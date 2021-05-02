Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

10 новых и важных вопросов о COVID–19

10 новых и важных вопросов о COVID–19

Что ни день, появляются новые опасения, мифы и домыслы связанные с коронавирусной инфекцией. 

На самые тревожные вопросы ответил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

10 новых и важных вопросов о COVID–19

Ожидается ли третья волна коронавируса в России?

Сейчас у нас наступило состояние относительного покоя: новых всплесков коронавирусной инфекции нет, возможно, что количество новых заболевших начнет снижаться. Тем временем во многих странах наблюдается значительный подъем заболеваемости, там говорят о третьей волне пандемии. Похожая ситуация у нас может произойти, когда начнется новый туристический сезон. Поэтому важно сохранять легкие карантинные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться. Сейчас в Москве люди идут на прививку жидкой цепочкой. Задача привить к 1 июля 60-70 % населения, похоже, не выполнится. Но, если учесть, что 54% уже переболели и имеют иммунитет, еще 20% сделают прививку в ближайшее время, то мы получим желаемый коллективный иммунитет.

Нужно ли прививать от ковида домашних животных?

Вакцина для животных — разработка нашего Федерального центра по сохранению здоровья животных. Использовать ее для прививки домашним животным можно в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Наибольшее значение она имеет скорее для промышленности, чтобы не потерять бизнес. Год назад в Дании вирус уничтожил несколько тысяч норок на звероводческой ферме, совсем недавно тоже самое произошло в Польше.

Что делать, если после перенесенного ковида антител нет?

Нет антител — есть клеточный иммунитет. Дело в том, что сами антитела не могут дать стопроцентной гарантии защиты от инфекции, а иммунитет, при отсутствии антител, может защитить от болезни.

н897987.jpg

Вакцина от ковид — продукт генной инженерии, может ли она влиять на ДНК?

За несколько миллионов лет, с момента трансформации человека из обезьяны, организм постоянно взаимодействует с вирусами. Известно, что некоторые частицы вирусов вошли в ДНК. Ничего страшного в этом нет.

Защитят ли вакцины от ковида от новых штаммов вируса?

Роспотребнадзор все время проводит мониторинг заболеваемости в стране, в том числе следит за антигенным составом вируса. Если будет угроза новых штаммов, и вакцина не сможет обеспечить защиту в полной мере, значит внесут изменения в саму вакцину.

Когда появится специальная вакцина для детей?

Возраст вакцинации детей разбит на три категории. Уже в ближайшее время появится вакцина для подростков, потом для среднего школьного возраста, последних будут прививать малышей. Дети — контингент нежный, поэтому требуется повышенное внимание к изобретению и гораздо больше времени для его исследования.

6967.jpg

Есть ли необходимость вводить ковидпаспорта, и станет ли прививка от ковида ежегодной?

Нет смысла изобретать что-то новое, тогда как в международном сообществе давно используется свидетельство о вакцинации. Документ так и называется: Международное свидетельство о вакцинации. Выезжающие в Африку или Южную Америку делают прививку против желтой лихорадки и получают на руки такое свидетельство, оно едино для всех стран. Что касается ежегодной вакцинации от ковида, не вижу проблемы, ведь мы прививаемся каждый год от гриппа. Хотя разработчики Спутника V, говорят, что иммунитет после прививки будет сохраняться до двух лет.

Какую вакцину из трех лучше выбрать?

Самим выбирать вакцину не надо. Это задача для вашего лечащего врача. Зная ваше состояние здоровья и оценивая возможные риски, врач сам подберет вакцину. На сегодня самой изученной остается вакцина Спутник V. Ей уже привиты несколько миллионов человек. Есть подтверждающие данные, что защита от ковида после этой прививки повышается. Побочные явления после вакцинации не исключены. Могут быть болезненность или отек в месте инъекции, повышение температуры тела, признаки интоксикации. Разработчики подробно пишут о возможных побочных реакциях, но они не так часто случаются, как правило, большинство людей переносят прививку легко.

Опасно ли прививаться в мобильных пунктах?

