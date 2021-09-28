10 видов сексуальных ориентаций, о существовании которых вы, возможно, не подозревали

Часто употребляемый в разговорном языке термин «традиционная сексуальная ориентация» давно уже не применяется в сексологии. Американский биолог и сексолог Альфред Кинси еще в начале 20 века разработал шкалу определения сексуальности, используя которую можно было определить, к какой ориентации принадлежит человек. Но эта система уже не актуальна и сейчас мы расскажем почему.

В шкале ученого из США было всего три позиции: гетеросексуалы, гомосексуалы и бисексуалы и разметка от 0 до 6, которая определяет то, насколько прочны сексуальные пристрастия. Кинси считают одним из основателей современной сексологии, но он заблуждался, так как, чтобы описать известные сегодня сексуальные ориентации, не хватит не только его шкалы, но и целой тетради. Мы выбрали 10 самых необычных их видов, о которых вы, скорее всего, не знали.

1. Асексуалы

Асексуалы – это люди, не испытывающие сексуального влечения ни к кому. Относительно недавно такие люди считались пациентами психиатров, но теперь асексуальность – вполне нормальное явление, которое вряд ли кому-то придет в голову осуждать. Сразу же стоит сказать, что асексуальность – это не такая уж и редкость в современном мире. Ученые считают, что около 1% населения планеты совершенно не интересуются сексом. Есть также сведения, что эта цифра занижена. Одним из самых известных асексуалов в современной истории был известный модельер Карл Лагерфельд.

2. Аромантики

Людей, неспособных испытать настоящую романтическую привязанность, сексологи 21 века называют аромантиками. Такие люди не дарят цветов, не читают стихов под луной и не приглашают на романтические ужины. Услышать от такого человека признание в любви – невероятная удача, но вытянутое из аромантика едва ли не силой «люблю» не означает, что он не может сильно и искренне любить. Такие люди, несмотря на внешнюю невозмутимость, способны на сильные чувства и из них получаются отличные семьянины, верные партнеры и заботливые родители.

3. Пансексуалы

Пансексуалы способны испытать сексуальное влечение к человеку, независимо от его половой принадлежности. Для них не важна гендерная принадлежность и даже биологический пол. Все что имеет значение – это сама личность человека,его внутренний мир.Несложно догадаться, что среди пансексуалов женщин, гораздо больше, чем мужчин. Сейчас о своей пансексуальности модно заявлять в шоу-бизнесе. Среди представителей этой ориентации певица Майли Сайрус, звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон и актриса Шейлин Вудли.

4. Сапиосексуалы

Для сапиосексуалов главное в партнере – его интеллект. Умный человек способен вызвать у них возбуждение просто в процессе общения. Нужно отметить, что очень многие наши современники, отвечая на вопрос о наиболее сексуальном качестве партнера, называют именно высокий уровень интеллекта и широкий кругозор.

5. Демисексуалы

Люди с этой сексуальной ориентацией могут испытать влечение исключительно после того, как хорошо узнают человека. Они не только не способны на случайные половые связи, но даже не могут влюбиться с первого взгляда. Превыше всего они ценят комфорт и прочную эмоциональную связь. Прочные отношения демиосексуалам построить проще, чем другим, так как они не принимают скоропалительных решений и всегда хорошо думают головой. Но, с другой стороны, такая разборчивость может отпугнуть потенциального партнера – далеко не каждый в наш стремительный век захочет ждать, пока демиосексуал почувствует прочную эмоциональную связь и будет готов к близким отношениям.

6. Ресипсексуалы

Сексуальное настроение этих людей полностью зависит от сексуального настроения партнера. Ресипсексуал готов поддержать вторую половину, если та возбуждена и готова к сексу, но также мгновенно остынет, если почувствует, что желание присутствует только у него. С одной стороны, таким людям можно позавидовать, ведь им незнакомы страдания от неразделенной любви или зависимость от другого человека. Их отношение к партнеру зависит от того, как относится к ним партнер и это явление можно сравнить с отражением в зеркале.

7. Литосексуалы (литромантики)

В отличие от ресипсексуалов литосексуалы, наоборот, испытывают желание лишь там, где отсутствует взаимность. Как только объект вожделения начинает проявлять ответный интерес к такому человеку, он тут же теряет к отношениям всякий интерес. Часто литосексуалы выбирают в качестве сексуальных объектов недостижимых персон, например, известных актеров или даже героев фильмов. Литромантики не прочь пофантазировать про отношения, которых никогда не будет.

8. Грейсексуалы

Грейсексуалы – это люди с очень низким сексуальным желанием. Но они отличаются от асексуалов тем, что не заявляют прямо про отсутствие желания заниматься сексом. Такие люди не исключают возможность интимной близости и иногда охотно занимаются сексом.

9. Цифросексуалы

Распространенная в наши дни разновидность сексуальной ориентации, представители которой обычному сексу предпочитают виртуальный. Ученые-сексологи с тревогой говорят о том, что количество таких людей растет из года в год и скоро они будут составлять среди землян большинство. Сексуальные желания цифросексуалы удовлетворяют через цифровые технологии, выбирая в качестве объектов виртуальных персонажей или реальных людей, но в цифровом образе.

10. Объектосексуалы

К объектосексуалам причисляют людей, испытывающих сексуальное влечение к неодушевленным предметам. Звучит это странно, но с каждым годом все больше людей заявляют о своей принадлежности к этой сексуальной ориентации. Наиболее нашумевшим случаем с влечением к предметам можно назвать свадьбу Эрики Ла Тур Эйфель и Эйфелевой башни. Людей, влюбленных в предметы, в мире очень много и их пристрастия могут быть несколько необычными. Не стоит забывать и о таком интересном явлении как инцелы. Это не сексуальная ориентация, а, скорее, особая модель сексуального поведения. С каждым годом молодых людей, которых можно отнести к этой категории, становится все больше.(Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru )

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)

Мужчины какого роста самые лучшие любовники: исследования ученых https://otari.mirtesen.ru/blog/43689603015

Христианство и секс: когда и почему это стало грехом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43687180709