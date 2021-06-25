Какой урон нанесло России царствование Александра I

Александр I, царствовавший с 1801 по 1825 год, традиционно изображается в русской историографии положительными чертами. Даже несмотря на известную характеристику, данную ему Пушкиным – «плешивый щёголь, враг труда» – советские историки также отмечали относительную прогрессивность Александра I по сравнению с предшествовавшим ему Павлом I и сменившим его на троне Николаем I.

Но даже самый положительный государственный деятель совершает отдельные ошибки и нежелательные поступки, вредно отзывающиеся на положении страны. Взвешивать, чего у кого было больше – позитива или негатива – занятие неблагодарное. Однако обратим внимание на те действия Александра I, которые нанесли России очевидный ущерб.

Жертва Европе интересами России

Василий Ключевский оставил об Александре I в своём «Курсе русской истории» такой отзыв, какой не мог войти в подцензурную публикацию и до сих пор размещается в примечаниях к любому его изданию. Там есть такие слова: «Во время боя в день сдачи Парижа он говорил флигель-адъютанту Орлову, посланному парламентёром: “Бог дарует мне власть и победу, чтобы я мог дать мир и покой всему свету”. В идее этой самому себе навязанной миссии всесветного умиротворения потонула мысль о русских интересах. .. Между тем, как эта идея вынашивалась и осуществлялась, мы уложили на полях Люцена и Бауцена, Дрездена, Лейпцига и пр. целую армию, задолжали лишние сотни миллионов, уронили рубль на две трети его стоимости..., затруднили своё развитие на десятки лет только потому, что после Люцена не заключили с Наполеоном выгодного мира».

Итак, выдающийся русский историк усматривал основной ущерб интересам России от действий Александра I в его внешней политике после 1812 года. По мнению Ключевского, России надо было заключить с Наполеоном мир после его изгнания из России, а изнурительная борьба за свержение Наполеона не соответствовала выгодам нашей страны. Следовало оставить Европу и Англию самих разбираться со своим порождением. И совсем не в интересах России было становиться жандармом Европы и возглавлять «Священный Союз» держав для борьбы с европейскими революциями. Непрестанные военные усилия, ненужные России, привели к подрыву экономической и финансовой системы страны.

Подрыв армии и морального духа нации после 1812 года

По мнению белоэмигрантского военного историка Антона Керсновского, политика Александра I в этот период нанесла ущерб не только внешним интересам России, но и состоянию русской армии, и моральному духу нации в целом.

«Как-то, проезжая Елисейскими Полями, император Александр увидел фельдмаршала Веллингтона, лично производившего учение двенадцати новобранцев. Это явилось как бы откровением для государя: “Веллингтон открыл мне глаза, – сказал он, – в мирное время надо заниматься мелочами службы!” ...Ещё в Париже начались ежедневные разводы и учения, утомительные парады и ещё более утомительные репетиции парадов...

Никогда ещё Россия не имела лучшей армии... Император Александр... не замечал тактического совершенства этой армии – он видел только недостаточно набеленный этишкет замкового унтер-офицера. И с грустью констатировал, насколько походы и сражения “испортили” его армию, отвлечённую на десять лет от своего прямого и единственного назначения – церемониального марша...

Могучий и яркий патриотический подъём незабвенной эпохи 1812 года был угашен императором Александром, ставшим проявлять какую-то странную неприязнь ко всему национальному, русскому. Он как-то особенно не любил воспоминаний об Отечественной войне – самом ярком национальном торжестве и самой блестящей странице своего царствования. За все многочисленные свои путешествия он ни разу не посетил полей сражений 1812 года и не выносил, чтобы в его присутствии говорили об этих сражениях».

Военные поселения

Самым негативным действием Александра I историки всех направлений – и «прогрессивные», и «реакционные» – дружно считают организацию военных поселений. Доведя до абсурда идею «самообеспечения армии», император решил, что будет лучше, если солдаты в свободное от муштры время будут пахать землю.

В 1817 году начался перевод отдельных деревень в разряд военных поселений. Этот гибрид прусской казармы и будущего советского колхоза стал, по общей оценке, самым уродливым проявлением крепостного права. Он затронул, правда, незначительную в общей массе долю полков русской армии и ещё менее заметную часть населения. Но негативное воздействие, которое произвели военные поселения на психологию современников, было громадным. Самое главное, что никакого позитивного экономического и военного эффекта военные поселения не имели. На армию всё равно тратилось больше половины государственного бюджета, а землю в военных поселениях солдаты-крестьяне возделывали неизбежно хуже, чем крестьяне мирные.

