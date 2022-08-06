5 законов Швейцарии, которые вызывают недоумение у многих русских

Прекрасная Швейцария, которую считают раем на Земле, давно притягивает меня как туриста. Но и в раю бывают проблемы. Узнал о нескольких законах, которые русскому человеку могут показаться странными.

1. Нельзя смывать воду в унитазе и мыться после 22:00

Вообще, шуметь нельзя, иначе соседи тут же вызовут полицию. На самом деле правило, касающееся смыва туалета, было, но очень давно. Сейчас просто рекомендуют не мыть посуду, не принимать душ и не делать ничего, что могло бы помешать соседям наслаждаться тишиной. По воскресеньям запрещено косить газон (вот это закон классный). Вот бы моему соседу запретили сверлить и дрелить по выходным.

2. Нельзя держать одного хомячка, попугая, морскую свинку или кролика, только пару

Социальные животные нуждаются в общении, по мнению властей, поэтому держать питомца одного — насилие над ним, т. к. оно может впасть в депрессию. Поэтому по закону вы обязаны приобрести Кеше подружку, иначе будете отвечать за это.

3. Нельзя ловить рыбу без специального разрешения и обучения

В Швейцарии очень трепетно относятся к природе, экологии и защите животных. Поэтому даже такое простое занятие, как рыбалка находится под контролем государства.

Прежде чем пойти на водоём, вам нужно пройти обучение и получить сертификат.

Вас научат снимать рыбу с крючка так, чтобы ей не было больно (для каждой рыбы своя техника). Только тогда вы можете поймать себе ужин.

4. Мужчина нельзя испражняться стоя у себя дома

Вот такой вот странный закон. Считается, что если писать в таком положении, то очень много брызг с микробами попадёт на окружающие предметы, если же это делать как женщины сидя, то всё ок.

В общественном месте ещё позволительно сделать это стоя, но вот дома запрещено. Тебе могут выписать штраф.

5. Каждый должен иметь свой ядерный бункер

Этот закон был давно. Поэтому в стране такие бункеры есть везде, в каждом помещении. Их даже больше чем нужно. По подсчётам, во всех бункерах, которые есть в Швейцарии могло бы поместиться 115% населения страны.

Источник

А вы знали об этом?

Старик Фрейд, еще недавно напоминавший по виду почтенного раввина, всю жизнь занимался доказательством того, что человек это только пансексуальное существо, что религия, культура и искусство это только надстройки над гениталиями человека, что любовь родителей и детей друг другу – это загнанное в подсознание желание кровосмесительства. В его академических лекциях и научных трудах заключался сгусток кощунства и презрения к человеку. Он словно собрал всю накипь зла и греха, которую создало человечество со времен своего существования, и назвал это словом “наука”. Мир был готов, чтобы принять это учение. Люди, далекие от вопросов психиатрии, жадно читали его книги, потому что находили в них апологию демонизма и собственного греха. Он не был причиной нравственной катастрофы человечества, но стал ферментом зла, брошенным в декадентствующую культуру ХХ столетия.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему многие народы испытывают неприязнь к русскому народуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43283643907/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!