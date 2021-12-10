Вернер фон дер Шуленбург: почему посол Германии в СССР предупредил Сталина о нападении Гитлера                                                                                                          

Перед войной руководство СССР получало предупреждения о скором нападении нацистов из разных источников. В мае 1941 года даже посол Германии Вернер фон дер Шуленбург сообщил своему советскому коллеге дату начала боевых действий. Немецкий дипломат совершил беспрецедентный поступок, выдав военную тайну, но Сталин ему не поверил.

Противник войны

Граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург (1875-1944 гг.) был потомственным аристократом. Он всю свою жизнь посвятил службе на дипломатическом поприще. Представлял интересы герцогства Брауншвейг и Веймарской республики. Работал в Барселоне, Праге, Неаполе, Варшаве, Тифлисе, Тегеране и Бухаресте. После прихода нацистов к власти в 1933 г. опытный дипломат поначалу поддержал политику А. Гитлера и вступил в национал-социалистическую партию.

Деятельность этого незаурядного человека описал в своих мемуарах Герхард Кегель, который в 1940-1941 годах работал в посольстве Германии в СССР под руководством Вернера фон дер Шуленбурга и одновременно являлся советским секретным агентом. Книга его воспоминаний вышла под заголовком «В бурях нашего века. Записки разведчика-антифашиста» (М., 1987 г., пер. В. П. Гренкова). Автор назвал своего бывшего шефа человеком, у которого «имелись собственные политические и моральные принципы». По мнению Г. Кегеля, Гитлер совершил ошибку, назначив Вернера фон дер Шуленбурга послом в СССР. Дело в том, что нацистская верхушка считала опытного дипломата безынициативным чиновником, который в преддверии пенсии не позволит себе никаких самостоятельных решений и действий. Ведь в 1934 г., когда В. Шуленбург был направлен в Москву, ему было уже под шестьдесят.

Но потомственный аристократ при всей своей консервативности и уравновешенности оказался не таким бесхребетным стариком, каким его считали влиятельные нацисты. Несмотря на политику верхушки Третьего рейха, Вернер фон дер Шуленбург делал все возможное для сохранения дипломатических отношений между СССР и Германией. Он не скрывал от своих подчиненных, что считает военную агрессию против Советского Союза большой ошибкой.

Рискуя подвергнуться репрессиям со стороны руководства, в апреле 1941 г. посол прибыл на личную аудиенцию к Гитлеру. Шуленбург представил фюреру докладную записку, в которой на основе исторического опыта доказывалось, что недооценка оборонной мощи СССР может обернуться для Германии настоящим крахом. Но переубедить самоуверенного Гитлера и его приближенных опытному дипломату так и не удалось. «30 апреля 1941 года Шуленбург вернулся из поездки в Берлин, где встречался с Гитлером, и сообщил своим ближайшим друзьям о том, что "выбор сделан, война – дело решенное!"», – написал в своих воспоминаниях Г. Кегель.



Выдал военную тайну

Видимо, желая остановить неизбежную катастрофу или хотя бы ее отсрочить, Шуленбург решил предупредить руководство СССР о скором начале войны. Дипломат рассчитывал, вероятно, что узнав об угрозе со стороны Германии, Сталин начнет стягивать к западной границе Советского Союза дополнительные военные силы. Этот факт не ускользнет от внимания немецкой разведки, и опытные генералы вермахта посоветуют Гитлеру повременить с началом боевых действий. А там, кто знает, что случится с самим фюрером…

Доктор исторических наук Георгий Куманев в книге «Рассекреченные страницы истории Второй мировой войны. Трагедия и подвиг» (М., 2012 г.) отметил, что В. Шуленбург выдал военную тайну своему советскому коллеге – послу СССР в Германии Владимиру Деканозову. Об этом автору книги рассказал известный партийный и государственный деятель Анастас Микоян.

Как оказалось, в мае 1941 г. В. Г. Деканозов приезжал из Берлина в Москву на несколько дней. Тогда советский дипломат был приглашен на обед в немецкое посольство. Там В. Шуленбург сказал своему коллеге: «Господин посол, может этого еще не было в истории дипломатии, поскольку я собираюсь вам сообщить государственную тайну номер один: передайте господину Молотову, а он, надеюсь, проинформирует господина Сталина, что Гитлер принял решение начать войну против СССР 22 июня. Вы спросите, почему я это делаю? Я воспитан в духе Бисмарка, а он всегда был противником войны с Россией».

Разумеется, после обеда Деканозов поспешил к министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. Был проинформирован о дате начала войны и И.В. Сталин, но он не поверил Шуленбургу. «В этот же день Сталин собрал членов Политбюро, и, рассказав нам о сообщении Шуленбурга, заявил: “Будем считать, что дезинформация пошла уже на уровне послов”. Таким образом, без какого-либо внимания было оставлено Сталиным и это весьма необычное предупреждение», – вспоминал А. И. Микоян.



Ему не поверили

Тот факт, что В. Шуленбург действительно предупреждал В. Г. Деканозова о скором начале войны, указал в своих мемуарах и советский разведчик, генерал-лейтенант НКВД СССР Павел Судоплатов. Об этом также свидетельствуют рассекреченные впоследствии записи бесед, происходивших в немецком посольстве, которое советские спецслужбы, разумеется, тайно прослушивали.

По мнению П. А. Судоплатова, руководство СССР не поверило немецкому послу, поскольку «не могло себе представить, что Шуленбург беседовал с Деканозовым по собственной инициативе, без санкции Берлина». И хотя немецкий дипломат специально подчеркнул, что излагает сугубо личное мнение, в Кремле его слова восприняли совсем по-другому.

