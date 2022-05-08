Что же на самом деле такое «субботник»?

Те, кто так или иначе застал времена СССР, конечно, помнят о субботниках или воскресниках, когда добровольно большинство выходили бесплатно трудится на благо общества.
Первый субботник состоялся в апреле 1919 года в депо Москва-Сортировочная, когда группа рабочих из 15 человек по собственной инициативе вышла ремонтировать паровозы в ночь на субботу. Перове массовое мероприятие такого характера состоялось в мае 1919 года, что стало поводом для написания статьи Лениным, где он назвал субботники героизмом светских людей.
Наибольшего размаха движение набрало в 1920 году, когда работа шла в помощь фронту, возглавил его, конечно, В. Ленин, что затем активно использовалось в пропаганде. Помните: как на Красной площади вождь несет бревно? Правда, одних только помощников для него было зарегистрировано около тысячи.
В последствии подобные мероприятия проводил на регулярной основе, приурочив это к большим праздникам, не обязательно к рождению великого вождя. Выходили в основном на работу на свои «родные» предприятия, однако имело место быть и облагораживание прилегающей территории.
Субботники прославляли многие советские поэты, часто он встречается непосредственно у Владимира Маяковского, который назвал его «свободный труд свободно собравшихся людей».Но на самом деле многие и не знают, что в действительности означает это слово.
Слышали про такое понятие как наказание «по-христиански», если уж совсем утрировать, то это, когда ребенок «получает» не сгоряча, а карается спустя какое-то время. Так вот, во времена гимназий субботник – это коллективная порка гимназистов за шалости и проступки. Наставники школьников тщательно записывали все, что те натворили, а в субботу приходил день расплаты. Пороли за разное: и за плохое поведение, из успеваемость, и прочее.
Так что на самом деле, субботник – исключительно воспитательное мероприятие.
А вы знали об этом?
Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на наш нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43967057211/).
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