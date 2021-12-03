9 поступков, которые делает мужчина, когда настроен серьезно

Все люди - существа социальные, а значит, полная независимость как таковая просто невозможна. Однако когда дело доходит до доверия, понимания и открытых эмоций в отношениях, то часто мы становимся в тупик, особенно если перед нами мужчина, умеющий скрывать свои эмоции.

Чтобы помочь вам разобраться в отношениях, мы подготовили список из 9 основных пунктов, которые он будет делать только в том случае, если относится к вам очень серьезно.

1. Он берет вас с собой на семейные события и посиделки с друзьями

Если он будет серьезно настроен на отношения с вами, то проблем с тем, идете ли вы с ним на семейный ужин или нет, не будет. Как и с тем, чтобы вы познакомились с его друзьями поближе.

2. Он не прочь вами похвастаться

Если он постоянно рассказывает о вас друзьям и семье, это знак того, что вы - часть его мира.

3. Он разговаривает с вами на глубокие темы

Если вы замечаете его неуемное желание поговорить о чем-то очень глубоком, то, скорее всего, вы - тот, с кем ему легко и кому он глубоко доверяет.

4. Он часто вас обнимает

Парни, как правило, не любят обниматься без причины, поэтому, если он часто ищет возможность проявить нежность, знайте - он вас очень ценит.

5. Помнит мелочи

Если он вам звонит вам после экзамена, посещения врача, интервью или другого важного для вас события и спрашивает: "Как прошло?

6. Он оправдывается, когда пропускает звонки или сообщения

" - значит, он волнуется за вас. Чаще всего это означает серьезность отношений.

Безразличие - серьезный индикатор. Если он пропустил звонок или не смог ответить на сообщение, но потом долго извиняется, значит, он относится к вам достаточно серьезно. Если же он заметил пропущенный звонок, но никак на это не отреагировал, то, скорее всего, ему просто все равно.

7. Он всегда рядом, чтобы помочь

Если он готов помочь вам в любом деле, будь то выбор обоев или подготовка к собеседованию, значит, он готов к тому, чтобы стать человеком, на которого можно опереться.

8. Ему важна ваша карьера

Если он поддерживает ваш выбор в вопросах карьеры, это означает, что он заботится о вас и хочет, чтобы у вас все получилось в плане самореализации.

9. Он постоянно строит планы с вами

Тот факт, что он стремится проводить время с вами, показывает, что он принимает ваши отношения действительно серьезно. А построение таких планов на будущее, где немалую роль играете вы, - еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание.

Теперь вы можете проследить за вашей второй половинкой и точно определить, насколько серьезно он относится к вам и вашим с ним отношениям.

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