Самые вопиющие предательства в истории России. Убийство Павла I

Свержение и убийство Павла I нанесло тяжелейший и, во многом, непоправимый урон российскому государству. Масштабы ущерба и упущенных возможностей, «заинтересованные лица» скрыли в невероятной завесе лжи об убитом государе, выставляя его сумасшедшим идиотом и злобным самодуром.

О том, как просвещенный царь-реформатор Павел I был оклеветан, какие реформы успел провести и какие готовил для России, можно прочитать в одной из предыдущих статей из серии "Самые оклеветанные правители России".

Почему этот заговор и убийство Павла I мы считаем одним из самых чудовищных предательств и измен в истории России? Потому, что это событие включило в себя и буквальное предательство отца сыном, и измену заговорщиков присяге, и действия заговорщиков в интересах и по прямому заданию враждебного иностранного государства, и по тяжелым последствиям и гигантским упущенным возможностям для России.

Заговор был организован братьями Зубовыми, один из которых был фаворитом Екатерины II, Петром Паленом, Никитой Паниным, Леонтием Беннингсеном и офицерами гвардии. О заговоре знал сын Павла – будущий император Александр I. Заговор был осуществлен при непосредственном участии и финансировании Великобритании.

Император Павел I

12 марта 1801 года в 30 минут после полуночи, заговорщики, обманув охрану, так как были «особо приближенными», приняв для храбрости, вломились в спальню императора.

Двенадцать гвардейцев стали избивать «помазанника божьего», которому присягали. Зубов ударил его тяжелой табакеркой в висок, Павла повалили на пол, били ногами, рукоятками шпаг и задушили шарфом.

Убийство императора Павла I. С французской гравюры 19 века

Оправдываясь (хотя, что характерно, им за это «ничего не было») они объясняли участие в заговоре преследованиями и оскорблениями со стороны Павла I, а также опасениями подвергнуться в будущем репрессиям со стороны невменяемого императора. Столичная публика ликовала, ее томил запрет императора на бакенбарды, вальс и другое, это, примерно, как нынешний креативный класс, страдает без настоящего хамона и сыра с плесенью. Наутро народу объявили, что государь скончался от инсульта, новый император – Александр и, теперь, «все будет как при бабушке».

До 1905 года царствующая династия держала истинную информацию о заговоре под строжайшим запретом. Однако, опубликованные после документы и архивные материалы неоспоримо показывают на, не просто «английский след», а на прямое участие английских властей в организации и финансировании устранения русского императора. Заговор стал готовиться за два года до убийства царя, при непосредственном руководстве английским послом в Петербурге Уитвортом. Один из организаторов и непосредственный участник убийства царя Леонтий Беннингсен (Левин Август Готтлиб Теофил фон Беннигсен) был подданным Ганновера, принадлежащего Англии (курфюрстом Ганновера был английский король Георг III).

Объективные обстоятельства были таковы.

После предательства Англии, в ходе Голландской экспедиции 1799 года, и захвата британцами Мальты (а русский император уже возглавлял Мальтийский орден на тот момент). Павел расторг союз с Англией. Был наложен арест на все английские корабли в русских портах, было введено эмбарго на поставку в Британию пеньки для такелажа, леса для мачт, теса для палуб и смолы. В те времена это были товары стратегически важные для военного флота, и быстро заместить их англичанам было не чем. В свою очередь, это вызвало серьезнейшее недовольство и ненависть к Павлу русских дворян, богатство которых держалось на поставке в Англию вышеназванного стратегического сырья.

Павел выслал из России в начале 1800 года английского посланника Уитворта, после того, как стало известно о его подрывной деятельности. Уитворт имел постоянное общение с рядом врагов и оппонентов Павла среди высших дворян. Связь с Лондоном заговорщики держали через любовницу английского посланника, которой была сестра братьев Зубовых – Ольга, а также завербованного англичанами бывшего русского посла в Лондоне – графа Воронцова.

Россией к концу 1800 года был заключен против союз против Англии с Пруссией, Данией и Швецией. Это был мощнейший военный союз, к которому должна была присоединиться и Франция. Шансы Англии противостоять такой коалиции были сомнительны. Военные действия союзники должны были начать весной 1801 года. Были достигнуты договоренности с Наполеоном о совместном походе против Англии в Индию. Планируемый индийский поход позднее преподносился недругами как авантюра и самодурство Павла и неосуществимые «наполеоновские планы» Бонапарта. Между тем, это бы хорошо просчитанный, обеспеченный и реалистичный план. Совместный русско-французский 70-ти тысячный экспедиционный корпус, состоящий из закаленных в боях опытных солдат, возглавляемый талантливыми полководцами не имел на своем пути серьезных сил, которые могли бы воспрепятствовать его походу в Индию через Каспий и Персию за расчетные 50 дней. Через Среднюю Азию в Индию на соединение с основными силами направлялись 22 тысячи казаков Платова и Орлова. Англия не успевала направить подкрепления в Индию до прихода русско-французских сил и могла потерять свои самые доходные колониальные владения, Россия получила бы выход к Индийскому океану, а Франция новые заморские владения. Усугубляло положение Англии недовольство и ненависть индийцев и их махараджей, которые могли надеяться улучшение своего положения после изгнания жестоких англичан.

