Почему американские полицейские, остановив автомобиль, дотрагиваются до задней фары, прежде чем подойти к водителю

В настоящее время это встречается не часто. Но еще несколько лет назад, когда в США полицейский останавливал автомобиль, он всегда постукивал или дотрагивался до задней фары прежде, чем подойти к водителю. Это стандартная практика для американских силовых структур, но для большинства обывателей – загадка. Мы расскажем, в чем ее смысл.

Основная причина этой странной практики заключается в том, что таким образом сотрудники полиции оставляют на фарах следы. Если что-то случится с полицейским после того, как он остановил водителя, их встречу можно будет отследить по отпечаткам пальцев, оставленным на транспортном средстве. Таким образом следователям будет проще связать конкретного водителя с происшествием.

Поскольку в настоящее время почти во всех полицейских автомобилях установлены видеорегистраторы, а записывающие устройства расставлены на каждом углу дороги, эта практика сошла на нет.

Вторая причина, по которой полицейские больше не дотрагиваются до фары, в том, что риски этой стратегии перевешивают преимущества. Подобное поведение слишком отвлекает офицеров, а также выдает их позицию (в случае, если за рулем сидит настоящий преступник).

Конечно, некоторые американские полицейские продолжают так делать, но, вероятно, просто потому что сложно избавиться от старых привычек.

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