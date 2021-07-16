Неизвестные истории 10 известных мест планеты

Эти регионы и места известны во всём мире, и легко понять почему. Богатые историей, тайнами и природной красотой, они пленяют человечество на протяжении сотен (или тысяч) лет. Но кроме широко известных фактов и великолепия, они дразнят нас скрытыми историями, раскрывающими их прошлое.

10. Голубая дыра в Белизе является ключом к разгадке гибели майя

Научные данные о штормах стали собирать всего около века назад. Но природа хранит свои, гораздо более продолжительные данные, спрятанные в песке и камнях.

Некоторые из них хранятся на дне знаменитой Голубой дыры Белиза. Она и подобные ей водные карстовые воронки удерживают отложения, которые стекают и оседают в них слоями. А когда бушуют штормы, эти отложения размываются на большие участки (становятся более крупно рассеянными).

Учёные всадили нож в самое сердце Голубой дыры и удалили глубинную часть длиной 8,5 м, которая отражает около 2000 лет геологической истории. Она показывает, что активность штормов усилилась около 900 года нашей эры, примерно во время гибели майя.





Пять особенно привлекающих внимание слоёв были образованы примерно в 700-1150 гг. нашей эры. Они имеют толщину 15-30 см и свидетельствуют о чудовищных событиях, учитывая, что ураган 5-й категории «Хэтти» образовал слой толщиной всего 3,81 см.

9. Альгамбра полна тайных посланий

Поскольку майя в конце 800-х годов уже страдали от засухи, эти свирепые циклоны, возможно, забили ещё один гвоздь в их коллективный культурный гроб.



Альгамбра в Гранаде — это наиболее типичный испанский архитектурно-исторический памятник. Дворец был построен на вершине римских руин в 889 году, возведён заново маврами-завоевателями, а затем возвращён Испанией в 1492 году.

Многие его колонны, геометрические орнаменты и фонтаны представляют собой величайшие произведения искусства. Но по всей крепости спрятано 10.000 арабских надписей. Около 10% из них — это цитаты из Корана. Остальное — это девизы, стихи и жизненные советы, такие как «Будь умерен в словах и будешь жить в согласии».



Наиболее распространённым лейтмотивом является восхваление династии Насридов. Насриды, последняя мусульманская династия, правившая иберийцами, находились у власти более 260 лет. Их девиз «Нет победителя, кроме Аллаха» является самой распространённой надписью во дворце.

После христианского завоевания Гранады правители Фердинанд и Изабелла оценили красоту Альгамбры и решили сохранить надписи.

8. Линии Наски развились из более древней и более психоделической формы искусства



Линии Наски в Перу наследуют форму искусства, которая зародилась более 1000 лет назад. Недавние исследования с использованием дронов выявили сотни древних геоглифов на плато Пальпа (Palpa), примерно в 48 километрах к северу от плато Наска.

Созданные между 500 г. до н.э. и 200 г. н.э., они выдвигают на первый план развивающееся искусство и идеологию народов Топара и Паракас. В отличие от более известных Линий Наска, выгравированных на плато Наска площадью 389 кв. км, эти более древние геоглифы расположены на склоне холма и могли быть видны снизу, из населённой долины.



Поэтому, если Линии Наски могли быть предназначены для богов, то их предшественники делали их для человеческих глаз — возможно, для обозначения территорий.

Эти рисунки — психоделические. Среди них есть изображение священного божества размером 24 на 64 м с туловищем косатки и человеческой рукой, держащей трофейную голову. Другой геоглиф изображает воина с головным убором и посохоподобным орудием, стоящего рядом с женщиной. Между ними находится медузоподобное существо, состоящее из запутанных щупалец или змей. Эта сцена якобы символизирует плодородие. Поди разберись.

7. Гладиаторский паб Помпей (с женщинами лёгкого поведения)



Спустя 2000 лет после своего расцвета Помпеи продолжают удивлять мир потоком открытий. Среди последних, любезно представленных проектом «Великие Помпеи», — фреска, которая сочетает в себе всю красоту и жестокость, ожидаемых от римлян.

Фреска размером 0,9 на 1,4 м расположена рядом с казармой гладиаторов. Когда-то она украшала стену подвала в таверне или публичном доме, где собирались гладиаторы, чтобы выпить пива и, возможно, поболтать. В комнатах выше женщины с низкой социальной ответственностью занимались древнейшим в мире ремеслом и помогали гладиаторам поддерживать боевую форму.



Эта фреска славится своей красотой. На ней изображён мурмиллон (хорошо вооружённый гладиатор: был вооружён гладиусом и большим прямоугольным щитом римских легионеров — прим. перев.), победивший фракийского гладиатора. Избитый им гладиатор поднимает палец и молит о пощаде.

6. Серенгети усеяно экскрементами



Серенгети — на такой уж нетронутый регион, как кажется: кочевые пастухи каменного века изменили саванну экскрементами. Не своими личными, а их пасущихся животных.

Это непреднамеренное удобрение почвы привело к повсеместному озеленению и улучшению биоразнообразия. И результаты этого ещё видны сегодня в оазисах, называемых травянистыми полянами. Считалось, что этим покрытым зеленью участкам около 1000 лет, но анализ богатой навозом земли показал, что они образовались примерно 1550-3700 лет назад.

По сравнению с более бесплодными участками, окружающими травянистые поляны, эти оазисы были в 10-10.000 раз более плодородными благодаря фекальному обогащению, обеспечившему такие питательные вещества, как магний, кальций и фосфор.



