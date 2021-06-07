Преимущества свободных отношений

Свободные отношения – «уникальные взаимоотношения, сохраняющие свежесть чувств» или «обычная распущенность, представленная в приличной форме»? Найти точное однозначное определение для этого понятия сложно. В современном мире такие отношения набирают популярность, все чаще партнеры выбирают свободные отношения как альтернативу традиционному браку. Рассмотрев их преимущества и недостатки, можно оценить, подходят ли такие отношения именно вам.

Что значит свободные отношения

В основе свободных отношений лежит взаимное уважение и предварительная договоренность партнеров. Свободными отношениями нельзя назвать ситуацию, когда женщина имеет связь только с одним партнером, а мужчина предпочитает полигамию.

Взаимное уважение означает, что партнеры обговаривают все аспекты свободных отношений. Эмоциональная и физическая связь между ними находиться на приоритетной позиции. Несмотря на возможность установления сексуальных и эмоциональных контактов с другими людьми, партнер должен чувствовать, что он важнее всех остальных. Уважение свободы партнера не всегда означает, что полигамия присутствует.

Для многих людей важно чувствовать себя свободными от обязательств, включая семейные традиции, наличие совместного имущества, финансовых обязательств.

Как правило, в такой свободе нуждаются творческие, креативные люди, которые живут и работают под властью эмоций. Но наличие свободы не обязательно влечет за собой частую смену партнеров, в приоритете остается гармония в паре.

Многие семьи начинались именно со свободных отношений, но со временем у партнеров отпадало желание и необходимость в других партнерах. Но если люди испытывают большую ревность и не могут смириться с изменами, то такая пара быстро распадается.

В чем плюсы свободных отношений

Возрастающая популярность свободной любви объясняется большим количеством преимуществ:

Отсутствие выяснений отношений и взаимных претензий. Партнеры ценят свою и чужую свободу, не пытаются навязать другому свои желания, проблемы и способы развлечений.

Возможность вести разнообразную сексуальную жизнь, не вызывая ревности или раздражения у партнера. Наличие свободы не означает разгульную жизнь, в отношениях не всегда есть место полигамии. Отсутствие запретов снижает интерес к изменам.

Отсутствие зависимости от партера. Вы цените ваши отношения, но не боитесь их потерять и страдать в одиночестве.

Отсутствие домашних обязанностей освобождает большое количество времени для творчества, написания научных работ и отдыха.

Свободные отношения подходят карьеристам и трудоголикам, которые ставят работу на первое место. При таких отношениях партнер не страдает от отсутствия внимания и заботы.

Редкие встречи полны романтики, каждая из них может стать настоящим праздником. В традиционном браке любовь гасится рутиной, при свободных отношениях чувства могут оставаться яркими очень долго.

Отрицательная сторона свободных отношений

Все плюсы свободной любви могут оценить только те пары, в которых оба партнера хотят именно таких отношений. Если один из них соглашается только из страха совсем потерять другого, то он не будет счастлив. Ревность, неизвестность и неуверенность будут постоянно терзать его, а в душе он будет надеяться и ждать возникновения традиционной стабильной семьи.

Если свободной любви придерживаются в браке при наличии детей, то велика вероятность того, что подросший ребенок станет строить свою жизнь по примеру родителей. Он не сможет реально оценивать такой тип отношений и будет избегать брака и стабильности.

Несмотря на расширяющиеся рамки морали в современном обществе сексуальную свободу и полигамию по-прежнему воспринимают негативно. Друзья и родные такой пары могут относиться к ним с непониманием, считать распущенными, низко нравственными. Люди в зрелом возрасте уже меньше подвержены влиянию общества, а молодым парам может быть сложно.

Во многих крупных компаниях подниматься по карьерной лестнице проще семейному человеку. Это не оговаривается в трудовом контракте, но при выборе кандидата на должность обязательно учитывается его семейное положение.

Самый большой негативный фактор – риск потерять партнера. Он будет общаться с другими, могут возникнуть более сильные чувства и союз распадается. Один из партнеров останется с обманутыми ожиданиями и надеждами. Кроме того, свободная любовь провоцирует ощущение одиночества в паре. Партнеры не всегда вместе, когда одному из них требуется поддержка, помощь, совет. Спустя некоторое время, они могут пожалеть, что упустили годы, не родили совместных детей, не нажили имущества.

Кому удобны свободные отношения

Как правило, свободные отношения предлагают мужчины. Стремясь минимизировать ответственность и оставляя для себя возможность иметь несколько женщин одновременно. Женщины генетически стремятся к стабильности, но идут на поводу у мужчин, надеясь со временем переделать отношения в серьезные.

Такая любовь не подойдет ревнивым партнерам, они не смогут мириться с необходимостью делить любимого с другими. В этом случае неизбежны скандалы и претензии, которые противоречат основам свободной любви.

Свободная любовь недолговечна. Если чувства между партнерами есть, то отношения перерастут в традиционный брак. Если их нет, то союз распадается, когда один из партнеров влюбляется на стороне.

Женщинам и мужчинам, пережившим развод, сложные отношения и тяжелые расставания, может захотеться легких необременительных свободных отношений. За небольшой период можно восстановить веру в собственную привлекательность, приобрести новый эмоциональный и сексуальный опыт, познать новые развлечения. Но продолжать долго такой образ жизни не стоит, он приведет к эмоциональному истощению, если для вас свобода является главной целью.

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