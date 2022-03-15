Предпосылки и причины Первой Мировой войны

Первая мировая война стала одним из крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества, унесшим жизни около 20 миллионов человек. Обстоятельства, вызвавшие такую бойню, были весьма многочисленными и разнообразными. Для того, чтобы лучше их осознать, необходимо составить представление о ситуации, сложившейся перед войной.

Карта противостоявших сторон

К концу XIX-началу XX века в Европе существовало два враждебных блока государств — Тройственный союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии* и формирующаяся Антанта («Сердечное согласие»), в которую входили первоначально Россия и Франция. Затем к ним присоединилась Великобритания.

Первый камень в основание фундамента грядущего противостояния заложила франко-прусская война 1870-1871 г. Франция, долгое время считавшаяся, если не гегемоном Европы, то, по меньшей мере, одной из великих держав континента, потерпела сокрушительное поражение от формирующейся Германской империи. Она потеряла восточные приграничные области (Эльзас, Лотарингию) и должна была выплачивать тяжелую контрибуцию победителю. При этом Германия сделала всё, чтобы еще сильнее унизить Францию: провозглашение империи произошло в Версале, германские войска в течение нескольких лет оккупировали северную часть страны и даже промаршировали по захваченному ими Парижу.

Французское общество, естественно, не могло забыть такого, и в стране расцвели реваншистские настроения. Французская дипломатия лихорадочно искала союзников для будущей борьбы с Германией. Сама Германия, имея в лице Франции непримиримого врага, желала избавиться от него при удобном случае. Однако ее сдерживала Россия, которая, в свою очередь, опасалась образовавшейся у западных границ империи сильной и воинственной державы.

Карта Европы к 1914 году с указанием численности населения каждой страны. Видно, что уступавшая Германии почти в 2 раза по количеству жителей Франция вряд ли имела большие шансы победить в будущей войне, сражаясь в одиночку. Каким же облегчением был для нее союз со 170-ти миллионной Россией…

Русско-турецкая война 1877-1878 г. и последовавший за ней Берлинский конгресс продемонстрировали растущую роль Германии в европейской политике. Ревизия итогов конфликта привела к тому, что будущий союзник Германской империи, Австро-Венгрия, которая не участвовала в конфликте, смогла значительно усилить свое влияние на Балканах за счет присоединения Боснии с Герцеговиной и установления протектората над Сербией. В то же время влияние России на общеевропейские дела, в частности, на события, происходившие на Балканах, уменьшилось, а приобретения освобожденных ею славянских государств были сильно урезаны. Союзником империи фактически осталась только Болгария, отрезанная от России вставшей на профранцузский курс Румынией. Позже Россия утратила влияние и на Болгарию, все более склонявшуюся к союзу с Германией и Австро-Венгрией. Разумеется, всё вышеперечисленное ставило Российскую империю на путь конфронтации с ее непосредственными западными соседями — империями Габсбургов и Гогенцоллернов.

Так образовался второй узел противоречий между Россией и германскими странами (Австро-Венгрией и Германией). Наличие общих врагов способствовало сближению двух противников германского мира, что было зафиксировано в франко-русской конвенции 1892 года. Политический союз дополнялся экономическим сближением двух стран: французские кредиты и инвестиции хлынули в Россию, что, по мнению некоторых, преимущественно немецких, политических кругов (например, кайзера Вильгельма II) ставило Россию в зависимость от Франции и послужило еще одной причиной ее будущего выступления против Германии.

Иллюстрация франко-русского союза

Остается рассмотреть третий блок противоречий и предпосылок к Первой Мировой войне, сложившийся в отношениях между Англией, иными морскими державами и Германией. Германская империя опоздала к переделу мира и была вынуждена довольствоваться скромной колониальной империей, включавшей в себя часть Африки, некоторые острова на Тихом океане и порт Циндао в Китае.

Красные точки и желтая область это ранние немецкие колонии, существовавшие еще до объединения Германии и позже заброшенные или захваченные другими странами. Собственно владения Германской империи отмечены голубым цветом и точками.

Отсутствие обширных колониальных владений и контроля над морскими путями, по мнению германских политиков, сдерживало экономическое и политическое развитие страны, ставило ее в второстепенное и подчиненное положение просителя в отношении ведущих морских колониальных держав. Тем не менее, Германия по экономическим показателям к 1914 году вышла на второе место в мире после США, опередив западноевропейские колониальные государства. Однако это не удовлетворило, а наоборот лишь стимулировало стремление этой страны к переделу мира в свою пользу.

