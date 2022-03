Интересные факты о 19 веке

Удар мухобойкой по лицу посла — к каким последствиям привел этот случай? Откуда взялось имя Светлана? Почему ирландцы дружат с индейцами? Читайте вторую часть подборки интересных фактов об Испании и не забудьте про первую часть — она находится тут.

Австрийский император Франц Иосиф I пережил множество личных трагедий

Австрийский император Франц Иосиф I пережил на своём веку ужасающее количество личных трагедий: казнь родного брата Максимилиана в Мексике, самоубийство сына — наследника престола, убийство жены итальянским анархистом и, наконец, убийство племянника, эрцгерцога Франца Фердинанда, вместе с его супругой, положившее начало Первой мировой войне и падению империи Габсбургов.

Франц Иосиф I

У большинства японцев не было фамилий до 19 века

Японцы не имели фамилий до 1868 года (кроме самураев и знати), когда правительство потребовало, чтобы все граждане страны обзавелись фамилиями. Большая часть фамилий была выбрана по месту жительства или основному занятию человека, но некоторые просто выдумали себе фамилию. В наше время в Японии насчитывается более 100 000 различных фамилий.

Первым человеком, который сумел сделать «фотографический» снимок постоянным, то есть закрепить изображение, был Жозеф Ньепс

Самым первым в истории фотографии считается снимок «Вид из окна», датированный 1826 годом.

Экспозиция снимка продолжалась 8 часов.

«Вид из окна»

Однажды газета The New York Times пропустила пятьсот номеров

6 января 1898 года вышел последний на тот момент 14 499-й номер газеты The New York Times, но 7 января в киосках неожиданно появился 15 000-й номер. По ошибке было пропущено 500 номеров. Никто не замечал этого на протяжении ста лет, пока сотрудник газеты, копавшийся в архивах, не обратил на это внимания. Позже ошибку устранили — 1 января 2000 года вышел номер 51 254, хотя должен был выйти 51 754.

Удар мухобойкой по лицу посла привёл к более чем столетней оккупации Алжира Францией

В 1827 году правитель Алжира Хуссейн Дей ударил французского посла мухобойкой по лицу во время жаркого спора о неоплаченных долгах. Это стало поводом для вторжения французов в Алжир в 1830 году, что привело к более чем столетней оккупации Алжира.

Алжира Хуссейн Дей

Современницы усмотрели в пьесе «Горе от ума» порнографическую сцену

Актрисы 19-го века отказывались играть Софью в пьесе «Горе от ума», считая сцену ночной беседы с Молчалиным, который на тот момент ещё не был мужем героини, порнографией.

Изобретатель Томас Эдисон сделал предложение своей невесте при помощи азбуки Морзе

Когда Томас Эдисон и Мина Миллер начали встречаться, они выучили азбуку Морзе, чтобы секретно общаться в присутствии родителей, отстукивая нужные коды. В один из дней Эдисон простучал — — ..- .-.. -.. -.— — ..- — .- .-. .-. -.— — (Would you marry me (Ты выйдешь за меня)), на что Миллер ответила -.— . … (Yes (Да)).

Мина Миллер и Томас Эдисон

Имя Светлана придумал поэт Востоков в 1802 году

Имя Светлана было придумано и впервые использовано поэтом А. Х. Востоковым в повести «Светлана и Мстислав» в 1802 году и не является исконно славянским именем, как многие считают.

А. Х. Востоков

Ирландцы и племя чокто не бросают друг друга в беде

В 1847 году, во время Большого голода в Ирландии, индейское племя чокто оказало гуманитарную помощь ирландцам, отправив им 170 долларов (5000 долларов в современном эквиваленте) — невероятная сумма для нищего племени. Спустя почти 200 лет ирландцы узнали, что индейцы из племён чокто, хопи и навахо сильно пострадали от коронавируса. За несколько дней ирландцы собрали для индейцев почти 3 000 0000 долларов пожертвований.

Чокто

Лондонская центральная канализация работает уже 150 лет благодаря гениальности её проектировщика

Джозеф Уильям Базэлджет, инженер, создавший центральную лондонскую канализацию в 1860-х годах, при её проектировании руководствовался следующим соображением: «Ну, мы делаем это однажды, а непредвиденные случайности будут всегда» — и удвоил диаметр труб. Если бы он не сделал этого, канализация переполнилась бы и вышла из строя ещё в 1960-х годах, но, благодаря прозорливости инженера, она работает до сих пор.

Джозеф Уильям Базэлджет

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Путин - правнук Распутина? Тайны переписанных биографий https://otari.mirtesen.ru/blog/43743236966

Великая фальсификация: Николай Ленин, революция 1917 года https://otari.mirtesen.ru/blog/43651127572

Секс в средневековье https://otari.mirtesen.ru/blog/43849306930/