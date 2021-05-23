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ЗАПАХ ХОЛОСТЯКА: ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАПАХА ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ

ЗАПАХ ХОЛОСТЯКА: ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАПАХА ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ

Зоологи утверждают, что почти все животные находят себе партнеров исключительно по запаху. Люди – часть природы и, оказывается, для поиска второй половинки тоже порой используют ароматы тела. Но как же это работает?

Запах тестостерона
Давно известно, что людям нравятся некоторые запахи представителей противоположного пола. Именно поэтому человечество уже много веков использует парфюм для повышения привлекательности. Но оказывается, собственные, натуральные ароматы тела – пот и другие органические летучие вещества, также сильно влияют на выбор половых партнеров.

Не так давно в швейцарском академическом журнале «Границы психологии» ученые Мехмет Махмут и Ричард Стивенсон из Университета Маккуори в Сиднее, опубликовали статью о своем эксперименте. Они собрали группу мужчин от 18 до 35 лет и предложили им позаниматься спортом. После этого из потных маек добровольцев исследователи вырезали фрагменты, касающиеся подмышечных впадин, и дали их понюхать женщинам. Около сотни дам, не состоявших в браке, но активно искавших себе партнеров, таким образом оценивали привлекательность мужских запахов. Свой интерес к тем или иным фрагментам футболок они должны были указать в баллах – от 0 до 6.

Удивительным образом максимум не набрал никто, но, как выяснилось, женщины безошибочно определили, кто из мужчин имеет постоянных партнерш или жен, а кто — нет.

Все холостяки набрали около 3,5 – 4 баллов по предложенной шкале, остальные же – менее 3.

То есть женщины по запаху способны отличить свободных мужчин от женатых. Исследователи объясняют это концентрацией в летучих веществах мужчины молекул тестостерона, от которых и зависит привлекательность аромата. У холостяков, имеющих нерегулярные и редкие половые контакты, этот мужской половой гормон по своей концентрации гораздо выше, чем у женатых. И дамы «в поиске» реагируют именно на запах тестостерона, выделенный через потовые железы претендента.

Аромат любимого

В 2013 году в том же швейцарском академическом журнале «Границы психологии» было рассказано о результатах других похожих экспериментов. Так американские ученые установили, что женщины в период овуляции предпочитают мужчин с более высоким уровнем тестостерона, выявляя их точно также, по наиболее привлекательному запаху пота, оставленному на футболках.

Другое исследование, которое провели специалисты из Университета Стокгольма, показало, что многие женщины имеют в своем арсенале прекрасное ароматические средство, способное нивелировать у них стресс. Выяснилось, что для замужних дам, чей брак можно считать вполне успешным, аромат потной одежды любимого мужчины в момент тревог и волнений при вдыхании снижает уровень кортизола. Концентрацию этого гормона, отвечающего за нервное напряжение, ученые измеряли в слюне женщин до того, как они понюхали футболки мужей, и после.

Однако данный эффект срабатывал только в том случае, если отношения с партнером, по заявлению самих испытуемых, приносят им удовольствие, а не страдания или дискомфорт. В случае, если брак считался несчастливым, уровень кортизола оставался на том же уровне. Ну а дамам, состоящим в безоблачных брачных союзах, шведские ученые посоветовали как можно чаще вдыхать запах любимых мужчин.

Источник : https://umnaja.ru/zapax-xolostyaka-chem-on-otlichaetsya-ot-z...

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