жертвы голода, коллективизации, крестьянской ссылки, лагерей, расстрелов, гражданской войны, а также «пренебрежительного и неряшливого ведения Второй мировой войны».

Даже если такие подсчеты верны, можно ли считать эти цифры отражением сталинских репрессий? Экономист, по сути, сам и отвечает на это вопрос, употребляя выражение «жертвы внутренней войны советского режима». Стоит обратить внимание, что Курганов подсчитал только погибших. Трудно представить какая цифра могла появиться, если бы экономист учел всех пострадавших от советской власти в указанный период.



Цифры, приводимые главой правозащитного общества «Мемориал» Арсением Рогинским более реалистичны. Он пишет: «В масштабах всего Советского Союза жертвами политических репрессий считаются 12,5 миллиона человек», но при этом добавляет, что в широком смысле репрессированными можно считать до 30 миллионов человек.

Лидеры движения «Яблоко» Елена Кривень и Олег Наумов подсчитали все категории жертв сталинского режима, в том числе, погибших в лагерях от болезней и тяжелых условий труда, лишенцев, жертв голода, пострадавших от неоправданно жестоких указов и получивших чрезмерно суровое наказание за мелкие правонарушения в силу репрессивного характера законодательства. Итоговая цифра – 39 миллионов.

Исследователь Иван Гладилин замечает по этому поводу, что, если подсчет жертв репрессий ведется с 1921 года, это значит, что за существенную часть преступлений несет ответственность уж никак не Сталин, а «ленинская гвардия», которая сразу же после Октябрьской революции развернула террор против белогвардейцев, священнослужителей и кулаков.



Приведенные выше цифры большей частью основаны на сводках ОГПУ, НКВД, МГБ. Однако далеко не все документы карательных ведомств сохранились, многие из них были целенаправленно уничтожены, многие до сих пор лежат в закрытом доступе.

Следует признать, что историки очень зависимы от статистики, собранной различными спецорганами. Но сложность в том, что даже доступная информация отражает только официально репрессированных, а поэтому по определению не может быть полной. Более того, проверить её по первоисточникам удается только в редчайших случаях.

Острый дефицит достоверной и полной информации зачастую провоцировал как сталинистов, так и их оппонентов называть кардинально разнящиеся друг от друга цифры в пользу своей позиции. «Если «правые» преувеличивали масштаб репрессий, то «левые», отчасти из сомнительного молодечества, найдя в архивах гораздо более скромные цифры, спешили придать их гласности и не всегда задавали себе вопрос, всё ли отразилось – и могло отразиться - в архивах», – отмечает историк Николай Копосов.

Можно констатировать, что оценки масштаба сталинских репрессий на основании доступных нам источников могут быть очень приблизительными. Хорошим подспорьем для современных исследователей стали бы документы, хранящиеся в федеральных архивах, однако многие из них были подвергнуты повторному засекречиванию. Страна с такой историей будет ревностно оберегать тайны своего прошлого.

Тарас Репин

Источник : https://russian7.ru/post/bolshoy-terror-skolko-na-samom-del/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей».

И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина».

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/ ).

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся с врагами советской власти, а не со своими соперниками?

Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!

Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово «гавнокомандующий» Сталин ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/ ).

Любопытно также , что, захватив в 1945 г. Берлин, сотрудники госбезопасности, тщательно изучив захваченные архивные документы германской разведки и допрашивая, попавших в плен высокопоставленных офицеров имперской безопасности и политической разведки SD, выяснили, что предвоенном СССР у немецкой разведки не было ни одного высокопоставленного русского агента.

Выходит, что все высокопоставленные генералы, кто в предвоенные годы был обвинен в работе на германскую разведку, не были виновны! Особенно это касается маршала Тухачевского. Признание же своей вины на сталинских процессах были в результатом нечеловеческих пыток и угроз расстрела членов семьи! Немаловажно также, что судебные процессы тех времен были недемократичны и преступны, поскольку в процессах не была допущена защита и опрос свидетелей!

В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

Следует также отметить, что Сталин прибегал не только к репрессиям, но и к голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — у людей забирали все, даже не оставляя шансы на выживание, а все для того, чтобы подчинить голодного и страдающего человека под свои взгляды!

А может напомнить забывчивым сталинистам и ужасы сталинских депортаций, когда народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния,которое ,например, произошло с чеченцами и ингушами ,пожалуй, еще не знала история человечества)!

И если не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Нетрудно догадаться, что массовое противостояние советской власти во время войны со стороны многих народов, особенно же русских, украинцев , белорусов, прибалтов и т. д., объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения в результате репрессий росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против нее!Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны многих народов. Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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