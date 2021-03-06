Чем прославился граф Толстой «Американец»

Графа Федора Ивановича Толстого современники называли по-разному — алеутом, американцем и даже татуированным дьяволом. В доме этого странного человека было полно оружия и алеутских масок. Отношение к этой личности было у всех разное, кто-то его любил, а кто-то ненавидел.

Его рассказы были бесконечны и не всегда правдоподобны. Но если кто-то не верил графу, тот мог без лишних слов скинуть одежду и продемонстрировать огромное количество устрашающих татуировок. Читайте о Федоре Толстом, который до сих пор вызывает удивление.

Плюнуть в лицо офицеру и сбежать от наказания на корабле под командованием Крузенштерна

Толстой сбежал на корабле, которым командовал Иван Крузенштерн.

Федор Толстой появился на свет в Москве. Семья была небогатой. Отец — граф Иван Толстой, мать — Анна Майкова. Федор закончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, но с морем свою жизнь не связал, а поступил на службу в Преображенский полк. Современники говорили, что Толстой имел ужасный характер. Он постоянно обижался, вспыхивал, был мстителен. При этом отлично стрелял из пистолета и дрался на шпагах. Уже в юности стал известен как заядлый дуэлянт. В 1803 году графа чуть не разжаловали в солдаты за дикий поступок: он не явился на полковой смотр, чтобы полетать на воздушном шаре.

Это было гораздо интереснее. Когда граф вернулся в полк, то попал под раздачу. Но вместо извинений он плюнул в лицо старшему офицеру.

Толстому грозило наказание. Чтобы этого избежать, он принял дерзкое решение — вместо двоюродного брата Федора Петровича Толстого, который страдал морской болезнью, поехать в кругосветное путешествие. Кузен уступил свое место на шлюпе «Надежда» под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна. Плавание предстояло длительное — три года. Толстой питал надежду, что за это время все решится, само собой.

Как граф на судне буянил и дрессированный орангутан

Толстой притащил на корабль орангутана и стал его дрессировать.

Итак, Толстой поплыл на корабле. Тут то он и показал во всей красе свой отвратительный характер. Он придумывал злые шутки, ссорил членов команды. Был случай, когда граф напоил до состояния «бревна» монаха Гедеона, служившего судовым священником. Тот заснул мертвецким сном прямо на палубе, а «добрый» граф взял сургуч, гербовую печать и с их помощью припечатал бороду священнослужителя к доскам. После пробуждения монах попытался освободиться, но Толстой стал его запугивать, что при поломке печати неминуемо суровое наказание. В результате священник испугался и дал разрешение отстричь себе бороду.

На каком-то острове граф приобрел орангутана, и стал учить его разным пакостям. Например, обезьяна научилась пачкать бумаги чернилами. После этого граф впустил его в капитанскую каюту. Крузенштерн пресек безобразие, но до этого судовой журнал был залит чернилами. Разразился скандал, графа взяли под стражу. Орангутан быстро надоел Толстому, и он все чаще выгонял его на палубу, где животное приставало к людям. Один раз обезьяна напала на графа и была так сильно брошена на палубу, что пришлось ее пристрелить во избежание длительных мучений.

Был ли граф Толстой в Америке – тайна, покрытая мраком

Неизвестно, был ли Толстой в Америке или же нет.

Путь до мыса Горн занял полгода. Корабль сделал остановку на острове Нуку-Хиве (Полинезия), где жили добродушные туземцы. Граф Толстой с восторгом принял это событие. Он кинулся в пучину любовных наслаждений с местными жительницами и покрыл тело разнообразными, сложными татуировками. Но не только граф разукрасил свою кожу, например, Крузенштерн попросил набить на руке имя Юлиана (так звали его жену). Отдохнув в Полинезии, моряки направились в Петропавловск.

Был ли граф Толстой в Америке — неизвестно. В судовом журнале можно найти запись о том, что в Петропавловске он сошел с корабля и направился в Санкт-Петербург «сухим путем». Сам граф рассказывал, что все было не так. По его словам, его обманули, заставив хитростью остаться на «на пустынном берегу», правда, выдав некоторое количество продуктов. И он, геройски переживая трудности, передвигался по островам до тех пор, пока не столкнулся с индейцами-тлинкитами. По рассказам Толстого, он остался жить в племени, где всем безумно понравился. Настолько, что индейцы на коленях умоляли его принять сан царя. Но графу это было не нужно, потому он каким-то образом подал сигнал проходящему мимо кораблю и на нем доплыл до Камчатки. И уже оттуда добирался до Петербурга, передвигаясь то на санях, то пешком, то на лодке. Верить ли этим чудесным рассказам? История умалчивает.

Женитьба на цыганке и смерть одиннадцати детей

Дочь «американца» Сарра Толстая умерла в возрасте 17 лет.

Вся оставшаяся жизнь графа Толстого была шумной и безрассудной. Он кутил, играл в карты (заслужив репутацию шулера) и активно участвовал в дуэлях. Взрывной характер привел к тому, что от его руки погибли одиннадцать человек. Он участвовал в войне со шведами, был знаком с Денисом Давыдовым, Александром Пушкиным и Евгением Баратынским. Граф пересказывал истории, которые они ему рассказывали, снабжая их придуманными подробностями.

В середине жизни граф женился. Его избранницей стала цыганская танцовщица Авдотья Тугаева, погасившая большой карточный долг графа. В браке у пары родилось двенадцать детей, но одиннадцать из них умерли. Граф сильно переживал эти события и стал очень набожным. Известно, что когда умирал очередной ребенок, Толстой вычеркивал из записной книжки имя жертвы, которую он лишил жизни на дуэли. Когда число смертей достигло одиннадцати, он подвел черту и сделал надпись «квиты». Удивительно, но двенадцатый ребенок, а это была дочь Прасковья, остался жив.

Перед смертью граф окончательно обратился к богу. Он непрерывно молился, а когда настал смертный час, исповедовался священнику. Его рассказ длился много часов. Похоронен граф Толстой на Ваганьковском кладбище, и его могила до сих пор сохранилась.

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