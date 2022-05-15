Как найти духовного руководителя: советы пастырей

Можно ли подвизаться без духовного руководства? Вопрос праздный, ибо ответ на него очевиден: нельзя. Без наставника в такой сложной области, как духовная, никак не обойтись. Но как найти духовного руководителя?

Надо ли активно и целенаправленно искать, ездить по обителям, ходить от одного батюшки к другому?.. Как понять, что вот этот батюшка – твой духовник? И каким должно быть его руководство? Разъяснения дают пастыри Русской Церкви.

Тайна Божиего попечения

Игумен Лука (Степанов):

– Как найти духовника? Не искал, не знаю. Мне, 22-летнему, духовник был дарован Богом в момент моего крещения. Потому его роль в своей жизни я осознаю как промыслительную данность, необходимую для моего спасения. Если даже земные браки «свершаются на Небесах», то обретение духовника тем более обнаруживается из тайны Божиего попечения о верующей во Христа душе.

У нас есть пример Христа, есть Евангелие, есть Предание Церкви

Иеромонах Иларион (Резниченко)

– Тут нет одного ответа, это глубоко индивидуально. Как найти духовника? Не знаю, его может Бог послать неожиданно, а бывает, что его можно всю жизнь искать и не найти или найти. У всех по-разному, но что важно для всех христиан: никто не отменял Евангелия, Предание Церкви, выраженное в ее непростой истории, традиции, духовной литературе, богослужении.

Бог пошлет тебе духовного руководителя – только не пропусти

Разве это второстепенные вещи? Духовник – это не панацея и не решение всех проблем. Наверное, 95% христиан не имеют духовников (не просто исповедующих батюшек, а именно духовников). И им закрыто Царство Небесное? А Христос? Не Он ли его дарует? Поэтому если духовник ищется, чтобы стать живым Христом на земле, заслонить Его, – в нем нет никакого смысла, а только вред.

Протоиерей Сергий Правдолюбов:

– Духовного руководителя найти трудно. Но замечено многими людьми: и учеными, и богословами, и подвижниками: если ты просишь у Бога духовного руководителя, Он пошлет его тебе. Он пошлет тебе, только не пропусти. Но если ты будешь просить какого-то совершенно невероятного, великого, святого, ты можешь просто не дождаться такого. Владыка Онуфрий в одном из интервью сказал: «Мне не нужно прозорливого руководителя, потому что я сам знаю все свои грехи. Что там больше обозревать? И так все ясно. Мне не нужно святого руководителя, зачем? что мне это даст для спасения? Мне нужен человек, который поймет меня, который не осудит, который подставит плечо. И который знает, что нельзя требовать от человека невероятных и удивительных высот, которых мы никак не достигаем. Он просто может понять, почувствовать и помочь в самых трудных моментах». Если просить такого руководителя, о котором говорил владыка Онуфрий, то Бог пошлет его.

А без духовного руководства вообще спасаться нельзя. Без духовного руководства это гибельно и смертельно. Нельзя ни в чем никогда на себя полагаться. Я всегда для современных людей привожу такое сравнение: космические корабли и космические станции летают непременно при помощи и под внимательным контролем станции наземного управления, потому что в космосе, как известно всем, космонавты даже юмор воспринимают не так, как на Земле. И они могут не понять и не увидеть того, что с их космическим кораблем делается. Им осторожно-осторожно так с Земли говорят: «Мы должны включить такие-то двигатели, чтобы выровнять вашу орбиту, приподнять ее чуть-чуть, чтобы она больше не снижалась». Это значит, что через 10 минут на полторы, 25 или 30 секунд включатся двигатели, и вы не дергайтесь, не пугайтесь этого. Чтобы они осознали это и действительно не испугались.

Нечто похожее требуется любому человеку. У нас сознание, не твердо отражающее действительность. Оно постоянно меняется. У меня есть даже такой термин: «плавающее сознание». Нет постоянного и твердого соответствия нашего сознания действительности. И вот тут необходим духовник. Он должен сказать: «Стоп-стоп-стоп! Почему? А это куда? А это что такое?» Он должен помогать – и помогать доброжелательно, с любовью.

Никто не застрахован от ошибок и промахов. И даже самые великие подвижники обязательно идут к духовнику и исповедуются.

