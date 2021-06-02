Какой рекорд Бородинского сражения не побит до сих пор

Из всей вереницы войн, в которых только суждено было оказаться России, особое место по справедливости отводится Отечественной войне 1812 года. Фактически, до начала Второй Мировой войны именно этот вооруженный конфликт считался наиболее драматичным и знаковым в истории страны. Примечательно, например, что в самом начале Первой мировой войны ее называли не иначе как Второй Отечественной, как бы проводя аналогию по значимости с событиями 1812 года.

Апогеем тех давних боев стало легендарное Бородино. Вопреки тому, что это сражение, воспетое поэтами и хорошо изученное учеными, давно отгремело, оно по-прежнему привлекает к себе внимание историков. Связано это с тем, что упомянутое сражение обладает рядом уникальных, абсолютно исключительных черт, которые ставят его в особое положение в военной истории человечества. Особняком стоят следующие важнейшие параметры: размеры армии, число потерь и неоднозначная трактовка исхода.

Размеры армии

Так вышло, что с самого начала наполеоновского вторжения в Россию генералы армии императора Александра выбрали тактику отступления. На самом деле такое решение имело свои стратегические обоснования: постепенно отступая в тыл, можно было подготовить армию и набрать в нее новых рекрутов. Помимо того, войско Наполеона, продвигаясь вглубь страны, страдало от потерь и сложностей быта, что явно не способствовало повышению боевого духа.

В народе, однако, такая тактика не пользовалась большим успехом, а поэтому Александр I принял решение сместить Барклая де Толли, а на его место поставил Михаила Илларионовича Кутузова, любимого ученика самого Суворова. Первое время Кутузов продолжал отступление вглубь страны, но затем решил дать генеральное сражение, которое и случилось 7 сентября 1812 года в ста с небольшим километрах от Москвы, близ местечка Бородино.

Из всех однодневных битв, которые когда-либо гремели на планете, именно Бородинская битва является самым масштабным сражением. Ученые, говоря о численности войск, указывают разные данные, но средние показания сходятся на том, что на стороне Кутузова билось около 120 тысяч человек (хотя данные разных исследователей варьируются в пределах от 112 до 160 тысяч), а под знаменами французского императора было собрано 130 тысяч человек. В общей сложности выходит, что в Бородинском сражении сошлось около 250 тысяч солдат. Это больше, чем, например, население целого города Благовещенска.

На стороне французов был качественный перевес в пехоте (тем более, что большая часть солдат наполеоновского войска состояла из видавших виды ветеранов) и кавалерии, у русских же был некоторый перевес в артиллерии. Большое значение также имеет тот факт, что основной массив русской армии состоял из довольно плохо обученного ополчения.

Число потерь

Сражение, длившееся 12 часов, оказалось исключительно кровавым. По разным данным, потери французов составили от 30 до 40 тысяч человек убитыми и ранеными, потери русских – в пределах 39 тысяч человек (ряд источников сообщает о 46 тысячах человек, но эти данные сомнительны).

Даже если мы примем минимальные показатели и определимся с совокупным числом потерь обеих сторон в размере 70 тысяч человек, то получается страшная картина: в час обе армии в среднем теряли по 6 тысяч человек.

Помимо того, Бородинская битва унесла жизни многих признанных военачальников. Например, во время боя был смертельно ранен отечественный полководец из древнего грузинского царского рода Петр Багратион.

Итог сражения

Любопытно, что в российской исторической науке принято считать, что победа в Бородинском сражении принадлежит русским, а во французской историографической традиции считается, что в битве победили войска Наполеона. На самом деле, обе эти точки зрения имеют право на существование.

Французы, говоря о своей победе, опираются на тот несомненный факт, что по итогам сражения за ними осталось поле боя, и армия императора достигла поставленной полководцем цели, открыв себе путь на Москву. Аргументы же российской стороны заключаются в том, что у Кутузова получилось сохранить свою армию, а разорение Москвы Наполеоном было меньшим из зол.

