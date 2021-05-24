10 причин, по которым люди не покинут Землю

Человечество сумело отправить людей в космос и высадить их на Луну.

Мы живём в эпоху, когда, казалось бы, можно сделать обитаемыми и другими планеты. Но есть несколько причин, по которым мы должны продолжать оставаться на месте.

По крайней мере, пока.

10. Деньги

Всего лишь 120 миллиардов американской валюты хватило бы, чтобы в 2 раза сократить число голодающих людей во всём мире

Хоть технически мы и можем попробовать колонизировать отдалённые миры, такие планы являются мало осуществимыми с финансовой точки зрения. Сумма для успешной реализации столь масштабных программ – астрономические. Расчёты показывают, что для того, чтобы высадить человека на Марс, необходимо потратить около 150 миллиардов долларов.

Казалось бы, это не так уж и много, если учитывать потенциальную выгоду для человечества от такого шага в долгосрочной перспективе. Однако всего лишь 120 миллиардов американской валюты хватило бы, чтобы в 2 раза сократить число голодающих людей во всём мире. Деньги не являются главной проблемой, но нам лучше подумать о том, куда рациональней будет вложить своё время и ресурсы здесь и сейчас.

9. Мы ещё не знаем Землю

Более 95% океана человек до сих пор не исследовал

Поверхность Земли более чем на 70% покрыта водой.

Глубины океанов до сих пор являются малоизученными. Причём цифры поражают. Более 95% океана человек до сих пор не исследовал, и практически каждый день учёные открывают новых представителей морской флоры и фауны. Порой они выглядят очень необычно. Исследование глубин океана имеет огромные перспективы в научной плоскости.

Жак Пикар и лейтенант ВМС Соединённых Штатов Дон Уолш могут рассказать о том, какими одинокими они чувствовали себя в условиях абсолютной темноты и невероятного давления Марианской впадины, когда спустились в неё в 1960-м году. Интересно, что большинство космических миссий требуют начальной подготовки астронавтов в воде. Именно дно океанов может помочь людям научиться приспосабливать для жизни самую суровую среду и переживать пустоту, царящую на многие километры вокруг. А сколько тайн и неизвестных науке обитателей ещё скрывается от нас в морских глубинах?

8. Непредвиденные риски

Сейчас двигатель, использующий микроволновое излучение, не способен поднять в воздух десятки тонн, но, возможно, скоро он сможет изменить сложившиеся у учёных понятия о космических путешествиях

Любое дело сопряжено с некоторой степенью риска. Что уж говорить о миссии, в которой людям придётся покинуть Землю? Малейшая ошибка может обернуться трагедией. За примерами далеко ходить не нужно – достаточно вспомнить печальную историю космического челнока Challenger. Конечно, великие свершения невозможны без риска. Тем не менее, нельзя оставаться верными старым технологиям и не обращать внимание на новые открытия. Например, в 2014-м году исследовательская группа НАСА подтвердила высокий потенциал открытия, сделанного в 2006-м британским учёным Роджером Шавьером, предложившим использовать для вывода ракет на орбиту не ракетное топливо, а микроволновое излучение. Мировое научное сообщество долго обсуждало дерзкую идею, казалось бы, противоречащую третьему закону термодинамики.

Новая технология пока ещё испытывается и совершенствуется. Пусть сейчас двигатель, использующий микроволновое излучение, и не способен поднять в воздух десятки тонн – вполне возможно, что в скором времени он сможет изменить сложившиеся у учёных понятия о космических путешествиях. Если топливо станет невостребованным – катастрофы, подобные крушению Челленджера, больше никогда не случатся. Кроме того, космический аппарат, разгоняющийся за счёт микроволнового излучения, имел бы намного меньший вес. А значит, можно было бы создать все условия для путешествий на большие дистанции.

