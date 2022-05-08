Что же на самом деле такое «субботник»?

Те, кто так или иначе застал времена СССР, конечно, помнят о субботниках или воскресниках, когда добровольно большинство выходили бесплатно трудится на благо общества.

Первый субботник состоялся в апреле 1919 года в депо Москва-Сортировочная, когда группа рабочих из 15 человек по собственной инициативе вышла ремонтировать паровозы в ночь на субботу. Перове массовое мероприятие такого характера состоялось в мае 1919 года, что стало поводом для написания статьи Лениным, где он назвал субботники героизмом светских людей.

Наибольшего размаха движение набрало в 1920 году, когда работа шла в помощь фронту, возглавил его, конечно, В. Ленин, что затем активно использовалось в пропаганде. Помните: как на Красной площади вождь несет бревно? Правда, одних только помощников для него было зарегистрировано около тысячи.

В последствии подобные мероприятия проводил на регулярной основе, приурочив это к большим праздникам, не обязательно к рождению великого вождя. Выходили в основном на работу на свои «родные» предприятия, однако имело место быть и облагораживание прилегающей территории.

Субботники прославляли многие советские поэты, часто он встречается непосредственно у Владимира Маяковского, который назвал его «свободный труд свободно собравшихся людей».

Но на самом деле многие и не знают, что в действительности означает это слово.

Слышали про такое понятие как наказание «по-христиански», если уж совсем утрировать, то это, когда ребенок «получает» не сгоряча, а карается спустя какое-то время. Так вот, во времена гимназий субботник – это коллективная порка гимназистов за шалости и проступки. Наставники школьников тщательно записывали все, что те натворили, а в субботу приходил день расплаты. Пороли за разное: и за плохое поведение, из успеваемость, и прочее.

Так что на самом деле, субботник – исключительно воспитательное мероприятие.