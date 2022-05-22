Девочка-кобра из Индии: своя среди змей, чужая среди людей

С чем играют ваши дети? Плюшевые игрушки, машинки, куклы - как правило, игрушки, которые мы покупаем нашим малышам, достаточно обычные.

Хотя вот лично я в детстве играла всякими платами, металлическими пластинками и пуговицами. Но тогда достать красивую куклу было достаточно проблематично: у меня их было всего три, две советские и одна подделка под Барби.

У моих детей игрушек столько, что смело можно открывать собственный магазин (да, я на славу оторвалась, покупая им то, чего мне так не хватало в детстве). Кукольные домики, +100500 видов кукол, всякие мишки, совы, роботы-трансформеры, пазлы, конструкторы, единорожки. есть даже большое плюшевое авокадо...

Баловство, согласна. Особенно на фоне того, что у некоторых детей есть очень нестандартные игрушки. Рассказываю. Приготовьтесь, будет страшно интересно.

Необычные игрушки

В индийском городке Гхатампур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, живёт 14-летняя Каджол Хан. Когда она идёт по улицам, на неё показывают пальцами и шепчутся за спиной. Думаете, что она прокажённая или у неё что-то не так со внешностью? Ничего подобного: девочка симпатичная. Но вот то, что она держит в руках, способно напугать любого человека:

Фото из свободных источников

Небольшое отступление: Уттар-Прадеш - деревушка, в которой живут потомственные заклинатели змей. Здесь они что-то вроде наших котиков или собачек: в каждом доме одновременно живёт по 5-10 кобр, которые выступают перед туристами, танцуя под звуки трубочки.

Именно к этой профессии принадлежат дед, прадед, отец и брат девочки. Сейчас они не только выступают перед туристами со своими кобрами, но и занимаются отловом ядовитых пресмыкающихся, которые неосторожно заползли в дом, магазин или офис. Кстати, платят за такую работу по нашим меркам совсем немного - всего 20 долларов, но для жителей этого индийского штата это более чем приличная сумма.

Лучшие друзья

Кобры окружали Каджол с рождения, они её лучшие друзья: с ними она ест, спит, играет. Когда она идёт по улицам, все расступаются: это неудивительно. В каждой руке, а иногда ещё и на шее. она таскает по кобре:

Фото из Сети

Иногда в своих играх она переходит границы, и змеи кусают её. Но у Каджол есть удивительная особенность: укус ядовитой кобры, который обычного человека убивает за 15 минут, вызывает у девочки только сильную сонливость и боль в месте укуса.

Скорее всего, такая реакция вызвана тем, что у неё развился иммунитет к змеиным укусам: да, для неё это неприятно и немного болезненно, но не критично и не смертельно.

Впервые её укусили когда она ещё лежала в кобельке - на неё напали сразу три змеи, которые укусили её в лицо, живот и руку. Но отец девочки знает народное средство: он делает лекарственную кашицу из одной травы, которая растёт в лесу неподалёку от дома. Эту траву он перетирает в кашицу, и делит выделившийся сок на две части: одной натирает место укуса, вторую даёт выпить дочке.

В доме Каджол всегда есть бутылочка с этим волшебным средством: в работе заклинателя змей без мощного противоядия никак.

Теперь, даже если Каджол кусает одновременно несколько кобр, она не умирает, а засыпает крепким глубоким сном, который длится по 10-16 часов, а потом просыпается, полная сил и желания снова проводить время со своими лучшими друзьями.

Одиночка в толпе, своя среди змей

В округе Каджол окрестили "девочкой-коброй", и это не удивительно: в среде этих ядовитых рептилий она своя. Она прекрасно понимает и чувствует змей и они отвечают ей тем же.

Из-за этой дружбы со змеями её исключили из школы: она принесла на занятия полный рюкзак кобр:

Фото из свободных источников

Мама пыталась обучать её дома, но Каджол то и дело пыталась улизнуть во двор, играть со змеями. Сейчас девочке 14, и мама переживает, что Каджол никто не возьмёт замуж, если она не оставит игры с этими опасными пресмыкающимися. Оно и понятно: кому захочется жить в доме, в котором одновременно может находиться до 30 ядовитейших кобр?

А вы хотели бы стать заклинателями змей?

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А вы знали об этом?

Слово баня, с древнегреческого языка означает "изгнание боли и грусти". Вообще первые упоминания о русской бане упоминаются в "Повести временных лет" в 10 веке. Хотя часть историков думают, что баня на Руси появилась гораздо раньше, где-то в 5 веке.Славянский народ использовал баню не только для помывки.Там проводились различные лечебные процедуры, они наполняли человека отличным настроением. Первоначально бани были в небольшой и весьма низкой деревянной постройке. Это помещение быстро нагревалось и хорошо держало тепло внутри. Часть стены бани или погружались под землю, или засыпались грунтом. Это делалось для того, чтобы удерживать тепло внутри бани достаточно долгое время без дополнительной подтопки. Первоначально при постройке бань использовали самый дешёвый и доступный материал - древесину.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43909916612)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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