На меня очень сильное впечатление произвело, как Святейший Патриарх Пимен, у которого я был иподиаконом, однажды во время службы, прямо перед Причастием, вдруг подозвал отца Алексия Демина, 90-летнего клирика Патриаршего Богоявленского собора, и сказал: «Я должен исповедоваться». Он отошел к жертвеннику и исповедовался. И простой батюшка сельский, обычный, взял крест напрестольный, прочитал разрешительную молитву и благословил голову Святейшего Патриарха. Потому что патриарх, как хороший опытный монах, знает, как страшно небольшое отклонение в сторону, и если сейчас не затормозить – даже в исповеди простому священнику, последствия могут быть ужасающими и страшными.

Вот почему необходимо всегда исповедоваться, во всех случаях, даже вот как Святейший Патриарх Пимен на ходу исповедовался, чтобы быть твердым умом и твердо стоящим на земле без всяких отвлечений и всяких уходов в сторону в созидании своего спасения.

Послушание – это принцип богоподобия

Протоиерей Максим Козлов:

– Важность духовного руководства исходит из простого, но совершенно базового христианского принципа – принципа послушания. Сын был послушлив Отцу даже до смерти, и смерти крестной. Принцип послушания – это не дисциплина в церкви, для того чтобы епископам и священникам проще было управлять паствой, а это принцип богоподобия, который может и должен быть нами реализован в нашей жизни. Безусловно, это возможно в семье у детей по отношению к родителям, у младших по отношению к старшим, у супругов по отношению друг к другу в той или иной мере. Но естественнее всего это может быть реализовано через духовное руководство в Церкви: на приходе, в монастыре.

Меры и пределы здесь могут быть очень различными, но самое главное, на мой взгляд, чтобы тот, кого вы ищете в качестве духовного руководителя, был хорошим человеком. Все остальное может быть очень по-разному, это все остальное – трудно измеряемые вещи: молитвенность, многолетний опыт и еще что. Просто по-настоящему хорошим человеком. Не значит – без ошибок, без греховных отступлений, без каких-то несовершенств, но в главном, в основном, в том, что душа чувствует, – хорошим человеком. Хорошего человека можно слушаться.

Чтобы не обмануться в духовнике, надо четко знать, что у него тоже есть духовник

Протоиерей Олег Стеняев:

– Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: в последнее время духовных наставников не будет – спасайтесь по книгам. Это субъективная реальность наших дней, но, по милости Божией, еще сохраняются люди, которые имеют навык духовного руководства.

Но для того, чтобы не обмануться в духовнике, надо четко убедиться, что у него тоже есть духовник, а у того духовника – тоже духовник. Потому что если нет этой традиции преемства духовничества, то мы имеем дело с новоделом. А новодел – всегда плохо, это всегда имитация чего-то. Поэтому очень важно, чтобы сохранялось преемство духовного руководства от одного духовника к другому. Этим, кстати, была сильна Оптина пустынь, которая через Паисия Величковского возродила афонскую традицию преемства от одного старца к другому. К сожалению, сейчас очень многим этого недостает и старцами становятся какие-то младостарцы, которые сами не находились под духовным управлением, и, общаясь с такими людьми, мы рискуем выдать за что-то действительно ценное и значимое то, что на самом деле является дешевым новоделом и не более того.

Без духовника в духовной жизни не будет основательности

Священник Валерий Духанин:

– Тот, кто вовремя нашел духовника, – счастливый человек. Мне в этом отношении очень не повезло. Прежде чем обрести здравое духовное руководство, я прошел через ложное наставничество и понес огромное душевное повреждение. Поэтому мне есть с чем сравнивать.

Руководство у духовника – бесценный дар, который, может быть, даже не сразу осознается. Разве мы сразу ценим то, что у нас есть родители? Понимаешь ценность этого только потом. Так и в отношении духовника.

Без духовника в духовной жизни не будет основательности. Можно ли самому научиться водить автомобиль, выучить иностранный язык без учителя или пройти без проводника через незнакомую местность? Если и бывает такое, то лишь в исключительных случаях. Для всех же общим правилом является необходимость руководства. В самых тяжелых ситуациях моей жизни не раз спасала от бед именно откровенность перед духовником и его молитва и внимание. Поэтому сейчас я знаю точно: хочешь спасти свою душу, имей духовника.

Для человека вообще важно, чтобы кто-то услышал его в бедах и горестях, смог дать нужный ему совет. И, собственно, кто мог бы стать здесь еще более надежной опорой, как не священнослужитель, которому Бог вверил Свою благодать для укрепления верующих? Духовничество очень нужно. Иначе христиане вместо священника будут спешить к психологу и говорить, что у него они получили пользы больше, нежели у батюшки.

