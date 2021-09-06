Факты о Бермудском треугольнике, которые дадут ответы на некоторые вопросы

Наверняка большинство людей хоть раз, да задумывались над тем, что происходит в пресловутом Бермудском треугольнике.

С этим зловещим местом связано множество заблуждений и мифов, а также теорий и фактов.

Вот некоторые из них.

1. «Треугольник Дьявола»

Бермудский треугольник: «Треугольник Дьявола».

Бермудский треугольник также известен как Треугольник Дьявола. Он получил такое название из-за всех таинственных событий и предполагаемых катастроф, случившихся в этом районе.

2. «Большой огонь»

Бермудский треугольник: «Большой огонь».

Христофор Колумб первым сделал записи о странных инцидентах в данном районе. В одной из его заметок рассказывается, что однажды ночью недалеко от корабля «Большой огонь» (вероятно, метеор) c громом упал в море.

3. Компас

Бермудский треугольник: странные показания компаса.

Колумб также отметил странные показания компаса. Сегодня некоторые ученые предполагают, что причиной этого может быть совмещение Северного Полюса и магнитного Северного Полюса.

4. Чувство времени

Бермудский треугольник: потеря чувства времени.

Некоторые пилоты утверждали, что у них «пропало чувство времени», когда они пролетали над треугольником. Это заставило некоторых людей размышлять о возможных временных искажениях и путешествиях в параллельных измерениях.

5. USS Cyclops

Бермудский треугольник: судно USS Cyclops.

Бермудский треугольник не привлекал всеобщего внимания до 1918 года, когда в этом месте затонуло американское судно USS Cyclops с 300 людьми на борту. Корабль не отправил сигнал SOS, и его так никогда и не нашли.

Президент Вудро Вильсон сказал: «Только Бог и море знают, что случилось с огромным кораблем». В 1941 году два корабля одной серии с USS Cyclops также бесследно исчезли ... во время следования по тому же маршруту.

6. Потеря 5 самолетов ВМФ

Бермудский треугольник: потеря 5 самолетов ВМФ.

Печальную славу аномалии Бермудский треугольник обрел в 1945 году, когда 5 самолетов ВМФ отправились на миссию у берегов Флориды. Пилоты были дезориентированы показаниями неисправного компаса и, в конечном итоге, у самолетов закончилось топливо. По крайней мере, так утверждается в основной теории.

7. «Бермудский треугольник»

Бермудский треугольник: Винсент Гаддис.

Только в 1964 году Винсент Гаддис придумал термин «Бермудский треугольник», упомянув это название в своей статье в журнале. С тех пор авторы-фантасты предлагали массу объяснений, включая инопланетян, обратные гравитационные поля и даже морских монстров. Один ученый удачно подметил, что попытка найти причину всех катастроф и аварий в Бермудском треугольнике - это как попытка выяснить причину всех автокатастроф в Аризоне.

8. Майами, Пуэрто-Рико, Бермуды

Бермудский треугольник: Майами, Пуэрто-Рико, Бермуды.

Область неспроста назвали треугольником. Она расположена примерно в форме треугольника между Бермудскими островами, Майами и Пуэрто-Рико.

9. Брошенные, дрейфующие, неопознанные...

Бермудский треугольник: брошенные, дрейфующие, неопознанные...

Было зарегистрировано несколько сообщений о том, что в местных прибрежных водах видели дрейфующие брошенные корабли. В большинстве случаев эти корабли не смогли опознать, а судьба их экипажей осталась загадкой.

10. «Самолет будто улетел на Марс»

Бермудский треугольник: потеря спасателя.

В 1945 году для поиска и спасения пропавших моряков в Бермудский треугольник был отправлен поисково-спасательный самолет. Он исчез с 13 людьми на борту. После проведения массовых розыскных работ представители военно-морского флота заявили: «Самолет будто улетел на Марс».

11. Среднестатистическая норма

Бермудский треугольник: среднестатистическая норма.

Ученые как-то провели исследование. Несмотря на все загадочные исчезновения, они обнаружили, что, учитывая тропические штормы и прочие погодные условия, количество исчезнувших кораблей и самолетов фактически не выходит за рамки того, что ожидалось бы статистически.

12. Гольфстрим, рифы, шторма...

Бермудский треугольник: Гольфстрим, рифы, шторма...

Стоит также отметить, что наряду с учеными, Береговая охрана США и даже ведущие судоходные компании не считают, что Бермудский треугольник является по своей природе более опасным, чем любая другая часть океана. Скорее всего, несчастные случаи вызваны сочетанием штормов, рифов, Гольфстрима и других факторов.

13. Огромные пузыри метана

Бермудский треугольник: огромные пузыри метана.

Одним из самых сумасшедших объяснений катастроф является то, что огромные пузыри метана, поднимающиеся с морского дна заставляют корабли тонуть. Что касается того, почему большинство обломков кораблекрушений не смогли найти, то предполагается, что все обломки затонувших судов унесло Гольфстримом.

14. «12 Злых вихрей»

Бермудский треугольник: «12 Злых вихрей».

Еще одно из популярных научно-фантастических объяснений гласит, что Бермудский треугольник является одним из «12 Злых вихрей», расположенных вблизи экватора Земли. Эти вихри являются местами многочисленных необъяснимых событий и исчезновений.

15. ~ 20 яхт и 4 самолета в год

Бермудский треугольник: ~ 20 яхт и 4 самолета в год.

Сколько же исчезновений фиксируется в Бермудском треугольнике каждый год. Независимо от причин, здесь по-прежнему каждый год без вести пропадают около 20 яхт и 4 самолета.

БОНУС

Христофор Колумб первым столкнулся с аномалией Бермудского треугольника.

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