7. Громадные расстояния

Из теории относительности Эйнштейна можно сделать вывод, что для объекта, движущегося со скоростью света (например, фотона), время словно останавливается

Нельзя не учитывать время, которое придётся тратить на путешествия по отдалённым уголкам Вселенной. Это – едва ли не главное препятствие, не позволяющее людям мечтать о межзвёздных полётах. Из теории относительности Эйнштейна можно сделать вывод, что для объекта, движущегося со скоростью света (например, фотона), время словно останавливается. И даже если для стороннего наблюдателя будет казаться, что объект движется миллионы лет, для него самого это время пролетит мгновенно. Но, к сожалению, люди пока очень далеки от изобретения двигателей, способных разогнать космический корабль хотя бы до 0,1 скорости света.

Рассмотрим, например, Вояджер-1. Он движется в глубины космоса системы уже более 35 лет, отдаляясь от Солнца со скоростью около 60 тысяч километров в час. Казалось бы – очень быстро. Но путешествие с такой скоростью к ближайшей звезде, Проксима Центавра, заняло бы у него около 76 тысячелетий. Что же тогда говорить о звёздах, находящихся от нас намного дальше – на расстоянии в сотни и тысячи световых лет? Для сравнения: человеческая цивилизация существует всего лишь 12 тысячелетий. Свет же пройдёт дистанцию до Проксима Центавра всего за 4,3 года. Что же нам делать? Надеяться, например, на существующую пока только в теории ядерную энергетическую установку «Пульс». Если учёные смогут её создать – то до Проксима Центавра люди смогут добраться всего за 85 лет!

6. Гравитация

В невесомости мышечная масса уменьшается примерно на 5% каждую неделю, кости атрофируются на 1% в месяц, а количество крови за такой же период сокращается на 22%

Именно благодаря гравитационному притяжению Луна вращается вокруг Земли, а Земля – вокруг Солнца. Его имеет каждое массивное космическое тело. Заметить оказываемое гравитацией воздействие можно, следя за прохождением света мимо звезды или, например, чёрной дыры. В первом случае траектория полёта фотонов слегка изгибается, во втором – они притягиваются сверхмассивным космическим образованием и поглощаются навсегда. А ещё гравитация является той причиной, по которой мы не можем надолго покинуть Землю.

Почему так? Дело в том, что все живые существа на Земле развиваются под воздействием тяготения нашей планеты. Тело человека работает с максимальной эффективностью в условиях стандартной (привычной для нас) гравитации. В невесомости же мышечная масса уменьшается примерно на 5% каждую неделю, кости атрофируются на 1% в месяц, а количество крови за такой же период сокращается на 22%. Астронавты обязаны регулярно заниматься на тренажёрах в период пребывания в космосе и в первый месяц после возвращения. Но всё равно кости иногда не восстанавливаются полностью.

Для колонистов Марса гравитация станет большим камнем преткновения. Не менее 7 месяцев им придётся находиться в условиях невесомости, после чего они попадут на планету, тяготение на которой составляет лишь 30% от земного. Учитывая, что некоторых астронавтов после 2 месяцев в космосе носят на носилках, можно сделать вывод, что эти колонисты будут чувствовать себя 90-летними стариками.

5. Искусственный интеллект

Изобретения могут пригодиться людям при колонизации других планет, но нужно ещё немного времени для усовершенствования систем искусственного интеллекта

Роботы могут помочь будущим колонистам других планет, например, делая за них тяжёлую работу и предоставляя им важную информацию. На данный момент эта технологическая сфера развивается очень быстро. Созданы неутомимые машины, способные в одиночку тушить пожары, переносить тяжёлые грузы по самой трудной местности, самоуправляемые автомобили. Нельзя не упомянуть и робота Watson, хранящего в памяти все познания человека в сфере медицины и помогающего ставить диагнозы пациентам. Все эти изобретения могут пригодиться людям при колонизации других планет, но нужно ещё немного времени для усовершенствования систем искусственного интеллекта.

