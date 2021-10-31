Посмертный диагноз Ленина: почему его рассекретят только в 2024 году

Болезнь Ленина еще при его жизни была засекречена. Причем, в этом был заинтересован и сам Владимир Ильич, для лечения которого пригласили лучших русских и заграничных докторов.



Фото: Русская семерка

Был случай, когда Ленин сообщил дежурному караула о скором прибытии к нему двух иностранцев. Видимо, в целях предосторожности Ильич даже показал дежурному фотографии визитеров, некогда опубликованные в одной газете. «Это профессора из Швейцарии, — сказал Ленин. — Вы их пропустите, но ничего у них не спрашивайте». Последнее предложение он повторил дважды.

Тогда Владимир Ильич еще чувствовал себя относительно неплохо. В 1921 году. состояние Ленина серьезно ухудшилось. Его мучили головные боли, бессонница, слабость в конечностях, нарушения письма и речи, наблюдалась усталость и перепады настроения. В конечном итоге недуг превратил вождя в беспомощного младенца. В январе 1924 года стало ясно, что Ленин проиграет бой с заболеванием. Действительно, в том же месяце Ильич скончался

В 1924 году был обнародован официальный диагноз покойного Владимира Ленина – диффузный атеросклероз. Однако уже тогда ходили упорные слухи о том, что на самом деле первопричиной смерти Ильича стал сифилис. В качестве главного доказательства до сих пор приводится тот факт, что лидер большевиков принимал сальверсан – препарат на основе мышьяка, предназначенный для лечения именного упомянутого заболевания.

Вот только вскрытие не подтвердило данную версию. Впрочем, историк Борис Соколов считает, что дугу аорты, которую поражает сифилис, намеренно не исследовали для того, чтобы не омрачать светлый лик вождя.

Между тем, абсолютно все рассуждения о характере заболевания Ленина можно смело назвать всего лишь предположениями. Дело в том, что даже современные исследователи вынуждены изучать недуг, которым страдал Владимир Ильич, на основе заметок, опубликованных в советской прессе, периодически освящавшей течение заболевания вождя еще при его жизни, а также по другим косвенным материалам. Главная же медицинская документация (включая клинический посмертный диагноз), благодаря которой в многолетнем споре могла бы быть поставлена точка, была засекречена сразу после смерти Ленина. По крайней мере, так утверждает Михаил Штейн, автор издания «Ульяновы и Ленины: семейные тайны». К этим материалам, по словам Штейна, доступ должен был быть ограничен в течение 75 лет.

Согласно «Положению об архивах», именно в течение указанного периода запрещается разглашать сведения о болезни того или иного лица. Их рассекречивание раньше окончания упомянутого срока возможно только по желанию самого лица, к которому относятся засекреченные материалы, или по инициативе его наследников.Однако 75 лет с момента смерти Владимира Ульянова истекли еще в 1999 году. Но с медицинской документации вождя до сих пор не снят гриф секретности.

С ней, если придерживаться буквы закона, имеют права ознакомиться исключительно родственники Ленина. Как пишет в своей книге «От нейронов до гормонов» Валерий Новоселов, посвятивший 30 лет своей жизни изучению болезни Ленина, именно по просьбе родственницы Владимира Ильича, а точнее его племянницы, О.Д. Ульяновой, срок ограниченного доступа к сведениям, касающимся болезни и смерти ее дяди, был продлен еще на 25 лет. Таким образом, правда может открыться широкой общественности лишь в 2024 году !

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно Ленин болел сифилисом, поскольку был «сексуальным плутишкой» и вел разгульный образ жизни,часто посещая бордели на деньги из большевистского общака ! Действительно, моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, подло скрывая подлинное лицо этого тирана и палача народов!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид! Любопытно, что некоторые революционеры, в частности Леонид Красин, который был дружен с врачом Александром Богдановым, ставившим сомнительные опыты по воскресению из мертвых , верил даже в то, что Ленина можно воскресить. К счастью, им так и не «удалось» воскресить величайшего злодея и авантюриста современности!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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