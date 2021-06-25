3 простых способа узнать, кем вы были в прошлой жизни

Конечно, многих иногда посещает мысль о том, кем они были в прошлых жизнях.

Оказывается, что постичь такие тайны прошлого возможно. Есть несколько способов для этого. Нужно лишь выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

Самое популярное мнение состоит в том, что наши души приходят в наш мир много раз, ни перевоплощаются, оставляя лишь память о себе. Сейчас существуют определенные практики, в процессе которых человек может вспомнить себя в прошлых жизнях, найти ответы на огромное количество вопросов.

Давайте же рассмотрим поскорее, что это за способы.

Способ 1. Сон

Через сны можно познать прошлое. Чтобы это произошло, необходимо записывать свои сновидения и проводить их анализ. Через несколько месяцев можно будет проследить единую нить, которая является прошлым, а не случайными образами.

Эзотерики советуют делать медитации перед сном, чтобы во сне пришли прежние реинкарнации. Такие практики обеспечивают соответствующий настрой и избавляют от ненужных мыслей. За счет ровного дыхания, расслабленной позы и намерения познать свое прошлое будут уходить блоки с памяти, а значит, сны с воспоминаниями из прошлых реинкарнациях будут приходить гораздо чаще.

Способ 2. Интуиция

Наверняка, вы замечали, что когда слушаете свой внутренний голос, то практически всегда поступаете правильно. И это не случайно. Интуиция подсказывает нам решения из опыта не только нынешней жизни, но и прошлых. Если проанализировать свои решения, выбранную карьеру и хобби, то можно сделать немало выводов о прошлом.

Часто людям привлекательна так или иная эпоха и они не понимают, почему именно. Это же касается и выбранной профессии: часто мы отдаем предпочтение тем, что нам кажутся интуитивно понятными. Беспричинное влечение к культуре или быту определенных народов может говорить о том, что вы были одним из его представителей в прошлом.

Способ 3. Зеркало

Познать тайны прошлого поможет и обычное зеркало. Его нужно тщательно помыть, чтобы убрать всю лишнюю информацию. Подобное упражнение нужно делать регулярно. Необходимо встать около зеркала так, чтобы не пересекаться с собственным отражением.

В этом деле важна тишина и настрой, только тогда получится узнать о себе в прошлых жизнях. Нужно задать конкретный вопрос о том, что было в прошлом, внимательно посмотреть на свое отражением, при этом не фокусируя взгляд. Через несколько таких упражнений может получиться увидеть картины из прошлого.

Таким образом, мы рассказали о трех способах, как узнать чуть больше о себе в прошлых жизнях. Если знаете еще способы, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями в комментариях.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2243540840457439835/

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