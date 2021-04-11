«За русский народ!»: зачем Сталин правил текст своего тоста в мае 1947 года

Историки до сих пор спорят, что на самом деле означает этот тост, произнесенный Сталиным после двух лет после Победы в Кремле. Тем более что существуют три существенно разнящихся варианта данного спича – зафиксированный стенограммой, отредактированный лично Верховным Главнокомандующим и опубликованный в центральной прессе в газетном отчете о мероприятии, где были произнесена историческая здравица.

Зачем Сталин правил свой текст?

Знаменитая речь во здравие русского народа прозвучала в Большом Кремлевском дворце во время приема в честь командования РККА. На следующий же день она была опубликована в советской печати. На протяжении десятилетий историкам был доступен лишь печатный вариант сталинского тоста, хотя все это время существовал и его исходник – только в конце 90-х годов рассекретили часть архивов Сталина и Молотова, где в числе прочего находились и машинописные копии текстов данной речи.

В архиве И. В. Сталина был обнаружен машинописный вариант его речи со сталинской правкой – Иосиф Виссарионович выбросил из текста слова о вынужденном отступлении Красной Армии в первые годы Великой Отечественной войны, о временной потере контроля над создавшимся положением. Правленая его рукой версия и была потом опубликована в печати.

Только в 90-х годах отечественные историки получили возможность сопоставить и проанализировать три документа, которые содержали речь Сталина в Кремле 24 мая 1947 года – стенографический отчет о мероприятии, текст, редактированный самим Иосифом Виссарионовичем, и собственно газетные публикации о том торжественном приеме.

Оценки исследователей того, что хотел сказать и сказал Сталин, произнеся тост «За русский народ!», разнятся настолько, что на сегодняшний день существует до десятка самостоятельных версий смысла данного тоста.

Мнения историков

Главным камнем преткновения в спорах о смысле исторического тоста Сталина является его моноэтничность – глава государства почему-то захотел выпить именно за русский народ, хотя воевали в Великой Отечественной представители десятков национальностей СССР.

По мнению профессора исторического факультета Саратовского госуниверситета Григория Бурдея, тостуемым был все-таки Советский Союз как таковой. Выводя на первый план долготерпение именно русского народа, Сталин тем самым принижал достоинства остальных этносов.

На тот момент уже три года как была упразднена Чечено-Ингушская АССР, а ее население депортировано – по официальной версии, из-за неблагонадежности и коллаборационизма во время Великой отечественной войны.Сталин знал и о националистических движениях в Прибалтике, на Западной Украине и Западной Белоруссии.

Как считает Бурдей, этот тост был началом будущей политики по возрождению националистической русской идеи. Историк Вильям Похлебкин рассматривал сталинский тост как аналогию манифеста русского императора Александра I, опубликованного в 1812 году – таким образом, считал Вильям Васильевич, Сталин проводил параллели между двумя Отечественными войнами, чтобы подчеркнуть их особую значимость.

Но этот подтекст, по мнению Похлебкина, никто не разглядел, в основном при анализе речи Верховного Главнокомандующего ограничились «расфасовкой» советского народа на основной (русский) и второстепенные.

Как считает доктор исторических наук Владимир Невежин, серьезная редактура текста выступления перед отправкой ее в печать понадобилась Сталину, чтобы в очередной раз продемонстрировать собственную непогрешимость, для перекладывания вины за катастрофические промахи первых лет войны на советское правительство.

Что об этом думают журналисты и писатели

Кандидат философских наук старший научный сотрудник Института философии РАН С. Н. Земляной в своей статье «Прошлое, которое не проходит», опубликованной в «Литературной газете», высказывает мнение о том, что Сталин своим тостом вынужден был признать победу в ВОВ русского патриотизма (национализма), а не коммунистической идеологии.

С этой точкой зрения солидарен председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев, который в той же газете в материале «Тогда и сейчас» утверждал, что Сталин своим тостом подтвердил особую роль русского народа в Победе.

В своей книге «Русский народ на переломе тысячелетия» ученый и публицист Игорь Шафаревич высказывает мнение о желании Сталина таким образом стимулировать национальные чувства русского народа. Хотя, как считал Игорь Ростиславович, этот тост был не более чем внешним эффектом, не затрагивавшим основ сложившегося строя.

Николай Сыромятников

Источник : https://russian7.ru/post/za-russkiy-narod-zachem-stalin-prav...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно после того, как Гитлер в начале войны развел Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

Сталин же беспомощно валялся на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»!

Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ . Именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда,палач народов Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый и подлый диктатор.

Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот, например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !

Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным.

Подобное свое действие Сталин, насмехаясь над русским народом,который он, к тому же подверг геноциду, аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор , который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов» , за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью 58-10!

Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе , безусловно, значительно преувеличиваются.Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага!

В этом отношении поучительны слова царского генерала А. И. Деникина, эмигрировавшего в США «Начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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