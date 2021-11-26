«Тело Ильича надо сохранить!»: почему Сталин отказался выполнить завещание Ленина

Похороны вождя мирового пролетариата вызвали оживленную полемику среди его соратников. Самостоятельный голос в хоре противоречивых мнений имела супруга Ленина, Надежда Крупская, которая в конечном итоге изменила своим первоначальным взглядам.



Две музы

Ленина и Крупскую связывали нетипичные супружеские отношения. Их трудно было назвать страстными или романтичными. Это скорее была партнерская связь, где жена растворялась в интересах мужа и целиком отдавала себя служению общему делу. Видный революционер Глеб Кржижановский писал: «Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было». И хотя отношения Владимира Ильича с Надеждой Константиновной казались надежными и долговечными, он все же оставался натурой увлекающейся, не чуравшейся новых знакомств с противоположным полом.

В 1909 году, после 11 лет брака, будучи в Париже (по другой версии, в Брюсселе), Ленин встретил Инессу Арманд – вдову фабриканта, мать пятерых детей, к тому времени уже посвятившую себя делу пролетарской революции. Арманд быстро сблизилась с лидером российских большевиков, активно помогая ему в деле пропаганды и агитации. А в дни Октябрьской революции она даже была замечена во время боев на улицах Москвы. Вплоть до своей кончины Инесса была страстным борцом за права женщин, чем, по словам близких Ленину людей, оказала определенное влияние на Владимира Ильича.

«Женщина – огонь»: так называли Инессу Арманд современники. Они же породили молву, что между ней и Лениным вспыхнула страсть. Она была всего на 4 года младше своего кумира. Александра Коллонтай, российская революционерка и дипломат, рассказывала, что Крупская была в курсе весьма тесных отношений Ленина с Арманд и неоднократно порывалась уйти от мужа, однако Ленин всякий раз удерживал ее. Видимо для полноты кипучей жизни ему нужны были обе столь непохожие друг на друга музы.

Американский историк Майкл Пирсон, написавший книгу о взаимоотношениях Владимира Ульянова и Инессы Арманд, уверен, что они были не только соратниками, но и любовниками: между ними выстроились отношения не менее интимные и доверительные, чем у Ленина с Крупской. Автор обращает внимание на то, что только с этими двумя женщинами Ленин был на «ты». Правда, российский историк Жорес Трофимов выражает мнение, что влюбленность Инессы Арманд осталась невостребованной, несмотря на самые теплые чувства к ней Владимира Ильича.



Выбор сделан

Так или иначе, Крупская не могла не видеть в Арманд конкурентку в праве на обладание Владимиром Ильичом. Однако она поступила мудро и предпочла не давать волю такому «буржуазному» чувству как ревность, которое если бы не погубило, то заметно осложнило политическую карьеру Ленина. Во многом благодаря здравому отношению Крупской к сложившейся ситуации, у нее с Арманд установились дружеские отношения, и сама Инесса не возражала против стихийно возникшего «любовного треугольника», так как всегда выступала ярым противником традиционной семьи. Впрочем, после Октябрьской революции Ленина стала тяготить необходимость разрываться между двумя женщинами, кроме того, пост главы первого в мире социалистического государства накладывал на него определенные моральные обязательства, и ему пришлось сделать выбор.

Ленин остался с Крупской, а Арманд вернулась в Париж, продолжая выражать свою любовь уже в письмах. «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль», – читаем мы в одном из них. Существует версия, что любовь Ленина и Арманд не прошла бесследно. Плодом их отношений стал ребенок. В начале 2000-х в СМИ было опубликовано интервью гражданина Германии, некоего Александра Стеффена 1913 года рождения, который утверждал, что он является сыном Владимира Ульянова и Инессы Арманд. Якобы родители от него отказались, когда ему было 7 месяцев, пристроив в семью австрийских революционеров.



Увековечить в граните

В начале 1920-го года у Арманд ухудшилось здоровье, и Ленин организовал ей поездку на Кавказские минеральные воды, однако это решение оказалось для Инессы фатальным. В то время на Кавказе в условиях войны, разрухи и антисанитарии свирепствовали опасные болезни, унесшие жизни в том числе многих видных деятелей. Так, в январе 1920 года в Новороссийске от сыпного тифа скончался бывший депутат Думы, участник покушения на Распутина Владимир Пуришкевич, от этой же болезни, подхваченной в Дагестане, в октябре в Москве умер американский журналист и революционер Джон Рид.

