Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Спасибо!12 любопытных кор...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогая моя !А вот мой дедушка был поражен предательством русских , украинцев , белорусов !Однозначно в истории войн ...Передача Крыма Ук...
  • Malina
    глупость несусветная!!! мои бабушка и мама из Севастополя,так они рассказывали - как татары преданно служили немцам. ...Передача Крыма Ук...

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Вы спросите, зачем? Всё просто. Чтобы два пешехода могли на ней разминуться, настолько она действительно узкая.

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Удивительная пражская улица называется Винарна Чертовка и ее ширина в среднем составляет всего 50 сантиметров. Конечно, можно списать это исключительно на старания чехов превратить город в настоящую туристическую Мекку. Ведь, по сути, это совсем не улица, а проход между домами, длиной всего несколько десятков метров. Как вспоминают работники ближайшего ресторана «Чертовка», однажды здесь реально застрял один тучный немецкий турист, которого пришлось долго вызволять из плена улицы Винарна Чертовка.

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Источник : https://www.factroom.ru/mesta/vinarna-certovka

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

 Почему в естественных сутках человека 25 часов(https://otari.mirtesen.ru/blog/43107784404)

Роботы прошлого: какими они были(https://otari.mirtesen.ru/blog/43111202124) 

 4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин(https://otari.mirtesen.ru/blog/43908734214)

 

Обсудить

Картина дня

наверх