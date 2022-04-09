Легенды и ужасы Алькатраса

Алькатрас самая известная тюрьма США. О нем сняты фильмы и написаны книги. Здесь содержались самые опасные преступники Америки, склонные к неповиновению и побегам. В 1963 году тюрьму Алькатрас закрыли, так как содержание здесь преступников обходилось казне слишком дорого. Сегодня сюда водят экскурсии, и все же некоторые уголки Алькатраса пока еще мало изучены любопытными туристами.

1.

Дом коменданта



Первым комендантом Алькатраса стал Джеймс Джонсон, бывший директор тюрьмы Сен-Квентин. Он славился уважительным отношением к заключенным и даже мог позволить себе общаться с ними без охраны. Последним же комендантом Алькатраса стал Олин Блэкуэлл, более всего прославившийся безудержным пьянством.

2.

Контрабанда



Главной контрабандой, которую пытались переправлять в тюрьму Алькатрас, всегда было холодное оружие лезвия, напильники, заточки. По большей части, эти предметы использовались для внутритюремных разборок между заключенными нравы Алькатраса были жестоки. Но иногда металлические орудия использовались для попыток побега.

3.

Милый дом



Вот в таких камепах с одной прозрачной решетчатой стенкой, размером примерно 3,5 на 2 метра, жило тюремное население Алькатраса. К кровати прилагались рукомойник и унитаз вот и вся обстановка.

4.

А вот сокамерников заключенным Алькатраса, как правило, не полагалось.

Аль Капоне



Знаменитый гангстер попал в Алькатрас в 1934 году по обвинению в налоговых поступлениях. Он просидел здесь до 1939 года, и все это время конфликтовал с охраной и другими заключенными. За вздорный характер Капоне даже получил от другого зэка удар заточкой в тюремной парикмахерской.

5.

Тюремная скульптура



Считается, что в Алькатрасе не было ни одной успешной попытки побега. Но готовились они во множестве. То, что вы видите на кровати, это скульптура человека в натуральную величину. Туловище сделано из чего попало, а вот голова вылеплена вполне реалистично, да еще и тайно! Такими куклами заключенные обманывали охрану, готовясь к побегу, они укладывали кукол в кровать, а сами копали и пилили, прокладывая себе путь к свободе.

6.

Прощай, дом родной!



На этой исторической фотографии 1963 года последние заключенные Алькатраса покидают закрывающуюся тюрьму, чтобы отправиться в другие исправительные учреждения США.

7.

Вооружен и очень опасен



Это оружие, которое заключенные использовали в разборках друг с другом, было отобрано у них тюремной охраной. Не стоит удивляться, что в качестве оружия, по большей части, выступают кухонные принадлежности. Заключенных Алькатраса привлекали к работам по кухне, а там уже обзавестись ножом или тесаком было делом техники.

8.

Изолятор



В тюремном изоляторе держали заключенных, нуждавшихся в недолгом медицинском присмотре или избитых во время прогулок другими заключенными: даже если избитый не слишком пострадал, администрация считала необходимым дать конфликту остыть за день-другой. Условия в изоляторе считались просто царскими по сравнению с обычной камерой.

9.

Лазарет



В лазарет отправляли заключенных, которым требовалось долгое медицинское наблюдение. Он выглядел куда хуже изолятора, однако это было единственное место, где для заключенных было доступно постоянное наблюдение и помощь врачей в течение долгого времени.

10.

Приятного аппетита!



Это тюремная кухня. Именно здесь готовили пищу для заключенных. Качество пищи, по слухам, было ужасающим, но заключенные даже не пытались жаловаться: закоренелые преступники знали, что на разносолы в тюрьме рассчитывать не приходится.

11.

Пулеметный Келли



Заключенный №117, Джордж Фрэнсис Барнс младший по прозвищу пулеметный Келли был не менее известным гангстером эпохи сухого закона, чем Аль Капоне. На его счету многочисленные грабежи, убийства и похищение людей с целью выкупа. Он попал в Алькатрас в 1934 году и в течение 17 лет оставался образцовым заключенным, выполнявшим все тюремные правила. В 1951 году за примерное поведение Келли, отбывавший пожизненный срок, был переведен в тюрьму с более мягким режимом, где три года спустя умер от сердечного приступа.

12.

Ваш ход!



Заключенные Алькатраса прогуливаются во дворике для настольных игр, где можно было сыграть в шахматы или даже в карты. По слухам, за столиками заключенные не только развлекались играми, но и обсуждали планы побега или преступных операций для будущей вольной жизни.

13.

Одиночка



За этой дверью одиночный карцер, который считался худшим местом в Алькатрасе. Обитателям карцера гулять разрешалось лишь в течение часа, да и то не каждый день. Помимо нарушителей режима, сюда попадали также заключенные, которым грозила опасность задолжавшие в карты, информаторы, бывшие полицейские и соблазнители несовершеннолетних.

14.

Без вида из окна



Теоретически окна в камерах Алькатраса были. На практике же выглядели они так, как на этом фото. Частая сетка не давала возможности просунуть что-нибудь в окно или из окна а заодно настолько плотно закрывала вид, что трудно было даже угадать, день на улице или ночь

15.

Не роняйте мыло!



Это общая душевая Алькатраса, самое опасное место в тюрьме. Здесь часто совершались убийства, поскольку вода позволяла виновному сразу же смыть с себя следы крови и не попасть под подозрение. Попытки сексуального насилия также чаще всего происходили именно в душевой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2452480739027716280/

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