6 типов жен, от которых сбегают мужья

"И что этим мужчинам надо?!", - частенько вздыхают женщины на кухне, обсуждая с подругами очередной неудавшийся роман. Да и как не расстроиться, если очередной потенциальный жених просто сбежал без объяснений!

Женщины, с которыми непросто жить

Если история повторяется не в первый раз, а мужчины во всех случаях были разные, то может стоит обратить внимание на себя? Есть несколько типов женщин, которых мужчины переносят с трудом.

Отличница

Когда вся жизнь идет строго по расписанию, а вещи лежат только на своих местах, то это напоминает армию с женщиной в роли сержанта. Какой мужчина захочет еще раз окунуться в нее?! Через полгода ему уже на свободу и ваши уговоры, что "так все прекрасно складывается", вряд ли его остановят.

Слишком самоуверенная

Уверенность в своих действия и мыслях - качества, конечно же, хорошие и нужные. Возможно, они как раз и привлекли мужчину. Но когда вы начинаете показывать свое превосходство во всем, вплоть до умения правильно держать перфоратор, то это явный перегиб. Двум мужчинам с одинаковыми задачами на одной территории не ужиться. Кто-то должен уйти.

Недовольная

Ворчание по поводу и без очень быстро надоедает. Но еще хуже - это постоянно "кислое" выражение лица женщины, которой не нравится погода, работа, соседи, дети и так далее.

Истеричная

Мужчина предпочитает удалиться, пока и он не попал в этот список.

Закатывать истерики со слезами и битьем посуды можно, но очень редко. Если это становится регулярным, то у мужчины не хватит денег на новые тарелки и носовые платки. Он найдет им лучшее применение. В другом месте.

Трудоголик

Ставить работу на первое место, а мужчину и дом на второе, величайшая ошибка женщины. Если ваши трудовые будни начинаются или продолжаются на кухне во время приготовления еды с зажатым между ухом и плечом телефоном, то такой вариант оттолкнет мужчину. Ему нужна любящая и внимательная жена, а не строгий руководитель с кучей задач в голове.

Маменька

Тот самый случай, когда забота бывает с перебором. Вы же хотели иметь рядом сильного мужчину, так почему же превращаете его в безвольного супруга, о котором надо проявлять материнскую нежность?! Мальчик-то вырос и хочет чувствовать себя главой семьи, где имеет решающее слово. Не забирайте у него "микрофон"!

Надеемся, вас нет в этом списке и ваши отношения с любимым мужчиной устраивают обе стороны. Или все-таки узнали себя?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2207265164469471540/

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