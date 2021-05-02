10 новых и важных вопросов о COVID–19

Что ни день, появляются новые опасения, мифы и домыслы связанные с коронавирусной инфекцией.

На самые тревожные вопросы ответил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ожидается ли третья волна коронавируса в России?

Сейчас у нас наступило состояние относительного покоя: новых всплесков коронавирусной инфекции нет, возможно, что количество новых заболевших начнет снижаться. Тем временем во многих странах наблюдается значительный подъем заболеваемости, там говорят о третьей волне пандемии. Похожая ситуация у нас может произойти, когда начнется новый туристический сезон. Поэтому важно сохранять легкие карантинные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться. Сейчас в Москве люди идут на прививку жидкой цепочкой. Задача привить к 1 июля 60-70 % населения, похоже, не выполнится. Но, если учесть, что 54% уже переболели и имеют иммунитет, еще 20% сделают прививку в ближайшее время, то мы получим желаемый коллективный иммунитет.

Нужно ли прививать от ковида домашних животных?

Вакцина для животных — разработка нашего Федерального центра по сохранению здоровья животных. Использовать ее для прививки домашним животным можно в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Что делать, если после перенесенного ковида антител нет?

Наибольшее значение она имеет скорее для промышленности, чтобы не потерять бизнес. Год назад в Дании вирус уничтожил несколько тысяч норок на звероводческой ферме, совсем недавно тоже самое произошло в Польше.

Нет антител — есть клеточный иммунитет. Дело в том, что сами антитела не могут дать стопроцентной гарантии защиты от инфекции, а иммунитет, при отсутствии антител, может защитить от болезни.

Вакцина от ковид — продукт генной инженерии, может ли она влиять на ДНК?

За несколько миллионов лет, с момента трансформации человека из обезьяны, организм постоянно взаимодействует с вирусами. Известно, что некоторые частицы вирусов вошли в ДНК. Ничего страшного в этом нет.

Защитят ли вакцины от ковида от новых штаммов вируса?

Роспотребнадзор все время проводит мониторинг заболеваемости в стране, в том числе следит за антигенным составом вируса. Если будет угроза новых штаммов, и вакцина не сможет обеспечить защиту в полной мере, значит внесут изменения в саму вакцину.

Когда появится специальная вакцина для детей?

Возраст вакцинации детей разбит на три категории. Уже в ближайшее время появится вакцина для подростков, потом для среднего школьного возраста, последних будут прививать малышей. Дети — контингент нежный, поэтому требуется повышенное внимание к изобретению и гораздо больше времени для его исследования.

Есть ли необходимость вводить ковидпаспорта, и станет ли прививка от ковида ежегодной?

Нет смысла изобретать что-то новое, тогда как в международном сообществе давно используется свидетельство о вакцинации. Документ так и называется: Международное свидетельство о вакцинации. Выезжающие в Африку или Южную Америку делают прививку против желтой лихорадки и получают на руки такое свидетельство, оно едино для всех стран. Что касается ежегодной вакцинации от ковида, не вижу проблемы, ведь мы прививаемся каждый год от гриппа. Хотя разработчики Спутника V, говорят, что иммунитет после прививки будет сохраняться до двух лет.

Какую вакцину из трех лучше выбрать?

Самим выбирать вакцину не надо. Это задача для вашего лечащего врача. Зная ваше состояние здоровья и оценивая возможные риски, врач сам подберет вакцину. На сегодня самой изученной остается вакцина Спутник V. Ей уже привиты несколько миллионов человек. Есть подтверждающие данные, что защита от ковида после этой прививки повышается. Побочные явления после вакцинации не исключены. Могут быть болезненность или отек в месте инъекции, повышение температуры тела, признаки интоксикации. Разработчики подробно пишут о возможных побочных реакциях, но они не так часто случаются, как правило, большинство людей переносят прививку легко.

Опасно ли прививаться в мобильных пунктах?

Молодым, крепким и здоровым можно прививаться в мобильных пунктах. Всем остальным лучше идти в поликлинику по месту жительства. Но если по каким-то причинам вы идете на мобильный пункт, знайте, что специалисты, которые там работают, тоже врачи поликлиник, и прежде чем сделать укол, они зададут нужные вопросы. Если поймут, что ваше состояние внушает опасения, вакцинировать не станут, а перенаправят в поликлинику.

Привилась, не зная, что беременна. Что теперь будет?

Нет оснований бояться, что прививка негативно повлияет на будущего ребенка. Есть подтвержденные данные, когда будущая мама прививалась от ковида, еще не зная о своей беременности, ребенок родился здоровым и с антителами. Но пока точно не известно - антитела малыш получил от матери или их выработал организм ребенка.

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