«Гитлерюгенд»: как на самом деле воевала «детская армия» Гитлера

По данным немецких историков Харальда Штутте и Гюнтера Лукса, за 2 года существования военизированных подразделений «Гитлерюгенда» или «Детской дивизии» в боях погибло свыше сотни тысяч гитлеровских солдат подросткового возраста, большинство из них были убиты, когда Великая Отечественная уже заканчивалась. По разным оценкам, к началу Второй Мировой войны в «Гитлерюгенде» состояло свыше 2 миллионов юношей и девушек.



Где служили солдаты «Детской армии»

Как писали в книге «Забытая детская армия Гитлера» Харальд Штутте и Гюнтер Лукс, это объединение немецких солдат, состоявшее в основном из 16-18-летних подростков, начало формироваться в середине 1943 года. Первое соединение, созданное из таких бойцов – 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд». «Детской дивизией» ее прозвали солдаты союзнических армий. Данное подразделение в 1944 году практически полностью было разгромлено в Нормандии. Кроме того, в последние месяцы войны подростками «Детской армии Гитлера» пополнялись ряды «Ваффен-СС» и «Фольксштурма» (немецкого народного ополчения).

Судьба самого юного бойца

В интервью немецкому изданию «Штерн» Альфред Чех рассказал, как Гитлер награждал его Железным крестом II степени (сохранились фотографии и кинокадры события; считается, что это последняя съемка главного нациста Германии). Чеху в марте 1945 года было всего 12 лет, и фюрер назвал его самым юным бойцом «Гитлерюгенда». Награждение происходило во двое имперской канцелярии менее чем за месяц до самоубийства Гитлера. Чех получил крест за спасение 12-ти раненых немецких солдат – он в деревне Голденау на тракторе, принадлежавшем отцу, под огнем вывез их с поля боя.

Впоследствии Альфреда Чеха вместе с остальными подростками наскоро обучили обращению с немецким одноразовым гранатометом («фаустпатроном» или «панцерфаустом») и отправили в Судеты. Через несколько дней Чеха ранило, он попал в плен. Домой подросток вернулся только через 2 года после окончания Великой Отечественной. О своей службе в «Гитлерюгенде» он вспоминал, что тогда «был молодым и глупым, ничего не понимал».



Жестокость и воинственность этих подростков

По воспоминаниям подполковника союзнической армии Роберта Даниеля, чье подразделение участвовало в освобождении концлагеря Берген-Бельзен, он стал свидетелем жестокой расправы подростков из «Ваффен-СС» над узниками лагеря – четверо эсэсовцев расстреливали людей, специально метя в область промежности. Полковник застрелил троих, четвертому эсэсовцу удалось убежать.

Русские ветераны поражались, насколько воинственными были солдаты «Детской армии» – они, как рассказывал в интервью телеканалу «Звезда» ветеран Великой Отечественной войны Александр Мартышко, не страшились смерти, шли на танки. Причем было видно, что это совсем дети, 15-16-летние подростки. К примеру, обороняя берлинский мост Пихельсфдорф, подразделение «Детской армии» из 500 подростков потеряло убитыми и ранеными 450 малолетних солдат.

Папа тоже был в «Гитлерюгенде»

Об этом неприятном факте биографии понтифика Бенедикта XVI, сменившего Папу Римского Иоанна Павла II, сообщил немецкий журнал «Шпигель». Папа Бенедикт (тогда 14-летний подросток Йозеф Ратцингер) вступил в ряды «Гитлерюгенда» в 1941 году. Но в «Детскую армию» не попал — вскоре он прекратил ходить на собрания организации.

Выход из «Гитлерюгенда», по словам самого понтифика, существенным образом сказался на финансовом положении семьи Ратцингеров: членам нацистского молодежного объединения предоставлялись льготы по оплате за обучение – Йозеф Ратцингер на тот момент учился в семинарии.

Николай Сыромятников



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