Сам Наполеон оставил следующие воспоминания о битве: «Московская битва (примечание: Бонапарт называл Бородинское сражение «Московской битвой») — моё самое великое сражение: это схватка гигантов. Русские имели под ружьём 170 тысяч человек; они имели за собой все преимущества: численное превосходство в пехоте, кавалерии, артиллерии, прекрасную позицию. Они были побеждены! Неустрашимые герои, Ней, Мюрат, Понятовский, — вот кому принадлежала слава этой битвы. Сколько великих, сколько прекрасных исторических деяний будет в ней отмечено! Она поведает, как эти отважные кирасиры захватили редуты, изрубив канониров на их орудиях; она расскажет о героическом самопожертвовании Монбрена и Коленкура, которые нашли смерть в расцвете своей славы; она поведает о том, как наши канониры, открытые на ровном поле, вели огонь против более многочисленных и хорошо укреплённых батарей».

Возможно, эти слова императора полны бравады, так как он нарочно значительно преувеличил численность своего противника, с целью возвысить храбрость и отвагу своих войск. Тем более, что несколькими годами позднее он будет говорить уже о 250 тысячах солдат в русской армии, а свою армию будет называть 80 тысячами смельчаков.

Кутузов же был не в пример своему противнику лаконичен, он отрапортовал Александру I следующим образом: «Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришёл нас атаковать».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157207/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В издательстве АСТ в 2004 году вышла книга историка, публициста и режиссера Евгения Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года", в которой автор пытается однозначно доказать, что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию автора поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые открыто заявили, что в монографии Понасенкова «все абсолютно верно»!

Понасенков в своей книге утверждает, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I. Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию.

Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году. Именно поэтому он предлагал командовать русской армией Веллингтону, направил предложения генералу Моро, французскому эмигранту, который жил в США, и Бернадоту, предателю Наполеона. Однако все трое отказались, считая тогда армию Наполеона непобедимой!

Союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Интересно, что вначале Наполеон намеревался дойти только до Смоленска, однако остановить преследование русской армии означало бы для французов серьезное политическое поражение в глазах Европы. Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку- Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург!

Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения. Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.

Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который прекрасно знал полководческие качества Наполеона, и поэтому был против Бородинского сражения, разработав "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной, благодаря которой Наполеон потерял свою армию. Что поделаешь, победителей не судят,а вот истинных героев порой могут просто забыть!

Безусловно, комического генерала Кутузова, совершившего массу должностных и коррупционных преступлений, по вине которого зимой погибла целая армия, поскольку он не обеспечил её ни едой, ни одеждой, нельзя было ни судить, ни казнить, поскольку он обладал статусом «спасителя отечества»!Зато его можно было убить.Любопытно, что по версии Понасенкова, который в своей книге приводит массу доказательств этой версии,Кутузов был убит.

Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой.

Авторы официозов, говоря байки про «отечественную войну», не любят вспоминать, что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы, чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

Больше всего русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.

Самыми губительными врагами французов в России были : болезни и холод. Как не парадоксально, но самые большие потери французам нанесла не значительно превосходящая по численности русская армия, а страшные болезни и холод (только летом небоевые потери составили 150 тысяч солдат). Из более,чем 400 тысяч воевавших в России солдат, Наполеон привел к границе около 30 тысяч.

Русская же армия, по сути, была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Именно поэтому кощунственно звучат слова некоторых нерадивых историков, которые говорят о якобы победе русских войск в Бородинском сражении!Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!

Мало кто знает, что более 40 тыс. (!) русских солдат, ступив на французскую землю, разбежались по деревням, устроившись на работу к фермерам, и даже обзавелись там семьей. Причем, когда в 1815 году Александр I направил официальную просьбу Людовику XVIII помочь вернуть дезертиров на родину (им гарантировались безнаказанность и оплата переезда), никто из них не согласился!

Крупным пропагандистом мифа о победоносной войне в 1812 году стал палач народов Сталин. Когда после летней кампании 1941 года ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и когда ему нужно было срочно напомнить своему народу какой-то аналог в истории, чтобы оправдать позорное отступление своих войск в начале войны! Именно тогда Сталин был вынужден предложить своему народу вдохновляться мужественным образом великих предков: Александра I , Кутузова, Багратиони, которые после тотального отступления сумели все-таки победить Наполеона!

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос:"Можно ли назвать исход войны 1812 года победным для России?".По мнению историка Понасенкова, не вполне, поскольку с точки зрения критерий внешней политики любого государства это во многом было серьезным поражением!

Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться. С военной точки зрения вообще парадокс: Наполеон на протяжении всей кампании держал инициативу и не проиграли ни одного крупного сражения, однако Наполеон потерпел неудачу – в том смысле, что он не добился мира и союза с Александром I.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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