Но процесс естественного удобрения почвы — палка о двух концах. Экосистеме приносят пользу только пастухи, которые постоянно находятся в движении. Если же они остаются на одном месте слишком долго, то их животные перекармливаются и истощают почву.

5. Парфенон, возможно, имеет неправильное название



Построенный примерно в 430 году до нашей эры и посвящённый Афине, богине-покровительнице Афин, Парфенон является одним из самых знаменитых сооружений в мире. Но мы, возможно, называем его неправильно.

Парфенон означает «дом дев», но не существует единого мнения относительно того, почему именно это сооружение получило такое название. Согласно древним текстам и историческим источникам, греки могли называть свой памятник Гекатомпедоном (Hekatompedon), или «стоногим храмом».

Этот термин встречается в описях, которым более 2500 лет. Его описывают как хранилище или сокровищницу всех золотых предметов, изготовленных для Афины, включая 10-метровую золотую статую. Название «Парфенон» также упоминается, но, похоже, оно относится к отдельной, меньшей по размерам сокровищнице, находящейся в комплексе Акрополя.

Утверждается, что эта меньшая сокровищница, в которой хранились военные трофеи, мебель и другие незолотые предметы, и могла быть настоящим Парфеноном. Тем более если учесть, что её украшают кариатиды, столбы в форме женщин (дев), поэтому вполне уместно было бы дать ей название «дом дев».

4. Обсидиановые орудия острова Пасхи могут объяснить упадок культуры



На вид Рапануи (другое название острова Пасхи) хранит остатки массовой войны. Этот остров усыпан тысячами того, что кажется обсидиановыми остриями копий, которые называются " мата'а".

Но даже при том, что мата'а острые, их создатели могли не использовать их для того, чтобы стереть друг друга с лица земли. Так говорит научное искусство морфометрии, которое сравнивает размер и форму обсидиановых орудий.

Учёные заключили, что мата'а по морфологии не похожи на настоящее оружие, обнаруженное на острове. Их формы сильно различаются и, что ещё важнее, они не совсем приспособлены для нанесения ударов по телу. Наоборот, они напоминают многофункциональные инструменты, что и объясняет их широкую распространённость.

Жители острова Пасхи использовали их для различных целей, таких как татуирование или обработка растений. Для чего они их не использовали, так это для нанесения ударов. Поэтому, возможно, их упадок был вызван не катастрофическими междоусобицами, а европейскими посетителями, которые начали прибывать на остров в XVIII веке.

3. Замок Тинтагель был популярным местом



Замок Тинтагель, знаменитый своим упоминанием в легенде про короля Артура, был настоящим многонациональным популярным местом.

Маловероятным доказательством является плита корнуолльского сланца длиной 0,6 м, более тысячи лет назад служившая наружным подоконником в каком-то ныне разрушенном здании. Это как миниатюрный средневековый Розеттский камень с христианскими символами и греческими и латинскими надписями. А его многоязычный характер подразумевает образованное многонациональное население.

Исследователи говорят, что камень увековечил письменную практику старого писца. И этот писарь VII века не был мелкой сошкой — он умел писать официальные документы, а также яркие иллюстрированные Евангелие с причудливыми буквами.

Это открытие (наряду с ранее найденными иностранными товарами) свидетельствует о ярком наследии. Это место было домом грамотных людей, имело торговые связи со Средиземноморьем, и в нём, возможно, даже бывали корнуолльские короли.

2. Стоунхендж мог быть построен с использованием свиного жира



Мегалиты Стоунхенджа весят 30 тонн и были доставлены из места за 29 километров отсюда. Отделочные камни голубовато-серого цвета меньшего размера весят 2-5 тонн и проделали путь почти 145 километров от Холмов Пресели в Уэльсе. Возможно, с помощью неожиданного союзника — свиней.

Если точнее, то свиного жира, если судить по керамическим горшкам, найденным в 3 километрах от Даррингтон-Уоллс, тысячелетнего поселения, в котором, возможно, жили строители Стоунхенджа.

Старые горшки обмазывали свиным жиром и, скорее всего, не в кулинарных целях. Если бы в этих горшках размером с ведро действительно готовили свиней, то они были бы изрублены. Однако археологи обнаружили древние туши в основном неповреждёнными, и на них были видны следы ожогов, которые предполагают, что их жарили на вертеле.

Таким образом, строители сооружения, возможно, собирали жир, чтобы смазывать брёвна, по которым катили сани, на которых перевозились огромные мегалиты Стоунхенджа.

1. Великая Китайская стена имела несколько предназначений



Создатели Великой Китайской стены не всегда строили оборонительные сооружения. Исследователи утверждают, что Северная линия, участок длиной почти 805 км, называемый Стеной Чингисхана, не был построен для того, чтобы остановить безжалостное наступление великого хана Монгольской империи.

Во-первых, стена слишком низкая. Её высота всего 1,8 м и ров глубиной тоже 1,8 м, поэтому она недостаточно неприступная, чтобы воспрепятствовать марширующей воинствующей армии. Во-вторых, она построена не из прочных кирпичей, как другие участки стены, а из утрамбованной земли.

Кроме того, она построена среди пешеходных дорожек и сопровождается 72 группами строений, которые, вероятно, являлись административными зданиями. Эти неукреплённые сооружения расположены рядом со входами и выходами в начале проторенных дорожек.

Зачем? Чтобы управлять массовым перемещением людей и домашнего скота. Эта стена позволяла империи Ляо контролировать миграцию и взимать налоги.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2259203137008306344/

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