Это было бы началом краха Британской империи. Однако, несмотря на панику в Ост-Индской компании, английское правительство, по словам очевидцев, сохраняло поразительное спокойствие. Это, очевидно, было связано с тем, что готовящийся два года при английском участии заговор, подходил к завершающей стадии.

Итак, Император Павел был убит 12 марта. На следующее утро (!) был заключен мир с Великобританией и дипкурьер поскакал в Лондон с соответствующими документами. Были возвращены с марша казаки Орлова и Платова, вышедшие в поход на Индию 11 дней назад. Сестра Зубовых Ольга получила в Лондоне 2 млн. золотых рублей для передачи участникам заговора.

При этом, англичане действовали наверняка, стремясь устранить неугодного русского царя, у них существовал «план Б» на случай, если император не будет убит ночью в Михайловском замке. К моменту исполнения заговора британская эскадра адмирала Гайд-Паркера находилась в Финском заливе. Многие из мощных фортов, как мы их знаем, были построены позже, начиная с Николая I, а тогда бомбардировка российской столицы с моря, была вполне возможна. После начала обстрела, в возникшей панике и суматохе, другая группа заговорщиков могла бы завершить «дело».

Об опасности от английской эскадры было известно – в ночь заговора берег Финского залива от возможного десанта англичан защищал батальон князя Багратиона (того самого).

Существует много данных о том, что новый император Александр Павлович был странным образом управляем англичанами в течение всего своего царствования, принимая решения к выгоде Англии. Возможно, у них был «компромат» на царя, участвовавшего в заговоре против отца. Александр вывел Россию из союза против Англии. Отменил Индийский поход.

Наполеон позже сказал, что гибель императора Павла спасла Англию…

В 1812 году, уже заняв Москву, Наполеон направил парламентеров в штаб Кутузовской армии с предложением о мире. Штабным офицерам нужно было решать – допускать ли французских парламентеров к главнокомандующему. Оказывается, решение не допускать принял бывший в русском штабе (!) представитель Англии генерал Роберт Вильсон. Именно он сделал и сказал все, чтобы не удалось заключить перемирие. Наполеон готов был уйти из России. Англичанам была не нужна в Европе французская армия и живой Наполеон. Мы знаем о войне 1812 года по фильму «Гусарская баллада» и прочим сказкам и героическим эпосам. Все было сложнее, но это совсем отдельная история. Например, есть данные, что целью Наполеона при вторжении в Россию было принудить Александра к заключению нового союза против Англии на французских условиях. Многие полагают, что бегство французов из Москвы было исключительным триумфом русских войск. Да, большая часть захватчиков погибла. Но были огромные потери и среди русских, особенно в битвах при Малоярославце и Красном, по дороге на запад, умерших от болезней.

Если бы не английское противодействие, Александр I, вероятно, заключил бы мир, подобный Тильзитскому и опять принял бы участие в блокаде Англии. Уход французов из Москвы не был бы позорным для России, так как, по сути, являлся бы почетной капитуляцией французской армии.

Таким образом, убийство Павла I, было одним из величайших предательств в истории России и крупнейшей государственной изменой. Участники заговора нарушили присягу и убили своего государя. Сделали это в сговоре с главным историческим врагом России последних столетий и получили за это деньги. Россия лишилась важнейших, в геостратегическом плане, возможных приобретений – Мальты (контроль над Средиземным морем) и сухопутного выхода к Индийскому океану. Были остановлены или не реализованы реформы Павла I, которые были необходимы для модернизации России. Выгоду от победы над Наполеоном получила, в основном, Англия, окончательно превратившись в мировую империю.

Этот заговор является классическим примером использования внешними врагами «пятой колонны» (тогда она поставляла на запад пеньку, лес и смолу, сегодня – нефть, газ и капиталы) и примером использования внешнего управления путем влияния на отцеубийцу - Александра и продажных вельмож. Также это один из первых примеров массированной обработки общественного мнения и создания из образованного, обладающего государственным мышлением, глубоко верующего православного царя образа «плохого парня» (самодура, злого и опасного сумасшедшего и т.п.). В этот образ врагами нашими вложено столько усилий, что он жив и до сих пор…

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А вы знали об этом?

После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

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