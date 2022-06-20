Одно из самых позорных поражений русских войск за всю историю

В 1610 году состоялась Клушинская битва- сражение близь деревни Клушино, в котором русские войска потерпели унизительное поражение, имея сильное численное преимущество. Как шла подготовка битвы? Как проходило сражение? Почему русские войска проиграли сражение? Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать в этой статье!

Смоленск был осажден польскими войсками, но русские войска делали всё возможное для освобождения города. Попытки отбить Смоленск у неприятеля начались ещё в 1609 году. Понимая, что Смоленску необходима помощь, русские собрали войска под Можайском и выдвинули их к осажденному Смоленску. Командовал русскими войсками Дмитрий Шуйский, а шведскими- Делагарди.

Узнав о намерении русских, поляки отделили от осаждающей армии небольшое количество войск и приказали им двигаться прямо на вражеские войска, чтобы не дать русским войскам дойти до Смоленска.

Интересный факт: отделенный отряд поляков возглавил Яков Потоцкий. Полководец понимал, что выступать против многочисленной армии русских было самоубийством. Яков попросил польского короля (Сигизмунда III ) выделить ему больше войск, но король отклонил прошение. Позже, полководец посоветовал королю отправить на сражение опытного полководца Жолкевского, на что и король и сам Жолкевский согласились.

Жолкевский набрал в свою армию много добровольцев, что увеличило его армию с 1500 до 7000 человек. Поляки приняли решение ждать врага около Царев- Займищева, но после, поняв, что выжидать противника нет смысла, двинулись к Клушино, где расположились русские войска. К Клушино польские войска дошли ночью, когда их явно не ждали.

Использовав своё преимущество, польские войска сразу оттеснили основные силы русской армии. Поляки атаковали одновременно, построение в пять эшелонов, что было гораздо эффективнее, чем построение шведских войск и наемников, которых было достаточно в русской армии.

Наемные войска получали жалование мехами и сукнами, а не деньгами. Именно поэтому наемные войска отступили, когда показались польские пушки, а русские войска поступили так же, при этом перейдя на сторону поляков. После этого Шуйский и Делагарди были вынуждены бежать.

После сражения под Клушино большая часть наемников перешла на сторону поляков, к полякам также присоединялось всё больше русских. После данного сражения авторитет царя сильно упал, а Смоленск вскоре пал под натиском польских войск. Во такой вот несчастливый финал.

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