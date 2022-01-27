10 способов сохранить и укрепить отношения

Начальный период отношений – время романтики и приятных безрассудств. Но длиться бесконечно он не может. Как сохранить отношения на следующем этапе, когда праздник страсти заканчивается и начинаются совместные будни, рассуждает клинический психолог Рони Бет Тауэр.

Каким бы головокружительным ни было начало вашего романа, состояние безумной влюбленности неминуемо проходит. На смену ему приходят доверие, благодарность, ощущения уверенности и комфорта. Но рано или поздно может настать момент, когда вы обнаружите, что давно не испытывали к партнеру ярких чувств. Множество пар переживают подобный кризис. Можно ли его избежать? И если он уже случился, как выйти из кризиса без помощи психоаналитика? Вот 10 способов.

1. Цените неожиданные сюрпризы

Речь не о приятном подарке без повода или внеплановом завтраке в постель. Отмечайте неожиданные эпизоды биографии, привычки и умения вашего партнера. Вы знали, что в детстве он был вратарем школьной футбольной команды? Или что он учил французский в университете и до сих пор неплохо разговаривает на этом языке?

Это же так здорово, узнать, что ваша девушка обожает мятное мороженое или умеет вязать на спицах. Новые, пусть даже незначительные вещи, которые вы открываете в своем партнере, помогут вам увидеть и оценить его уникальность.

2. Примите несовершенство партнера

Попытки изменить партнера загубили немало отношений. Лучше измените свое отношение к его или ее слабостям или странным особенностям. Если они не смутили вас на начальном этапе отношений, значит, с ними вполне можно смириться. Не позволяйте мелочам разрушить магию вашего союза.

3. Не давайте внешним раздражителям влиять на вас

Эмоции – всего лишь ярлыки, которые мы навешиваем на химические процессы и реакции в организме. Они зависят от гормонов, биоритмов, времени года, биохимического состава крови и так далее. Допустим, вы просто не выспались или устали на работе – и вот уже срываетесь на своего избранника.

Как научиться управлять эмоциями? Большинству людей помогает медитация, йога или дыхательные практики. Но вы можете найти и свой способ: бег, волонтерская работа, арт-терапия или что-то еще.

4. Поделитесь своими секретами

Чем лучше вы понимаете, что чувствует и думает ваш партнер, почему он или она ведет себя так, а не иначе, тем больше вы доверяете друг другу. Не делайте тайны из своих страхов, слабостей или неприятных фактов биографии. Пусть у ваших чувств не будет барьеров.

5. Мечтайте о будущем

Разговаривайте о будущем, обсуждайте мечты и планы. Поддерживайте партнера в его даже самых, на первый взгляд, безумных начинаниях. Допустим, он хочет заняться дайвингом, а вас никогда не привлекало океанское дно. Не заявляйте категорично, что считаете эту затею пустой тратой времени. Не отговаривайте партнера от осуществления мечты. Это просто эгоистично. Лучше подумайте, куда вы отправитесь на дайвинг, и расскажите, как будете поддерживать его с берега.

6. Прикасайтесь друг к другу

Прикосновения – это обмен энергией. Поэтому вкладывайте в них всю свою любовь и заботу. Прикосновения не обязательно должны нести сексуальный посыл. Они просто могут сообщать, как вам хорошо и спокойно вместе. Ведь тактильный контакт передает информацию не хуже речи и к тому же стимулирует выработку так называемого «гормона привязанности» окситоцина.

7. Найдите совместное хобби

У вас должны быть общие интересы и занятия. И речь не о детях, ипотеке или походах по магазинам. Пусть это будет что-то приятное и для души. Например, кулинарные курсы, тренировки на скалодроме или мастер-класс по гончарному делу. Совместный опыт подарит новые темы для разговоров и укрепит отношения.

8. Контролируйте ревность

Причиной этого чувства может быть не обязательно другой человек. Ревновать можно и к работе, и к хобби, ребенку и друзьям. Ревность разрушительна и эгоистична. Остерегайтесь ее. И сразу обсудите ее со своим партнером. Только без претензий и обид. Возможно, он начал проводить больше времени на работе, потому что у него важный проект. Или он должен поддержать друга, который столкнулся с личными трудностями.

9. Проявляйте заботу

Средневековые рыцари проявляли свою любовь к прекрасным дамам, охраняя их покой и защищая от опасностей. У современных влюбленных возможностей гораздо больше. Приготовьте романтический завтрак или ужин, отнесите в ремонт сломанный браслет, помогите повесить шторы, встретьте поздно вечером с работы, выполните не свои обязанности по дому...

10. Не думайте, что все знаете

Многие совершают ошибку, когда считают, будто изучили своего партнера досконально и могут предсказать его поступки в любых ситуациях, что он не изменится и не сможет никого удивить. Это в корне неверно. Каждый человек – загадка, и каждому под силу стать лучшей версией себя. Возможно, для перемен или решительного шага ему нужна ваша поддержка?

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Предсказания Кейси о России как о будущей «надежде мира» https://otari.mirtesen.ru/blog/43618024609/

Реальная история героя Дюма Графа Монте-Кристо https://otari.mirtesen.ru/blog/43532512477

Почему моряки раньше никогда не ловили рыбу https://otari.mirtesen.ru/blog/43705703249