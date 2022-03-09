Дружба на время: в чем ценность таких отношений

Настоящая дружба длится всю жизнь, но таких друзей мы встречаем редко. А что же другие, те, с кем мы общаемся в институте, на работе, в социальных сетях? С кем у нас складываются теплые отношения, но рано или поздно сходят на нет. Зачем нам эти люди?

Какой смысл мы вкладываем в понятие «друг»? Другом мы порой называем коллегу, с которым ходим на обед. Или по-настоящему близкого человека, с которым «прошли огонь и воду» и который стал для нас ближе иных родственников. А еще есть друзья на время, отношения с которыми рано или поздно сходят на нет.

Как отличить «временную» дружбу от настоящей

«Временная дружба неизбежно заканчивается. К сожалению, мы часто путаем такие отношения с дружбой на всю жизнь — возможно, потому, что они обычно завязываются как раз тогда, когда больше всего нам нужны. Некоторые считают, что такая дружба возникает в ответ на наши текущие потребности, она дарит нам какие-то важные уроки или поддержку, столь необходимую в трудный период», — объясняет семейный психотерапевт Эмили Фэн.

Пытаясь разобраться в отношениях с новым другом, мы часто спрашиваем себя: не слишком ли быстро мы с ним сблизились? Не слишком ли рано начали доверять и открывать душу? Чаще всего временная дружба длится недолго, но иногда такие отношения могут продолжаться несколько лет или попросту пока не закончится текущий этап нашей жизни (например, учеба или пребывание ребенка в детском саду).

Но в какой-то момент мы начинаем понимать, что растем и развиваемся, а отношения будто бы отмирают.

Когда временная дружба начинает сходить на нет, порой возникает ощущение, что друг обращается к нам, только когда мы ему зачем-то нужны. Долгосрочная дружба иная: каждый из друзей готов поступиться своими интересами, чтобы помочь другому, если ему приходится тяжелее. Главное различие — именно во взаимной готовности помочь.

«Если вы попросили друга о помощи и поддержке или захотели поделиться чем-то наболевшим, а он отмахнулся или просто вас проигнорировал, стоит задуматься: возможно, для вашего друга эти отношения не так важны, как для вас», — подчеркивает Эмили Фэн.

Возможно, в какой-то момент вы почувствуете, что друг перестал интересоваться вашей жизнью. Когда вы говорите по телефону, он рассказывает о себе и ничего не спрашивает о вас. А если ему нужно что-то узнать, он заканчивает разговор, как только получает ответ. Не исключено, что он не постесняется раскрыть ваши секреты посторонним.

Но даже если ваш временный друг не сделал ничего плохого, возможно, ваши жизненные пути просто в какой-то момент разошлись. Когда-то у вас были общие цели, мечты, устремления и ценности, но теперь их почти не осталось.

Как безболезненно завершить отношения

Вы поняли, что дружеские отношения исчерпали себя. Но как закончить их так, чтобы никого не ранить?

Вам симпатичен этот человек, и вы не хотели бы делать ему больно, но тем не менее важно установить определенные границы.

«Для начала достаточно начать говорить «нет», если вас о чем-то просят в неподходящее время. Четко обозначьте ваши границы, при этом не выдвигайте претензий, а объясните свою позицию: «Мне не нравится, когда...», «Мне сейчас важнее всего...», «Мне было очень неприятно, когда...», «Меня не устраивает...» Вы имеете право закончить отношения, исчерпавшие себя», — подсказывает Эмили Фэн.

Не стоит и ругать себя за то, что вы открыли сердце и душу человеку, который стал вашим другом лишь на время, ведь он все равно был для вас важен. И если отношения закончились, это не значит, что вы потерпели неудачу.

«Попробуйте просто закрыть эту страницу жизни и двигаться дальше. Не держите зла на бывшего друга. И не ищите его в социальных сетях», — советует Фэн.

Постарайтесь найти время, чтобы спокойно проанализировать отношения, вспомнить, за что вы благодарны человеку, который какое-то время был рядом с вами, дал вам что-то важное и необходимое именно в тот период.

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