Конечно, для прощения греха неважно, кто тебя исповедует. Само Таинство исповеди с чистым раскаянием испепеляет грехи, потому что перед Святым Духом наши грехи словно солома перед огнем. Раскаянный, исповеданный грех исчезает. Но если посредством греховной жизни и погружения в заблуждения с душой произошли внутренние сломы, то раны остаются еще долго, они напоминают о себе. Вот почему так бывает нужен духовник, тот, кто знает все твои душевные особенности, все жизненные преткновения, ошибки, слабости и повреждения, полученные и совершенные твоей душой. Духовник – это тот, кто находит ключик к проблемам твоей души и помогает тебе выйти из них, обратившись к Богу. Духовник помогает обрести тот твой личный путь, на котором душа раскроется перед Господом и примет Его благодать.

Как же найти духовника? Во-первых, надо очень просить об этом Господа. Во-вторых, постарайтесь заметить, перед кем из батюшек ваша душа в особенности раскрывается, чьи наставления особенно разрешают возникшие у вас проблемы.

Зачастую мы идем к духовникам с каким-то вопросом, надеясь найти ответ. При этом наивно думаем, что, получив разрешение вопроса, тут же облегчим себе жизнь. Однако опытные духовники видят, что каждый из нас страдает не от нерешенного вопроса, а от целого комплекса духовных проблем, о которых мы, может быть, даже и не задумываемся. Поэтому подлинное духовничество заключается не только в разрешении сиюминутных вопросов, а прежде всего во вскрытии в духовном чаде его основных внутренних неустройств, в решении проблем, мешающих чаду, по сути, быть с Богом.

Зачастую нам нравятся те духовники, которые позволяют нам делать то, чего мы сами хотим. Услышать горькую правду о своем образе жизни больно, менять себя страшно, и потому мы часто ищем, чтобы духовник подстраивался под нас, смягчал требования духовной жизни и помогал, так сказать, заключать компромисс нашей совести с нашей расхлябанностью. Вот это очень неправильно. Важно найти духовника, который бы помогал потихоньку менять себя, освобождаться от ветхости, который подбирал бы то духовное лечение, которое окажется наиболее эффективным против наших главных страстей.

Духовник видит нас со стороны

Священник Александр Сатомский:

– Духовное руководство крайне необходимо для христианина. В любом деле, начинаемом с нуля, человеку нужен помощник, наставник. Нельзя добиться результатов в иностранном, занимаясь по самоучителю. Невозможно получить результата в спортзале, не обращаясь к тренеру. Так же и в духовной жизни: нужен кто-то, кто видит вас со стороны, а также (дай Бог) обладает определенными навыками в духовной жизни, которым может не от книжек, а от опыта научить.

Духовник – это тот человек, у которого прихожанин регулярно исповедуется и с которым советуется по разного рода вопросам внутренней жизни. Для того чтобы такого человека встретить, нужно молиться о такой встрече, побывать на богослужениях в нескольких храмах. Посмотреть на общины – каковы люди, на то, как служит и как проповедует священник. Если к кому-то расположилось сердце, подойти и договориться о встрече, на которой можно задать вопросы, и/или об исповеди. Так может завязаться тот контакт, который перерастет потом в серьезные отношения духовного роста как прихожанина, так и священника.

Настоящие духовники не ломают духовную и социальную жизнь своих чад

Диакон Владимир Василик:

– Для начала надо самому пройти хорошую школу духовного руководства. Это как в армии, так и в Церкви. Править и повелевать может только тот, кто прошел школу повиновения, смирения, управляемости. Тот, кто знает, каково быть подчиненным.

Не быть духовным руководителем, а самого себя подготовить к окормлению духовником.

Кто знает, каково быть подчиненным, тот относится милосердно и с состраданием к подчиняемым, к пасомым. Когда в архиереи выскакивает человек, не прошедший подлинной духовной школы – ни серьезной приходской, ни монашеской, а потершийся некоторое время вокруг архиерея в иподиаконах и по сути дела не знающий жизни паствы, то ничего доброго из этого выйти не может. Разве что по великой милости и благодати Божией. Это что касается пастырства вообще и церковного управления.

Что же касается духовного руководства, именно спасения душ, то это наука, и сам человек на себя это брать не должен.

