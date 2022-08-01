Что она делала с мужчинами? Вера Ренци и её страшная коллекция

Начало XX века. Беркерекул. Женщина обратилась в полицию в поисках своего супруга. Она ревновала своего мужа и, надо сказать, повод был. Женщина проследила за своим неверным супругом, узнав имя и адрес соперницы. Она томилась в ожидании скандала. Но мужчина так и не вернулся. И больше его не видел никто. Обиженная жена обратилась в полицию и, конечно, первым делом назвала имя любовницы и указала на её дом. Туда полиция и отправилась. Но никто даже представить не мог, что они там обнаружат.

Дом принадлежал некой Вере Ренци, очень интригующей особе, у которой была страшная тайна.

Странности маленькой Веры

Она родилась в 1903 году в Румынии. В подростком возрасте она лишилась матери, и с того времени у неё начались проблемы. Она была хороша собой, поэтому пользовалась вниманием мужчин. По этой причине юная девушка часто покидала отчий дом и доставляла отцу немало тревог. К мужчинам она была очень требовательна и не терпела, когда к ней относились с прохладой. Завистливая, эгоистичная и подозрительная — если в её жизни появлялся мужчина, то только она должна была быть предметом его внимания и любви.

девочка с собачкой

Был случай, когда отец отругал девочку за то, что она плохо ухаживала за своим щенком и пообещал отдать его соседу.

Два мужа, сын и любовники

Девочка не хотела, что бы то, что принадлежит ей, досталось другому и отравила щенка.

Замуж, естественно, девушка вышла рано. Первым супругом Веры стал успешный банкир Карл Шик. У пары родился сын. И было бы всё хорошо, но подозрительная Вера стала подозревать мужа в измене. Мучаясь догадками, она, недолго думая, подсыпает мышьяк в бокал с вином. Муж скончался в страшных муках, а окружающим Вера сказала, что тот подло бросил её и сына, и где он теперь — неизвестно. Но без мужчины женщина не могла и вскоре вновь вышла за муж, сменив фамилию на Ренци. Второй муж недолго тешил супругу и повторил судьбу первого.

Замуж женщина решила больше не выходить, но зато любовников меняла, как хотела. Преимущество отдавала кавалерам, прибывшим издалека. И как только пыл любовника остывал, он получал дозу мышьяка. Что она делала с телами? Она их коллекционировала. Оставляла себе, спуская тела в цинковых гробах в подвал, который стал её любимым местом. Она часами просиживала там. Конечно, частые странные походы матери в подвал заметил сын Веры и, раскрыв страшную тайну матери, получил свою смертельную дозу.

Жадность сгубила

К мужчинам женщина питала самую настоящую жадность. И, вероятно, потеряла бдительность, когда позволила себе завести роман с местным мужчиной. Благодаря его ревнивой супруге участь Веры Ринце была определена и тайна была раскрыта.

В её подвале полиция обнаружила 32 цинковых гроба, в которых находились её любовники. А вот сын и мужья таких почестей не удостоились, им гроба не досталось. Женщину приговорили к пожизненному заключению. Она скончалась в возрасте 36 лет.

* * * * *

Эта история широко освещалась прессой, а затем вошла в книгу по криминалистике. В 1972 этот случай должен был войти в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда попытались найти факты об этом деле, но ничего не нашли. За информацией обратились в редакции газет и журналов, писавших об этом случае. Но никакими документами, подтверждающими эту историю, СМИ не обладали. В "Дэйли Миррор" было опубликовано фото Ренци, но оно, оказалось, принадлежит другой женщине. В статье вы видите фотографии, которые различные источники подписывают именем Веры Ренци. Точно неизвестно, насколько правдива эта история, и вряд ли кто-то всерьёз занимался этим исследованием. Для этого необходимо поднять архивы на территории бывшей Югославии и Румынии, которые, очевидно, могли пострадать во время войны и не сохранить какую-то информацию.

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А вы знали об этом?

Самый древний знак, запрещающий парковку на дороге, относится примерно к 700 году до нашей эры. Как отмечается, этот древний раритет был изготовлен в Ассирии. Он гласил: «Царская дорога. Никто не может занимать ее». Штраф, как оказывается, был намного более суровый, чем сейчас: провинившихся сажали на кол перед воротами собственного дома.

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