Военные поселения многие до сих пор считают причудой графа Алексея Аракчеева, ставшего с 1815 по 1825 год первым советником и доверенным лицом Александра I. Однако это не так. Идея военных поселений принадлежала лично Александру I, который если вбивал себе что-то в голову, то этого уже было не выбить оттуда никак. Аракчеев умолял царя не устраивать военных поселений, но тот был непреклонен. Аракчеев тогда, как верный слуга государя, бросился выполнять его поручение. Он преуспел в том, что перед судом истории отвёл на себя большую часть обвинений, которые было бы справедливо предъявить самому императору.

Внешняя политика России в чужих руках

Александр I регулярно поручал внешнюю политику людям, которых ничто не связывало с Россией органически. Одним из первых министров иностранных дел в его царствование стал деятель польского национально-освободительного движения князь Адам Чарторыжский. Он руководил внешней политикой Российской империи с 1804 по 1806 год. Именно в это время началась первая война России с Наполеоном. Впоследствии Адам Чарторыжский был председателем правительства, организованного польскими повстанцами, поднявшими мятеж за отделение от Российской империи в 1830 году.

Перебравшись в Париж, Чарторыжский стал во главе агентурной сети, нацеленной на подрывные акции против России. На склоне лет он признавался, что даже в те времена, когда был советником русского царя, все его шаги преследовали одну цель – вовлечь Россию в катастрофу и вызвать её крушение, благодаря чему Польша могла бы обрести независимость в границах, включавших также Украину и Белоруссию.

Другим видным сотрудником Александра I, выполнявшим его важные дипломатические поручения, стал корсиканец Карло Поццо ди Борго, давний личный враг Наполеона Бонапарта. Естественно, что в своих миссиях и советах Поццо ди Борго руководился не интересами России, а мотивами личной мести. Россия с её армией должна была служить этому корсиканцу лишь средством к отмщению французскому лидеру за обиды молодости.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/156424-kakoy-uron-naneslo-ross...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александра I изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно поэтому он был главным инициатором конфликта 1812 года и этим он нанес самый ощутимый урон Матушке-России!

После того, как союзниками России стали Англия, Швеция и Испания, войну 1812 года правильнее называть шестой антифранцузской коалицией (к примеру, кампания, окончившаяся Аустерлицем, именуется третьей антифранцузской коалицией). Таким образом, Англии благодаря бездарной внешней политики Александра I все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны.

Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).

Тезис же о том, что присоединение России к торговой блокаде Англии повлекло бы за собой финансовый кризис, сделавший войну неизбежной, неверен, поскольку его причины – традиционные для России: инфляция, расходы на оборону, долги, дезорганизация в государственных структурах.

Однозначно легенда, согласно которой Отечественную войну 1812 года развязал французский император Наполеон , по мнению многих историков, является мифом! Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.Как не парадоксально, но эту концепцию поддерживают крупнейшие специалисты эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, !

Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

Любопытно, что Александр I еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли

больше года на границе с герцогством Варшавским. Корпуса уже начали движение, но в последний момент пришло сообщение от короля Пруссии Фридриха Вильгельма III о том, что он боится еще раз пойти на авантюру, потому что уже в 1806 году Пруссия и Россия были разбиты Наполеоном! Так нерешительность прусского короля Вильгельма III, не ратифицировавшего союзную конвенцию, вынудила Александра I остановить армию.

Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году. Именно поэтому он предлагал командовать русской армией Веллингтону, направил предложения генералу Моро, французскому эмигранту, который жил в США, и Бернадоту, предателю Наполеона. Однако все трое отказались, считая тогда армию Наполеона непобедимой!

Наполеон, естественно, все это знал и только после этого начал всерьез готовиться к войне со своим официальным союзником Россией.Зная о намеченном новом походе против Франции, он надеялся, что Александр будет колебаться и снова пойдет на переговоры, а затем, если бы они были отвергнуты, рассчитывал нанести удар во фланг наступающей русской армии в Пруссии. Но время шло и когда петербургский посол в Париже затребовал паспорта (что означало объявление войны), Наполеон был вынужден сам начать наступление.

Не остановило Наполеона и значительное численное преимущество русской армии. Кроме того,скорость отступления русских войск поразила французов. Кроме того, они никак не могли понять, зачем русские генералы сжигали собственные города, причем еще до того, как русское население оттуда уходило!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто развязал Отечественную войну в 1812 году(https://otari.mirtesen.ru/blog/43559868588/)

Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43474840953/)

Бесплатная медицина в СССР»: сколько за неё «платили» советские гражданане (https://otari.mirtesen.ru/blog/43985120750/)