В результате, смелый поступок В. Шуленбурга привел к прямо противоположному результату. Поскольку И. В. Сталин счел предупреждение немецкого посла откровенной дезинформацией, то и готовиться к войне не стал. Так парадоксально сложились обстоятельства. Некоторые исследователи предполагают, что Шуленбург действовал согласно секретной договоренности с Гитлером. Дескать, германское руководство сумело «просчитать» реакцию Сталина, и не сомневалось, что предупреждение о скором начале войны, прозвучавшее из уст немецкого посла, наоборот, успокоит «вождя народов». Но последующие события показали, что никакой тонкой дипломатической игры в этом случае не было. В. Шуленбург действительно был противником войны. Не случайно же он впоследствии участвовал в заговоре против А. Гитлера, за что и поплатился жизнью.

Рукопожатие 22 июня

Впрочем, В. М. Молотов, вероятно, верил в то, что В. Шуленбург и его советники не разделяют взглядов нацистской верхушки в отношении нашей страны. Иначе министр иностранных дел СССР не пожал бы руки представителям вражеской державы 22 июня 1941 г. Такой вывод можно сделать из статьи доктора исторических наук Абдулхана Ахтамзяна «Из истории подготовки нацистской Германии к нападению на Советский Союз», которая вышла в «Вестнике РУДН» (№ 1 за 2002 г.).

Ранним утром 22 июня 1941 г. В. Шуленбург и советник немецкого посольства Густав Хильгер посетили Кремль и сообщили В. М. Молотову о начале войны. Разговор получился кратким. Затем стороны разошлись, пожав друг другу руки на прощание. «Конечно, это было необычное рукопожатие: ведь издревле рукопожатие означает, что стороны не держат в руках оружия. Переводчик советской стороны Павлов записал, что Шуленбург от себя лично добавил в заключение визита, что считает решение Гитлера безумием», – подчеркнул А. А. Ахтамзян.



Заговор против Гитлера

После начала войны В. Шуленбург вернулся на родину, но никакой значимой должности не занял. Впрочем, он стал видной фигурой в группе немецких чиновников и военных, которые организовали заговор против А. Гитлера. После свержения фюрера опытного дипломата прочили на пост министра иностранных дел Германии. В. Шулебурга даже собирались впоследствии тайно переправить через линию фронта, чтобы он смог обсудить с И. В. Сталиным условия заключения мирного договора. Но попытка покушения на Гитлера, предпринятая 20 июля 1944 г., провалилась. Заговорщики, а с ними и бывший посол, были арестованы. После допросов в гестапо В. Шулебурга казнили через повешение.

Как отметил в своих мемуарах Герхард Кегель, его бывший шэф был сторонником внешнеполитической линии канцлера Отто фон Бисмарка, направленной на выстраивание добрососедских и взаимовыгодных отношений с нашей страной. В. Шуленбургу были чужды планы нацистской верхушки относительно СССР. Видя, к чему ведет Германию фашистская политика, этот опытный дипломат стал убежденным противником гитлеровского режима.



Орынганым Танатарова





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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Собственно говоря, самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был не только величайшим злодеем, но и величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !

Сегодня надо быть полным идиотом, чтобы поверить в то, что палач народов Сталин после стольких донесений разведки не догадывался о нападении немцев !Да, он был бездарным стратегом и слаб в военной тактике , но не полностью же слабоумным придурком , чтобы поверить своему кровному врагу о ненападении!В этом отношении спасибо автору этой статьи за правдивую информацию, которая лишний раз доказывает, что Сталин отлично знал о готовящем нападении Гитлера на СССР ,но не обращал внимание на донесения разведки , поскольку , придерживаясь тактики победы мировой революции и после дележа с Гитлером Польши и других европейских территорий ,сам намеревался напасть на Германию !

Кроме того, разве не вероломство обманывать свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга , зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны! Этим Сталин, заранее зная о готовящем нападении немцев , выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с Молотовым!

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы.Любопытно также, что после переброски германских войск с запада на восток Сталин, обеспокоенный этим событием, еще в апреле 1941 г. первым обратился с личным письмом к Гитлеру, в котором сообщил фюреру о том, что у него сложилось впечатление о чрезмерном сосредоточении немецких войск вдоль советской границы! Именно в ответ Гитлер в мае 1941 г. прислал Сталину «доверительное письмо», в котором сообщил, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но они не направлены против Советского Союза, так как он намерен строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается своей честью главы государства!

Гитлер также информировал Сталина о том, что его войска у советской границы отдыхают перед вторжением в Англию. Завершая свое послание, Гитлер писал Сталину: «…Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле».Сообщая Сталину о том, что он «надеется на встречу в июле», Гитлер умело играл роль главного обманщика и тянул время для первого удара по СССР!

Облапошенным сталинистам хотелось бы напомнить еще обо дном письме ,в котором Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и напал на СССР , Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный бездарный изувер Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

В то, что в начале войны Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха, сегодня не верят только наивные и облапошенные лживой советской пропагандой люди!Причем развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку», но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Вместе с тем следует отметить, так легко облапошить Сталина Гитлеру удалось благодаря тому , что он отлично знал ,что после совместной оккупации и захвата Польши советскими и немецкими войсками, Сталин первым объявит Германии войну ,использовав план операции «Гроза»!Гитлер отлично знал, что, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития,о чем однозначно свидетельствует оккупация советскими войсками Европы после победы над Германией !

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, кровавый диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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