4. Генетическое разнообразие

Мы привыкли жить в многонациональном и многорасовом обществе

Мы привыкли жить в многонациональном и многорасовом обществе. В той же Британии 6% детей в возрасте младше 5 лет имеют смешанную этническую принадлежность, в возрасте же от 20 до 24 лет таких людей лишь 3%. И в смешении рас и национальностей нет ничего плохого. Причём речь сейчас идёт не о культурных или религиозных ценностях. Когда европейцы впервые прибыли в Америку, более 90% коренного населения погибло из-за новых болезней. У обитателей Нового Света было высокое сходство на генетическом уровне, и, к сожалению, их организмы были неспособны эффективно противостоять неизвестным инфекциям. В момент зачатия ребенок наследует гены от отца и матери, и лучше всего, чтобы они как можно сильней отличались друг от друга. В таком случае вероятность рождения здорового и сильного ребёнка максимальна.

Последние исследования показали, что численность колонии для далёких межзвездных перелётов должна достигать 20-40 тысяч человек. Именно такое количество людей сможет обеспечить высокое генетическое, а также демографическое разнообразие, требуемое для выживания цивилизации во время длительного космического путешествия и по его окончании. Численность в 40 тысяч человек гарантирует здоровье популяции на протяжении как минимум 5 поколений, позволяет избежать межродственного скрещивания и даёт возможность пережить любую серьёзную катастрофу.

3. Премьер-Директива

В Премьер-Директиве предписывается, что человечество не должно вступать в контакт со слаборазвитыми формами жизни, найденными на других планетах

В так называемой Премьер-Директиве предписывается, что человечество не должно вступать в контакт со слаборазвитыми формами жизни, найденными на других планетах, нарушать или влиять на процесс их естественной эволюции. Однако история твердит о том, что люди не способны следовать подобным правилам при столкновении с находящимся на более низком уровне технологического развития цивилизациями. Примеров – масса, достаточно вспомнить, чем закончилась высадка европейцев в Америке для местного населения. Мы боимся, что высокоразвитые инопланетяне по прибытии на Землю могут быть настроены враждебно, но сами вели бы себя так же на других планетах.

Более того, даже минимальный наш контакт с чужим миром может закончиться для него плачевно. Обычные земные бактерии вполне могли бы размножиться и мутировать на другой планете, изменив её судьбу навсегда, возможно – даже убив уже существующую жизнь. Учитывая это, можно сделать вывод, что нам лучше оставаться на Земле, пока мы не станем достаточно зрелыми для того, чтобы иметь возможность избежать подобного сценария.

2. Нарушение Status Quo

Человечество, несмотря на многочисленные локальные конфликты, происходящие по всему миру, переживает самую мирную эру в своей истории

Человечество, несмотря на многочисленные локальные конфликты, происходящие по всему миру, переживает самую мирную эру в своей истории. Тем не менее, колония на далёкой планете может нарушить текущий статус-кво. Невозможно предсказать, к каким последствиям для жителей Земли приведёт новость о том, что люди смогли колонизировать чужой мир.

1. Ответственность и приоритеты

Лишь научившись жить в гармонии с собой и окружающей средой, можно колонизировать другие планеты

История показывает нам, что человечество не очень любит решать созданные своими руками проблемы, предпочитая проявлять безответственность и уходить от них в сторону. Достаточно взглянуть на климатическую и экологическую ситуацию. Вместо того, чтобы, например, минимизировать количество вредных выбросов в атмосферу, остановить вырубку лесов и прекратить загрязнять окружающую среду, люди раздумывают, куда бы улететь с нашей планеты, если она станет непригодной для жизни (по нашей же вине!). Мы ищем лёгкие пути, но тем самым обрекаем себя на вечное повторение допущенных ошибок. И нет сомнений, что «земные» проблемы в перспективе перенесутся и на другую планету. Бесконечный цикл…

Война, голод, дискриминация, загрязнение окружающей среды – проблемы, которые мы должны оставить позади прежде, чем начинать планировать перелёты в отдалённые уголки космоса. Лишь научившись жить в гармонии с собой и окружающей средой, можно колонизировать другие планеты.

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