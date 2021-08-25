Феномен Владимира Демихова

Сегодня операции по пересадке органов не вызывают особого удивления. Однако в первой половине 20 века такие манипуляции были из разряда фантастики. Они стали возможными благодаря научно-исследовательской работе ученых и врачей.

Одним из них был Владимир Демихов, который посвятил всю свою жизнь проблеме трансплантации органов. Этот человек был признан за рубежом, и считался сумасшедшим на родине. Читайте в материале, как Демихов экспериментировал над собаками, каких чудовищ он создавал и почему шунтирование Борису Ельцину делали по методике именно этого ученого.

Живая собачья голова и искусственное сердце

Так выглядит автономное искусственное сердце из современных материалов.

Демихов родился в 1916 году. В то время о пересадке органов врачи только мечтали. Однако эксперименты уже проводили, например, врач Ульман в 1902 году в Вене провел операцию пересадки почки — она была помещена на сосуды шеи козы, которая прожила 3 недели Это был потрясающий результат.

Владимир с детства проявлял интерес к строению тел животных. Говорят, он даже попытался вскрыть живую собаку. Демихов закончил ФЗУ и после этого стал студентом биологического факультета в Воронежском университете. Учился хорошо, в дальнейшем перевёлся в Московский государственный университет, где произошло его знаменательное знакомство с физиологом Брюхоненко.

Этот медик занимался реанимацией и проводил эксперименты на животных.

В 1928 году ему удалось подключить собачью голову к системе искусственного кровообращения. Физиологические функции были сохранены — собака моргала, вздрагивала от шума и даже лакомилась сыром. В сотрудничестве с Брюхоненко Демиховым было создано искусственное сердце. Такого в мире еще никто не делал. Его пересадили собаке, и пёс прожил 2 часа.

Закончив обучение, Демихов ушёл служить в армию, был участником двух войн (Финской и Великой Отечественной). После окончания войны Владимир приступил к работе в Институте экспериментальной и клинической хирургии. Очень неприхотливого в быту ученого совершенно не пугало, что лаборатория для проведения экспериментов находилась в сарае.

Невероятные трансплантологические эксперименты

Шунтирование Ельцину делали по методике Демихова.

Демихов упорно продолжал проводить эксперименты на собаках. Он пересаживал сердце в грудную полость, а не на бок или шею. Самым удачным был эксперимент, когда животное прожило 32 дня. В 1947 году прошла конференция по хирургии, где экспериментатор представил фильм, демонстрирующий пересадку сердца. Демихов мгновенно стал знаменитым. В 1948 году учёный провел несколько удачных пересадок печени. О результатах узнали в США, и американские учёные очень быстро ввели данные операции в медицинскую практику.

В 1950 году Демихов был удостоен премии Бурденко. После этого воодушевленным ученым были разработаны сложнейшие методики по пересадке сердца и лёгких. В дальнейшим Демихов занялся коронарным шунтированием — он мастерски пришивал сосуд в коронарную артерию, не затрагивая поврежденное место. При этом операция должна была проходить в невероятно быстром темпе, поскольку в те времена не существовало аппаратов, поддерживающих кровообращения. Сердце могло быть остановлено не более чем на 2 минуты. Результаты были невероятными: из пятнадцати собак остались живы четыре, причём одна из них прожила три года. Самой известной была собачка Дамка. Ей в 1951 году Демихов «подарил» второе сердце и лёгкие. Собака прожила 7 дней.

Создания Демихова

Двухголовая собака Демихова.

Демихова отличала невероятная работоспособность. Например, в 1955 году им было сделано примерно тридцать операций. Он пересаживал взрослым собакам органы от щенков — это были надпочечники, почки, куски позвоночника вместе со спинным мозгом, печень, желудочно-кишечный тракт. Апофеозом стала операция по пересадке головы щеночка на сосуды почек взрослой собаки, нижней части щенка на шею, и даже всего щеночка без части органов. Создание с двумя головами и шестью лапами прожило несколько дней. Двухголовая собака пила воду, дышала, а щенок даже трепал её за ухо. К сожалению, долго такие собаки не жили. Демихов сделал открытие, поняв, что смерть происходит из-за того, что ткани иммунологически несовместимы.