В сентябре 1920 года Инессу Арманд в Нальчике скосила другая опаснейшая зараза – холера. Ей было всего 46 лет. Ленин лично встречал ее гроб на Курском вокзале. Там же присутствовала и Крупская. По ее словам, «Володя плакал и смотрел в одну точку». Похоронили французскую революционерку в некрополе у Кремлевской стены, куда через месяц положили и Джона Рида, такого же, как и она, иностранца. Опеку над детьми Арманд взяла Надежда Константиновна.

Многие полагают, что Ленина преждевременно свела в могилу не пуля Фанни Каплан и даже не прогрессирующая болезнь, а именно смерть его соратницы, друга и любовницы. Часть западных историков уверена, что умаление роли Арманд в деле революционного движения в России отчасти связано с намерением замолчать подробности ее отношений с Лениным. Примечательно, что после смерти вождя Сталин, испытывавший неприязнь к Крупской, угрожал, если та не будет благоразумной, назначить «официальной вдовой» Владимира Ильича Инессу Арманд.



Живее всех

Напряженные отношения Крупской со Сталиным перекинулись и в дебаты по поводу похорон Ленина. Крупская настаивала на том, что Владимир Ильич должен был найти свое упокоение рядом с могилой матери на Волковом кладбище в Петрограде, якобы такова была его воля. Этот факт подтверждает историк-лениновед Аким Арутюнов. В 1970-х годах он беседовал с М.Ф. Фофановой, хозяйкой конспиративной квартиры в Санкт-Петербурге, где скрывался Ленин. Она часто общалась с Крупской и рассказывала, как Надежда Константиновна в последние месяцы жизни Ленина боялась, что Сталин надругается над ним.

Со слов Фофановой, Крупская ей пересказала фразу, брошенную Лениным незадолго до смерти: «Надюша, очень прошу, постарайтесь с Маняшей сделать все, чтобы меня похоронили рядом с мамой». После того, как тело Ленина доставили из Горок в Москву, Крупская озвучила Сталину желание Ленина быть похороненным рядом с матерью, однако генсек ЦК ВКП(б) ответил, что Ленин теперь принадлежит партии и ей решать, где должен найти свое последнее пристанище вождь мирового пролетариата. В итоге Крупская, уставшая бороться, выразила желание, чтобы Владимир Ильич упокоился на мемориальном кладбище у Кремлевской стены рядом с могилой Инессы Арманд.

В Российском Центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) сохранился документ, в котором Надежда Константиновна делилась этой мыслью. В письме к дочери Инессы Арманд Крупская писала: «Его надо похоронить с товарищами; вместе под Красной (Кремлевской) стеной пусть лежат». Однако для Ленина уже была уготована иная участь. В эти дни в адрес членов партии большевиков от трудящихся стали поступать письма с просьбой сохранить тело Ильича, чтобы как можно больше людей смогли с ним проститься. Так возникла идея бальзамирования тела вождя. Не все в руководстве ЦК ее поддержали.

К примеру, Троцкий писал, что «сама идея сделать из останков мощи угодника нового времени не имеет ничего общего с марксизмом и вообще безумна». Даже Клим Ворошилов, один из ближайших к Сталину людей, говорил, что нехорошо в атеистической стране возводить новые культы. Максимум на что согласилась Крупская и те, кто ее поддерживал, так это на временное сохранение тела. Но несмотря на то, что противников мумификации Ленина было больше и идея его захоронения у Кремлевской стены признавалась наиболее целесообразной, запросы трудящихся масс оказали решающее значение в принятии окончательного решения.

Для увековечивания останков основателя первого в мире социалистического государства уже полным ходом разрабатывался проект мавзолея. Сегодня некоторые историки полагают, что категорического неприятия идеи захоронения Ленина в мавзолее у Надежды Константиновны не было. Секретарь Крупской, Вера Дридзо, вспоминала, как верный друг и сподвижница вождя дожидалась момента, когда усыпальницу покинут люди и на несколько часов уединялась с дорогим ей Ильичом. Крупская как-то обмолвилась профессору Борису Збарскому, занимавшемуся бальзамированием Ленина: «Он все такой же, а я так старею». В 1939 году прах Надежды Константиновны Крупской был захоронен у Кремлевской стены рядом с мавзолеем и недалеко от места погребения Инессы Арманд.

Тарас Репин



Источник : https://russian7.ru/post/telo-ilicha-nado-sokhranit-pochemu-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Что касается стремления палача народов Сталина к мумификации Ленина, то он всячески хотел развить культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся власти в стране. Лозунг: «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя политика Сталина кардинально отличалась от политики Ленина!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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