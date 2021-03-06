Почему в СССР женщины носили мужское белье

В Европе нижнее белье в его современном виде стали носить лишь в начале XX века. Кальсоны из хлопка и льна были популярны среди мужчин в дореволюционной России, а женщины стали надевать панталоны только три столетия назад. Даже в советском государстве не спешили отказываться от «старорежимного» белья, так как все производственные возможности государства были настроены на обеспечение потребностей армии. Многие советские граждане, и даже сам И.В. Сталин, носили устаревшее белье вплоть до середины прошлого века.

Белье на заре становления советского государства

В 20-е годы прошлого столетия белье стало неотъемлемой частью «режима гигиены». Каждому гражданину выдавали по 2 и более комплектов с предписанием менять не реже чем раз в 7-10 дней. О сексуальности белья речи не было, акцент делался на удобство. Поэтому мужские и женские трусы имели минимум различий. На пошив белья работали две фабрики: «Ленбелье» и «Мосбелье». Производители учитывали мировые тенденции в моде, уделяли пристальное внимание тканям, вышивке и цвету белья, сотрудничали с Татлиным, Мухиной, Родченко и другими советскими художниками. В годы НЭПа производством белья занимались даже частники, но после свертывания новой экономической политики тенденции сменились.

Белье в сталинскую эпоху

Стремление уравнять мужчину и женщину просматривается даже в белье тех времен – здесь царил строгий унисекс и аскетизм. Все фабрики, которые производили белье, были поглощены крупным госпредприятием – «Главодежда». Поскольку страна готовилась к войне, о дизайне и цветовом разнообразии речь не заходила. В ассортименте было четыре вида кальсон, трусы в нескольких простых цветах, хлопковые сорочки. Кальсоны предназначались для военных, в то время как «гражданские» носили «трусы упрощенные гладкие». Их было не зазорно носить в кругу родных в качестве шорт.

Изначальное предназначение трусов – для занятий спортом. Они имели универсальный размер и держались на резинке. Так как их мог носить каждый член семьи, они получили народное прозвище «семейники». Женские трусы были схожи с мужскими. Примечательно, что до 1950-х годов прошлого века в продаже были бюстгальтеры единственной модели, а выбор ограничивался лишь тремя размерами. Модельное белье, изготавливаемое под заказ в ателье «Мосшвея», было доступно только женам высокопоставленных лиц. Женщины из обычных семей часто шили себе белье сами, ориентируясь на выкройки из женских журналов.

Смена моды

В послевоенные годы трофейное западное белье стало проникать на просторы советского государства из Чехословакии и ГДР. Занявшая пост министра культуры Екатерина Фурцева способствовала тому, что в 1970-е годы стало появляться более качественное женское белье, хотя особого разнообразия моделей не наблюдалось.

Семейные трусы продолжали быть в моде среди мужчин еще долгие годы, вплоть до появления зауженных джинсов и брюк. «Семейники» пользуются популярностью и по сей день благодаря их комфортности и свободному крою, который, как считают многие, способствует сохранению мужского здоровья.

История : https://cyrillitsa.ru/history/152290-zhenskie-semeyniki-poch...

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