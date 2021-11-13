Занимательная загадка: как котенку выбраться из лабиринта и не нарваться на собак?

Головоломки и различные ребусы могут быть очень занимательными, особенно когда их решение оказывается не таким уж и простым, каким может показаться на первый взгляд.

Представляем вашему вниманию лабиринт, который способен многих из нас едва ли не свести с ума! Вам предстоит помочь этой кошке найти выход из ловушки. Однако передвигаться она может поочерёдно по красным и синим точкам. Нельзя наступать дважды на один и тот же цвет!

Не получается справиться с задачей? Не торопитесь и попробуйте столько вариантов, сколько придёт вам в голову. Для того, чтобы найти выход, нужно всего лишь внимательно изучить лабиринт. Если вам так и не удалось выбраться из этой ловушки, решение на картинке ниже!

Признайтесь: теперь, когда вы знаете ответ, задачка не кажется такой уж сложной? Поделитесь этой увлекательной головоломкой со своими друзьями и посмотрите, удастся ли кому-то из них справиться с ней быстрее!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2344556450334378565/

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