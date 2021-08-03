Что Третьяков стирал скипидаром с картины «Утро в сосновом лесу»

Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» знакома всем. Мы помним её с детства по плюшевым коврам, гобеленам, висящим дома репродукциям, школьным учебникам и, конечно, по вкусным конфетам.

Шишкин Иван Иванович «Утро в сосновом лесу», 1889 год

Талантливый живописец Шишкин изобразил лес невероятно реалистично. Здесь и поваленное вековое дерево, и пробирающиеся сквозь ветви лучи солнца, и глубокие овраги, и чаща, и озорные медвежата со своей мамой-медведицей.

Сюжет полотна полностью погружает нас в атмосферу повседневной лесной жизни. Зритель словно чувствует запах хвои и свежесть летнего утра.

Шишкин очень хорошо разбирался в лесной флоре, поэтому на картинах учеников обращал внимание на малейшие недочёты, вплоть до того, что на берёзе нарисована не такая кора. Однако мало кто знает, что мишки в работе «Утро в сосновом лесу» созданы совсем другим художником. Каким же?

Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу», фрагмент

Иван Шишкин сделал лишь наброски медведей, а «оживил» их друг и помощник Шишкина Константин Савицкий. Животные так хорошо вписались в картину, что она изначально даже носила название «Медвежье семейство в лесу».

Подписи на полотне поставили оба художника, но вот покупателю работы — Павлу Третьякову — это совсем не понравилось.

— Я покупал картину у Шишкина. Почему ещё Савицкий? Дайте-ка скипидару, — сказал Павел Михайлович и собственноручно стёр подпись Савицкого. Деньги он также выплатил одному Шишкину.

К слову сказать, надпись стёрлась скипидаром не очень хорошо. До сих пор в углу полотна видно размытое коричневое пятно, а приглядевшись, можно увидеть подпись Савицкого (листайте галерею).

Иван Шишкин «Утро в сосновом лесу», подпись Савицкого размазана скипидаром

Савицкому пришлось отказаться от авторских прав, а отношения между друзьями были подпорчены, но художники быстро помирились, хотя совместных картин больше не писали.

Прославилось «Утро в сосновом лесу» всё же своими мишками. Кондитер Фердинанд фон Эйнем, поместил упрощённую репродукцию картины на обёртку своих конфет «Мишка косолапый».

Конфеты «Мишка косолапый

Эти шоколадные конфеты с вафельной начинкой продолжили выпускать после революции и национализации завода Эйнема, который был переименован в «Красный октябрь». Однако люди меньше любить сладости от этого не стали.

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