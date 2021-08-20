Август 1991-го. Случайность или закономерность?

Так получилось, что я был участником этих событий. После этого уже прошло 30 лет, постоянно встречаю устойчивые мифы о них, которые ничуть не приближают нас к пониманию того, почему же тогда никто по-настоящему не выступил на защиту советской власти. Сегодня попытаюсь сформулировать свой личный ответ.

Предупредительные звоночки

Лед двигается постепенно, и большую часть времени это происходит не заметно для человеческого глаза. А потом вдруг раз и откалывается огромный айсберг, потом другой, третий. У каждого исторического события есть свои предупредительные звоночки.

Первым таким звоночком для августа 1991-го, как ни странно, стало событие, которое мы отмечаем всем народом — 9 мая 1945 года. Именно по окончанию войны оказалось, что всемирной революции в ближайшее время не намечается, а значит нам придется по возможности мирно сосуществовать с капиталистическим миром.

Вот только в идеологическом и теоретическом плане уже не нашлось никого, кто мог бы сформулировать новые цели для нашего народа. Поэтому дальше уже было движение по инерции. К тому же при Хрущове и Брежневе это целеполагание подменили лозунгом о повышении уровня жизни. Так мы породили новую советскую буржуазию.

Я родился в августе 1967 года.

И уже с первого класса я стал ощущать, что все, что творится вокруг меня, очень непрочно. Почему? Потому что именно с моим поколением, каждый год что-то стало меняться. В первом классе — новая форма, новые учебники. И с каждым годом мы учились по новым учебникам.

С приходом к власти Горбачева события понеслись вскачь. Мощный информационный выплеск фальсификаций и вранья под видом правды оглушил население СССР. Искусственно созданный бардак в экономике лишил население какого-то смочувствия к собственной власти. Нет, еще никто не думал, что надо менять Советскую власть, но бороться за нее и что-либо делать ради ее сохранения никто уже не хотел.



Звонок номер раз



Дело было в марте 1990 года, когда мы с моим приятелем зашли в кафе только что созданного Клуба Интеллигенции в Уфе. К нам за столик подсел наш старый знакомый по газете "Ленинец" и уфимскому литобъединению со своим кофе и бутербродиками и вот так, между первым и вторым бутербродом сообщил нам, что вот сегодня они создали две партии. А между вторым и третьим, что он передумал баллотироваться на съезд народных депутатов СССР, а пойдет в Верховный Совет РСФСР. Загадочно улыбаясь, он сказал:

«Теперь все настоящие дела будут решаться именно там».



Потом я часто вспоминал его слова. То есть, были люди, которые события августа 1991-го года уже держали в уме.

Перед самим августом я продавал газету «Коммерсантъ» и журнал «Столицу» перед вестибюлем метро «Парк Культуры». У меня родился сын и надо было как-то зарабатывать. Без московской прописки это был один из немногих легальных видов заработка.

Тогда за неделю до путча вышел номер журнала с обложкой, на которой изображался Змей-Горыныч с тремя головами.

Ко мне подошел мужичонка, глянул на обложку хмыкнул и спросил: А ты хоть знаешь кто там изображен?

Я смог узнать Пуго и Язова.

- А этого что не знаешь? - показал он на третью голову. (Это был Крючков).

- Нет.

- Ну через неделю узнаешь.

Через неделю я проснулся в понедельник под «Лебединное озеро». Потом появились лица ГКЧП. Скажу сразу, они не вызвали никакого сочувствия. Было понятно, что ничего из заявленного ими они реализовать все равно не смогут. Только внесут еще больше бардака в происходящее, а кончится все равно все крахом.

Как оказался на баррикадах

Утром в понедельник, я распродал остатки «Коммерсанта», пришел домой, а там меня встречает тесть и грозно спрашивает:

«А ты почему не на баррикадах?».

Я подумал-подумал: «И действительно, почему?».

В результате я пошел на баррикады, а вот тесть уехал в Питер водку пьянствовать. А потом долгое время мне пенял: «Вот, это вы страну развалили». Это я к тому, что на августовских баррикадах было очень много молодежи, которые, слабо разбираясь в политике, просто не могли признать в наспех сляпанном ГКЧП людей, которым можно верить.



За кого мы были на баррикадах

И вот здесь еще один устойчивый миф. Любят говорить, что мы там были за Ельцина. Нет. Большинству баррикадников Ельцин был безразличен. А мне так и вовсе противен. Но дрожащие руки Янаева были еще противнее.



Пьяная молодежь

Еще один миф. На баррикады первые три дня нельзя было пройти с бутылкой водки. На импровизированном КПП стояли ребята-афганцы и устраивали шмон для каждого, кто хотел пройти на парапет. При нахождении бутылки водки, пацанов просто пинком вышвыривали за пределы баррикад. Первый глоток водки (одна бутылка на 10-ых) я выпил уже только днем 21-го августа для помина парней, погибших в тоннеле на Садовой.

Это была инцинировка

Да, я уверен в этом на все 100%. Сегодня. Тогда же нам это все казалось всерьез. Я помню эти мгновения перед штурмом. Сначала к нам прибежал Ганджа (афганский позывной) с инструктажем. Сказал что идет то ли Таманка, то ли Кантемировка. И напутствовал: «Стойте на месте. Пойдут на штурм — ложитесь, пусть идут по вам. Сопротивляться не надо».

После этого на здании Верховного Совета вдруг включили всю иллюминацию, зазвучала на всю площадь шевчуковская песня «Не стреляй!». Только отзвучали последние аккорды и на всей площади полностью выключили свет. И сквозь тишину мы услышали со стороны Садового кольца рокот бронетехники и крик толпы: «Убийцы!».

Да, это была гениальная инсценировка, разыгранная на две руки. Неубедительное ГКЧП, мощная информационная поддержка Ельцина. Первые листовки в войска разносили уже утром 19-го августа. Горбачев, который был в плену, которого не было. Все было придумано для того, чтобы не было и мысли о массовом сопротивлении ползучему перевороту.



А на утро они заснули

Никто из моих баррикадников не был на Лубянской площади и не снимал статую Железного Феликса. Просто потому что мы спали. Мы спали сутки, укутавшись в полиэтилен, под нудно моросящий дождь. Досыпали свои бессонные две ночи.



А потом

А потом через два года со многими из своих баррикадников я встретился уже на других баррикадах. У того же БД в защиту ьтого же Верховного Совета, на этот раз против Ельцина. Чем все тогда закончилось, надеюсь, знаете. Но это уже другая история. А по поводу августа, меня всегда удивляло то, что почти всю вину сваливают на молодежь, но почему-то никто не спрашивает себя: "А я-то что сделал для сохранения Советской власти? Почему я не вышел на улицу против Ельцина? Я - взрослый человек".

Владимир ГЛИНСКИЙ.

Источник : https://blotter.mirtesen.ru/blog/43825954033/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском сайте «Картина дня. Финансы», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму!

Любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь, дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о главной причине развала СССР и событий в 1991 году!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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