Мужчина женился на двух близняшках

37-летний Бен Бирн сделал предложение однояйцевым сестрам-близнецам, роман с которыми длится у него уже девять лет.35-летние жительницы города Перт Анна и Люси Десинк сообщили о помолвке с 37-летним Беном Брином. Все традиции были соблюдены —мужчина преподнес своим невестам одинаковые кольца, состоящие из трех полосок металла, на среднем из которых закреплена коронка с бриллиантами, пишет «Домашний очаг».

«Анна и Люси, вы для меня важнее всего на свете, и я хочу провести с вами всю жизнь», — сказал он. Свою историю невесты рассказали Daily Mail.Анна и Люси, получившие титул «самых однояйцевых близнецов», настолько близки, что вместе ходят в туалет и отмеряют еду, чтобы убедиться, что едят ровно столько же.

«Когда она ходит в туалет, я иду с ней; когда она принимает душ, я иду с ней », — сказала Анна New York Post .«Я не знаю, как это назвать. Мы просто не можем нормально функционировать друг без друга», — сказала Анна в одном из интервью.А два года назад сестры сделали операцию, чтобы стать еще более похожими.

Троица встречается с 2012 года. Так как законы Австралии запрещают иметь более одного законного супруга, сейчас Анна, Люси и Бен подыскивают страну, где бы согласились официально зарегистрировать их тройной союз.

В своем микроблоге Instagram они опубликовали фото и видео помолвки и праздничного пикника.Во время интервью для Today в 2019 году они рассказали о том, как сложно забеременеть одновременно от одного и того же мужчины, признав: «Это будет еще одна проблема. На Бена оказывается большое давление». Сестры делят двуспальную кровать в доме их матери, а Бен располагается между ними.

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