Нам деваться некуда, поскольку исповедь перед Причастием у нас обязательна. Поэтому ставят исповедовать и молодых неопытных священников. В Греции отношение к исповеди совершенно другое: неопытных на исповедь не ставят. Другое дело, что там далеко не все, увы, исповедаются. Молодым священникам в Греции запрещается исповедовать. Отправляют на исповедь к опытным серьезным духовникам. У нас это нереально, неосуществимо. И молодые священники, на мой взгляд, должны быть очень осторожны. В ряде случаев, если они сталкиваются с той проблемой, которая для них явно не разрешима, явно выше их духовного опыта, они должны знать, к кому отправить исповедующегося, если он проявляет к этому достаточную волю. Здесь нужно четкое понимание своей компетенции. Это, во-первых.

Во-вторых, не следует искать духовного руководства, испытывать стремление стать духовным руководителем.

Как же найти себе духовного руководителя? В Писании сказано: «С преподобным преподобен будеши… и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися» (Пс. 17: 26–27). Надо искать таких людей, которые и преподобны, и избранны, и молитвенны. Не обязательно, чтобы это были люди славные, известные и информационно освещенные. Главное, чтобы это были люди благодатные, вокруг которых царит любовь и мир и жизнь чад которых устрояется ко спасению.

Каковы черты таких пастырей? Я отмечу так: отсутствие властолюбия и в то же время реальная духовная власть, потому что от непродуманного властолюбия духовников очень много нехорошего происходит в жизни пасомых. Настоящие духовники не ломают духовную и социальную жизнь своих чад. Они, как опытные садовники, напротив, аккуратненько выпрямляют кривое; как опытные врачи, перевязывают хромающее; пробуждают к жизни все живое, что есть в их чаде. Часто говорят, как мой покойный духовник отец Василий Ермаков: «Думай сам». Не становятся костылями, не становятся заменителями, но, напротив, стараются, чтобы их чада скорее пошли сами, большую часть своей жизни думали, делали, решали сами. Они не попирают богоданной свободы своих чад, а удивительно деликатно советуют, как это делал отец Иоанн (Крестьянкин). Я вспоминаю общение с ним: он деликатно советовал. Я получал «по полной программе», если его не слушался, и уже после это понимал, но он и тогда принимал меня со всей любовью, несмотря на мое упрямство, ослушание, глупость, неразумие, гордыню. Это тоже удивительная черта настоящего духовника – такое терпение и любовь.

Страшные беды возникают от властолюбия и от взыскания духовной власти, от духовной тирании. Я знал один случай просто трагический, связанный с весьма известным духовником – не буду называть его имени. Его чадо, будущий священник, пришел к нему на прием со своей невестой, которую он любил. На приеме у этого духовника сидела на диване одна девица. Этот будущий батюшка спрашивает старца: «Батюшка, благословите меня на брак с такой-то». – «Нет, она не твоя, а вот твоя, тебя ждет, – и указывает на совершенно незнакомую девицу, на диване сидящую. – Вот на ней ты и повенчаешься. Ясно?» Тот по послушанию духовнику, разорвав общение с невестой, с которой все было договорено, женился на той, которую посоветовал старец. Что произошло? Его жена полюбила его всей душой, а он ее видеть не мог. Когда она приезжала к нему на место служения, он буквально через несколько часов отправлялся с ней на вокзал, покупал ей обратный билет и провожал до следующей станции, чтобы она по дороге не вздумала выпрыгнуть и вернуться к нему.

Столько трагедий возникало от властолюбивого и неразумного руководства духовников!.. Настоящий духовник не должен властолюбиво попирать свое чадо. Где надо, он, конечно, должен и вмешиваться, и свидетельствовать о неправде его жизни, и наставлять его крепко. Но там, где нет вещей зазорных и греховных, там, где чадо должно и может действовать само, там настоящий духовник должен давать этому «зеленый свет».

Как найти настоящего духовника? Об этом надо молиться. Надо вести регулярную церковную жизнь и просить Господа. Тут даже не обязательно, чтобы духовник был славным, великим, духовным. Достаточно, чтобы он был просто добрый батюшка, добросовестно относящийся к своим духовным обязанностям, внимательный и молитвенный. Если человек ему доверяет и молится Богу, чтобы Бог через него открыл Свою волю, то он все получит по своему прошению, получит все, что надо ему для спасения.

Другое дело, что надо четко разделять вещи, относящиеся к нашей духовной жизни, к нашему спасению – а с другой стороны, к нашим социальным и семейным обязанностям. У моей покойной бабушки был такой случай. На исповеди священник ее спросил: «Вы где работаете?» А она работала на Балтийском оборонном заводе, о месте своей работы говорить не имела права. И она нашла в себе мужество и разум духовный сказать: «Батюшка, простите, это к исповеди не относится». Нужно рассуждение и трезвение и для самого духовника, и для его чада.

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