Молодым, крепким и здоровым можно прививаться в мобильных пунктах. Всем остальным лучше идти в поликлинику по месту жительства. Но если по каким-то причинам вы идете на мобильный пункт, знайте, что специалисты, которые там работают, тоже врачи поликлиник, и прежде чем сделать укол, они зададут нужные вопросы. Если поймут, что ваше состояние внушает опасения, вакцинировать не станут, а перенаправят в поликлинику.

Привилась, не зная, что беременна. Что теперь будет?

Нет оснований бояться, что прививка негативно повлияет на будущего ребенка. Есть подтвержденные данные, когда будущая мама прививалась от ковида, еще не зная о своей беременности, ребенок родился здоровым и с антителами. Но пока точно не известно - антитела малыш получил от матери или их выработал организм ребенка. 

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

 «Образцовый» социализм Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43124783758)

Величайший злодей  современности? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43963485667)

Как «вождь народов» угробил деревню(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748539635)

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Директор Ольги Бузовой подтвердил слухи об экстренной операции звезды
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Директор Ольги Бузовой подтвердил слухи об экстренной операции звезды

Акция «Проверьте сердце» началась на ВДНХ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Акция «Проверьте сердце» началась на ВДНХ

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ

«Дешевый маркетинговый ход»: россиян предупредили о медицинском мошенничестве
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

«Дешевый маркетинговый ход»: россиян предупредили о медицинском мошенничестве

Бузова ответила хейтерам
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтроNews

Бузова ответила хейтерам

Сатановский посмеялся над американцами, признавшими свою вакцину лучшей в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Сатановский посмеялся над американцами, признавшими свою вакцину лучшей в мире

Россиян предупредили о распространенном виде «медицинского» мошенничества
Материал, выбранный редакторами Миртесенdoc-tv

Россиян предупредили о распространенном виде «медицинского» мошенничества

Фото с места, где нашли расчлененное тело пожилой жительницы Ленобласти
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Фото с места, где нашли расчлененное тело пожилой жительницы Ленобласти

Онищенко прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенDiscover24

Онищенко прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в мире

Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах

Плазму с антителами к COVID-19 получили 13 тысяч пациентов в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Плазму с антителами к COVID-19 получили 13 тысяч пациентов в Москве

Названо главное преимущество вакцины от COVID-19 «КовиВак» перед зарубежными препаратами
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Названо главное преимущество вакцины от COVID-19 «КовиВак» перед зарубежными препаратами

Эндокринолог рассказала о причинах лишнего веса и как его сбросить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Эндокринолог рассказала о причинах лишнего веса и как его сбросить

Малышева пристыдила пенсионеров-толстушек: «Перестаньте оправдывать себя пенсией! В блокадном Ленинграде полных не было!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Малышева пристыдила пенсионеров-толстушек: «Перестаньте оправдывать себя пенсией! В блокадном Ленинграде полных не было!»

Растяжка: польза, виды и комплекс домашних упражнений для начинающих от эксперта
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Растяжка: польза, виды и комплекс домашних упражнений для начинающих от эксперта

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса

Свежая сводка по COVID-19 в ДНР: выявлено 126 новых случаев
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда - последние новости Горловки, ДНР, Украины

Свежая сводка по COVID-19 в ДНР: выявлено 126 новых случаев

Вторая смерть от вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Вторая смерть от вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде

В России зарегистрировали четвертую вакцину от COVI...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

В России зарегистрировали четвертую вакцину от COVI...

Диетолог назвал самую полезную и дешевую рыбу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Диетолог назвал самую полезную и дешевую рыбу

Глава Минздрава: вакцина «Спутник Лайт» доступна для вакцинации перенесших COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Глава Минздрава: вакцина «Спутник Лайт» доступна для вакцинации перенесших COVID-19

Три злейших врага нашей кожи
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Три злейших врага нашей кожи

Заведующий родильным отделением ЦГБ умер в Каменске
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Заведующий родильным отделением ЦГБ умер в Каменске

5 способов которые помогут вам справиться со стрессом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

5 способов которые помогут вам справиться со стрессом

Приворот на имя на сигарете
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Приворот на имя на сигарете

Зачем нужно вешать ветки эвкалипта в душе
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Зачем нужно вешать ветки эвкалипта в душе

Куприянов и Мураховский оценили обновление омского сосудистого центра
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Куприянов и Мураховский оценили обновление омского сосудистого центра

Картина дня

наверх