В 1956 году в США показали фильм о собаке Демихова. К учёному пришла слава. Он был выпущен за границу на время симпозиума в ФРГ, это произошло в 1958 году. С Демихова взяли обещание — никаких выступлений. Однако перед отъездом инженером Гудковым, другом ученого, был изобретён аппарат для сшивания сосудов. Владимир прихватил его в поездку, и когда был Мюнхене, то сделал доклад и даже провел манипуляцию по трансплантации сердца и по пересадке щенячьей головы на шею взрослому псу. На западе это произвело сенсацию. А на родине его обвинили в выдаче секретов и попытке эмигрировать. Учёный стал невыездным.

Гонения продолжались, Владимир был вынужден покинуть Институт клинической медицины и переехать в Институт Склифосовского. Предоставленная ученому лаборатория трансплантологии представляла собой маленький сырой подвал, где пол был залит водой. Вместо операционных столов стояли сооружения из досок, присутствовал самодельный аппарат вентиляции лёгких, которые питался от пылесосов. Тут же находились и собачки. Нередко Демихов брал их в свою коммуналку, чтобы выходить. В этом же подвале произошла отвратительная история: напившийся плотник покалечил пса Гришку, которому было пересажено сердце. Собака жила в 5 месяцев, однако после инцидента умерла. Несмотря на гонения, Демихов был невероятно популярным. Люди просились к нему на операции, а зарубежные врачи оказывали большое внимание.

Гениальная идея по сохранению донорских органов

Травля Демихова привела к инсульту.

Демихов продолжал эксперименты. Он пытался разработать способы консервации донорского органа, для чего помещал его в термостат и присоединял к кровеносной системе собак. Пытался заменять кровь собак кровью, взятой у умерших людей, подсоединял животным сердце человека и добивался его оживления, правда не более чем на шесть часов. Демиховым был изобретён способ консервировать органы внутри животного. Для этого сердце помещалось в вакуумный пластиковый пакет, а затем в брюшную полость свиньи, при этом подключалось к системе кровоснабжения. Свинка сохраняла до 4 сердец в течение 7 дней.

В 1965 году Демихов предложил организовать банк органов. Однако ученого раскритиковали, а гонения усилились. Особенно активным был Петровский, который в 1964 году провел операцию по замене митрального клапана. Травля закончилась тем, что у Владимира произошёл инсульт. Это было в 1968 году. За рубежом всё было иначе. Там его признали и даже присвоили звание почетного доктора медицины (Лейпцигский и Ганноверский университет), почетного члена Королевского научного общества (Швеция), клиники Майо (Соединённые Штаты Америки).

В 1966 году опыт Демихова с двухголовой собакой был повторен хирургом из ЮАР Бернардом. Через год им же было пересажено сердце пожилому мужчине. После удачной операции Бернард связался с советским ученым, рассказал об успешно проведенной манипуляции и признал его учителем. Дела пошли. За 6 месяцев после этого случая около 100 человек получили новое сердце. Лаборатория Демихова работала до середины 80-х годов, но оценили ученого только после того, как СССР перестал существовать: в 1996 году ему был присужден орден «За заслуги перед Отечеством». Это был действительно гениальный ученый. Интересно, что шунтирование Ельцина было проведено именно по методу Владимира Демихова.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Знаменитый советский хирург-трансплантолог Владимир Демихов создал первым в мире не только искусственное сердце, но и пересадил вторую голову собаке, которая прожила после этого несколько дней !Кстати , именно у Демихова учился и практиковал знаменитый кардиохирург из ЮАР Кристиан Барнард , который первым в мире сделал пересадку сердца человеку.

Необходимо отметить , что столь выдающемуся ученому, как Демихову , бездарная и завистливая советская партноменклатура не давала возможности нормально проводить свои разработки. Все свои эксперименты и операции этот гений проводил в кочегарке, где и параллельно подрабатывал ! Завидуя, На него ополчилось большинство бездарной советской профессуры и умер выдающийся ученый в нищете !Вот она – подлая и кощунственная советская действительность !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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