В свою очередь Великобритания, опасаясь за сохранность своей империи, весьма враждебно воспринимала факт усиления немецкой экспансии. Германия оказывала поддержку бурским повстанцам в их войне против Англии; немцы стали реализовывать план строительства Багдадской железной дороги (с 1899 г.) и активно продвигали свои политические и экономические интересы в ослабевшей, но стремившейся к реваншу Османской империи. Всё это ставило под угрозу безопасность подконтрольного англичанам Ближнего Востока и в перспективе могло подорвать экономическое влияние Великобритании в данном регионе. Наконец, Германия принялась реализовывать морскую программу, предполагавшую значительное увеличение численности немецкого флота (с 1898 г.).

Карта Багдадской железной дороги и потенциальные возможности, которые она предоставляла для германской экспансии на Ближнем Востоке

На этой почве началось сближение Англии и Франции, зафиксированное в 1904 году франко-английским соглашением о разделе сфер влияния в колониях, подразумевавшим и взаимную политическую поддержку.

В 1905-1906 году произошел Танжерский кризис, вызванный попыткой Франции овладеть султанатом Марокко на западе Африки. Германский кайзер Вильгельм II предоставил марокканскому султану гарантии защиты со стороны Германии. Пользуясь тем, что Россия увязла в русско-японской войне на востоке, понесла невосполнимые потери во флоте и осуществила переброску значительной части армии в противоположном от Европы направлении, Германия сделала попытку покончить со своим главным врагом на западе, пока он не мог рассчитывать на помощь с востока. Однако поддержку Франции оказали Великобритания и Италия, а германский уполномоченный, в свою очередь, проявил нерешительность. Кризис закончился соглашением в пользу Франции.

Борьба за Марокко между Германией, Англией и Францией. Карикатура.

Второй Марокканский кризис, названный «Агадирским», произошел в 1911 году, когда французские войска под предлогом защиты европейцев оккупировали часть Марокко. Немцы предприняли аналогичные меры и при помощи флота заняли Агадир на западном побережье султаната, рассчитывая пошантажировать Францию и добиться серьезных политических или финансовых уступок с ее стороны. «Прыжок Пантеры» (по названию одного из немецких кораблей) взволновал весь мир. Под давлением Англии германское правительство согласилось на скромную компенсацию и в обмен на небольшую территорию в Конго вывело войска из Марокко. Страна полностью перешла под контроль Франции.

«Агадирский кризис» усилил конфронтацию и гонку вооружений между западноевропейскими странами. Во Франции к власти пришли силы, стремившиеся к реваншистской войне против Германии. На востоке, в свою очередь, еще с начала века постепенно обострялись противоречия между Россией и немецким блоком. В 1903 году переворот в Сербии привел ее к союзу с Петербургом в противовес влиянию Вены, под протекторатом которой ранее находилась эта страна. Сербские политики не стремились поддерживать сложившийся политический порядок на Балканах, а желали усилить Сербию путем объединения под ее властью всех южнославянских государств. Две войны против Турции, развязанные союзом балканских стран (Сербия, Болгария, Греция, Румыния Черногория), привели к переделу отвоеванных у Османской империи владений и к взаимным конфликтам между победителями, что определило сторону каждого государства региона в будущем мировом конфликте. Ослабленные Болгария и Турция выступили на стороне немецких держав, а Сербия, Черногория, Греция и Румыния в разное время поддержали Антанту. Однако сербское правительство и националистические круги в сербской армии, рассчитывая на поддержку России, не оставляли своих стремлений расширить территорию страны за счет славянских земель, подконтрольных другим государствам. В конечном счете, именно сербская интрига с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда стала катализатором мировой бойни.

Момент убийства Франца Фердинанда боснийским террористом Гаврилой Принципом

Таким образом, Первая мировая война была обусловлена целым комплексом причин, предпосылок и противоречий, возникшим во взаимоотношениях между государствами во второй половине XIX-начале XX века.

В заключение статьи приведу мысль американского президента Вудро Вильсона, возглавлявшего США в период с 1913 по 1921 годы:«Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине, война началась по всем причинам сразу.»

*P.S: Италия не имела серьезных оснований для вступления в Первую мировую войну на стороне немецкого блока. У нее все еще имелись территориальные претензии к Габсбургам, а стремление к колониальному переделу было на время удовлетворено аннексией у Османской империи Ливии и обещаниями Антанты передать после окончания войны под контроль Рима ряд островов в Эгейском море, часть земель Австро-Венгрии и Албанию. Итальянское общество, помня о прошлых конфликтах с Австрией, также больше тяготело к войне с немцами, нежели к союзу с ними.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему советские солдаты ездили на танках и БТР сидя на броне? https://otari.mirtesen.ru/blog/43663636433/

Как крестьяне отдыхали на Руси и почему они спали одетыми https://otari.mirtesen.ru/blog/43501808712/

Почему древние римляне ели лёжа https:// /blog/43893835293/