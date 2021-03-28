Единственная дочь Королевы: почему мы так редко видим принцессу Анну вместе с Елизаветой

69-летняя принцесса Анна - единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. Она исполняет все обязанности члена королевской семьи, но известна отнюдь не добротой и милосердием, а своим острым языком. Нация об этой особенности знает и старается простить Анне резкие замечания, но не обходится и без недоразумений

Специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала пластику королевской принцессы. «Стоик, трудолюбивая, практичная, открытая, с ней сразу хочется познакомиться», - отмечает Джуди. Но эти качества характерны не для матери Анны, а для ее отца. «Из всех детей Королевы принцесса Анна всегда была самой близкой и похожей по характеру на своего отца, принца Филиппа», - констатирует Джеймс.

Принцесса на ипподроме в Ньюбери, 21 апреля 2017

Тем не менее эксперт полагает, что и на свою августейшую мать королевская принцесса похожа больше, чем ее три брата. « И Королева, и принцесса Анна трудолюбивы, сильны и стойки. Они не проявляют внешних признаков эмоций вроде беспокойства или неуверенности в себе, - заключает Джуди. - Чарльз и Анна росли очень по-разному - принц в школьные годы очень страдал, а его сестра спокойно занималась своими делами».

Чарльз и Анна в Виндзорском парке, 5 января 1969

То, что Анну видят с матерью много реже, чем ее братьев, возможно, свидетельствует только о независимости ее характера, а не о пренебрежении семейными узами. Принцесса известна твердыми принципами, не всегда выглядящими убедительно в чужих глазах. К примеру, она никогда не пожимает руки поклонников БКС, потому что не хочет обидеть тех, кого может ненароком забыть (читайте также: Почему принцесса Анна отказалась от рукопожатий с поклонниками ). «Скорее всего, мы видим Королеву с Анной реже, чем с сыновьями, потому что она росла независимым ребенком. - заключила Джуди. - Чарльз, Эндрю и Эдвард прошли через периоды беспокойства, эмоциональных срывов, драм или даже скандалов. А Анна всегда была той, кто просто упорно работает - и это несмотря на пережитый ею развод и вторую, практичную и сдержанную свадьбу».

Елизавета II и принцесса Анна, 1 апреля 2002

Кроме того, с матерью королевскую принцессу объединяют общие интересы. «Обе страстно любят лошадей и в свободное от работы время часто предпочитают одежду в загородном стиле - твид, резиновые сапоги и платки», - добавила Джеймс. Эксперт предполагает, что если бы не титул, Елизавета вела бы образ жизни, как у ее дочери. «Если бы Королева не унаследовала корону, то, скорее всего, предпочла бы образ жизни Анны, который ей больше всего хотелось бы принять. Хотя у Ее Величества, кажется, есть слабость к гламуру королевской жизни, который ее дочь предала анафеме».

Фото: Getty Images

Источник : https://www.marieclaire.ru/vestnik/

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