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Загадка хрустальных черепов майя

На полуострове Юкатан было раннее летнее утро. Археологи, занимавшиеся раскопками древнего храма индейцев майя, недавно проснулись и еще только собирались приступать к работе. Но самая молодая участница этой экспедиции, девушка по имени Анна, уже была возле найденного накануне разрушенного алтаря и вовсю работала кисточкой. В этот день ей исполнилось 17 лет, и она мечтала найти в раскопе что-нибудь необычное – для нее это было бы лучшим подарком. И мечта Анны сбылась.
Загадка хрустальных черепов майя
Этот артефакт уже почти полвека не дает покоя ученым
Очередное движение кисточкой – и из-под земли проступило что-то гладкое и блестящее на солнце. Еще несколько минут раскопок – и девушка уже держала в руках поистине удивительную находку. Человеческий череп, сделанный из чистейшего горного хрусталя!
Загадка хрустальных черепов майя
 
 
 
Так сейчас выглядит древний город майя на полуострове Юкатан
Именно так Анна Митчелл-Хеджес, приемная дочь известного археолога и еще более известного авантюриста и мошенника Фредерика Альберта Митчелл-Хеджеса, описывала находку самого известного, но далеко не единственного хрустального черепа, одного из артефактов, объяснить происхождение которых ученые не могут до сих пор.
Много черепов, еще больше загадок.
..
Кроме этого черепа, в разные годы было найдено еще, как минимум, двенадцать. Каждый из них вырезан из цельного кристалла горного хрусталя, и специалисты-минерологи не в состоянии объяснить, как это было сделано: по их мнению, если кристалл распиливать в таких направлениях, он должен расколоться на части. Точно так же ученые не понимают, каким образом черепа были отполированы – их поверхность идеально гладкая, но на ней нет никаких следов обработки. И еще одну странность отмечают многие, имеющие дело с этими артефактами: по их рассказам, рядом с черепами снятся яркие, реалистичные сны о жизни древних индейцев, а иногда даже случаются видения наяву.
Загадка хрустальных черепов майя
 
Альберт Фредерик Митчелл-Хеджес на раскопках
Если направить на хрустальный череп луч света, можно получить необычный и даже пугающий эффект: свет будет вырываться из глазниц или изо рта. Из-за таких эффектов ученые предположили, что эти артефакты использовались индейскими жрецами во время религиозных ритуалов. Если, конечно, черепа действительно были сделаны индейцами в древние времена, а не являются подделками, созданными в начале ХХ века.
Загадка хрустальных черепов майя
 
 
 
Митчелл-Хеджес (справа), его дочь и помощник на раскопках в Юкатане
Путаница в "показаниях"
А такое мнение тоже довольно распространено среди специалистов по разным древностям. Появилось оно в 70-е годы прошлого века, почти сразу после того, как Анна Митчелл-Хеджес показала хрустальный череп историкам и рассказала журналистам о том, как нашла его. Это было уже после смерти ее приемного отца, и многих удивило, что они с Анной не объявили о своей находке сразу после возвращения с Юкатана и так долго держали ее в тайне. Анна объяснила это тем, что Фредерик Альберт опасался, как бы череп не присвоили спонсоры его экспедиций, но журналисты решили проверить ее слова и обнаружили новые странности. Оказалось, что в 1943 году на аукционе Сотбис британский антиквар по имени Сидни Брени продал череп из хрусталя, а покупателем этого лота был никто иной, как Фредерик Альберт Митчелл-Хеджес. Анна стала оправдываться, что после экспедиции ее отец нуждался в деньгах и сам продал череп Берни, а потом выкупил его. Но поскольку раньше она ничего об этом не рассказывала, прежнего доверия ей уже не было. Тем более, что и история находки черепа в ее день рождения выглядела слишком уж красивым и романтичным совпадением – было больше похоже, что ее дочь археолога тоже придумала, чтобы привлечь к хрустальному артефакту больше внимания. Подделать их тоже невозможно
Сейчас большинство ученых почти уверены, что папа с дочкой солгали о том, как хрустальный череп попал к ним в руки. А вот остальные вопросы, касающиеся этого и других черепов, остаются открытыми. Если Митчелл-Хеджес не продавал «свой» череп Берни, откуда тот взялся у антиквара? Нашел ли его во время раскопок какой-нибудь другой археолог или вырезал из хрусталя неизвестный умелец, живший в начале ХХ века? И если все хрустальные черепа – подделки, все равно непонятно, каким образом их удалось создать? По мнению большинства специалистов по минералогии, выточить их хрусталя предмет такой сложной формы и отполировать его было невозможно даже с помощью инструментов, существовавших в середине ХХ века. Ровная поверхность черепов изумляла ученых даже больше, чем их форма: искусствовед Фрэнк Дордланд, например, писал, что добиться такой гладкости можно, только полируя хрусталь мокрым песком в течение… нескольких сотен лет!
Не все черепа идеальны
Кроме тринадцати больших черепов правильной формы в конце ХХ века начали появляться и маленькие прозрачные черепа, а также сплющенные и словно бы скрученные черепа разного размера. Их продавали в сувенирных лавках в Центральной Америке, а иногда находили фермеры, распахивающие поля или роющие котлован для строительства дома. Часть их них точно являются подделками из стекла, по поводу остальных исследователи сомневаются…
Загадка хрустальных черепов майя
 
Хрустальные черепа бывают очень разными...
Или все-таки это подделки?
В 2007 году три самых больших хрустальных черепа исследовали еще раз, и занимавшиеся этим ученые неожиданно объявили, что на их поверхности есть следы обработки, которую можно было бы провести в ХХ веке. Но поскольку до этого ни одно исследование не находило таких следов, многие ученые отказались признавать эти результаты и по-прежнему настаивают на том, что эти артефакты могут быть «родом» из глубокой древности и обладать неизвестными науке свойствами.
Загадка хрустальных черепов майя
 
 
Одна из последних фотографий Анны Митчелл-Хеджес с самым знаменитым хрустальным черепом

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