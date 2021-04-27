Какая зарплата была у сталинских палачей в Советском Союзе

Смертный приговор в СССР существовал всегда. За определенные преступления виновного ждал расстрел. Существовал целый аппарат, который обслуживал потребности правоохранительной системы. Основой ее были так называемые расстрельные команды, состоявшие из пяти человек, которые приводили приговоры в исполнение. Эти люди, как все представители своих профессий в Советском Союзе, «проходили» по бухгалтерии и получали зарплату согласно штатному расписанию.

Типичная расстрельная команда состояла из четырех человек. Помимо палача, в нее входили врач, обязанность которого заключались в констатации смерти, а также представитель прокуратуры и оперативного отдела УВД. Как рассказывает Лидия Головкова в своей статье «Бутовский полигон», в редких случаях состав команды мог быть увеличен до пяти человек. Но такое было в основном в годы массовых репрессий — в 1970-80-х гг. ограничивались «четверкой».

Количество самих расстрельных команд было разным для каждой республики СССР — по количеству специальных следственных изоляторов, где проводили расстрелы. Так в Украине и Грузии их было по два, три — в Азербайджане, четыре — в Таджикистане и т. д. Сколько «особых» СИЗО было в РСФСР, сейчас доподлинно неизвестно — эта информация все еще остается засекреченной.

В Прибалтике и Молдавии своих расстрельных команд не было. Существует расхожий миф, что смертников оттуда этапировали в Минск, где и расстреливали. Но это не так. Халид Юнусов, долгое время проработавший начальником расстрельной команды в Азербайджане, рассказывал, что приговоры приводили в исполнении все-таки в Прибалтике, но только силами «командировочных». Очень часто туда отправляли и его расстрельную команду — все-таки для небольшой республики три палача — многовато и часто им приходилось сидеть без дела.

Все участники расстрельной команды получали зарплату согласно штатному расписанию — по должности, которую занимали. Палачом назначали кого-то из «проверенных» людей. Обычно выбирали тех, кто был недоволен зарплатой, ведь тот, кто непосредственно приводил приговоры в исполнении, получал около 200 рублей в месяц. Отдельные премии были за «приведение в исполнении». Полторы сотни получал непосредственный исполнитель и по сто рублей — другие члены команды.

Также — если команда работала, а не сидела «без приговоров» — ее членам платили квартальные премии — по 150—170 рублей. Кроме того, они получали отгул в день расстрела — сразу после подписания акта о «выполнении работ».

«Газенваген» Сталина

Если команду отправляли в командировку — для расстрела преступников в Прибалтике или Молдавии, — то они еще получали командировочные, опять-таки согласно штатному расписанию. Чаще всего в командировки ездили именно представители Азербайджана — чтобы не сидеть без дела в небольшой республике и не оставаться без премий и квартальных.

Ярослав Горбунов



Источник: https://russian7.ru/post/kakaya-zarplata-byla-u-palachey-v-s...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Как не кощунственно, но эти сталинские палачи во времена «Большого террора» стали наживаться на приговоренных к смерти граждан. Перед приведением приговора в исполнение, осужденных раздевали, отбирали у них вещи, деньги и в случае наличия у них золотых коронок зубов усердно выбивали их . Старую одежду конфисковывали и продавали через сеть спецмагазинов, принося доход молодому кровавому советскому государству, а более ценные вещи, часто делили между собой !

Частым явлением стали приписки, когда НКВДисты запрашивали на имя смертника деньги, необходимые для его питания, хотя несчастный уже был давно расстрелян! Особенно «прославились» в мародерстве работники украинского НКВД. Весной 1939 года было инициировано громкое дело по расследовании злоупотреблений сотрудников УНКВД города Запорожье.

Самым известным сталинским палачом был Василий Блохин - начальник комендатуры ОГПУ. Он занимал эту должность с 1926 по 1953 год и его жертвами стали от 10 до 50 тысяч человек. Этот сталинский палач мог за день «исполнить» до 200 человек ,предпочитая в «работе» использовать немецкий самозарядный Walter PPK (этот пистолет не так сильно нагревался, а патрон не обладал столь разрушительным действием, чтобы после казни приходилось чистить одежду от брызг крови и мозгов "врагов народа")! Когда же этот садист использовал пистолеты ПМ или ТТ, то после выстрела голова несчастного лопалась как арбуз и останки разлетались во все стороны!

Любопытно, что когда Блохин был арестован Берией , чтобы свалить на него вину за масштабные репрессии , приговор в отношении него отклонил лично палач народов Сталин, который сказал, что такие преданные и «трудолюбивые» люди, не гнушающиеся черновой работы, нам еще нужны. Несколько отстали от Блохина по количеству и «по качеству» расстрелов не менее «трудолюбивые» убийцы: грузин Сардион Надарая и латыш Петр Магго!

Самое ужасное, что родным не сообщалось о расстрелах, а их просто лживо информировали о том, что их родственник якобы приговорен к 10 годам лишения свободы без права переписки и передач. Любопытно также, что в годы правления Сталина, если в документах было зафиксировано сокращение «О.У.»(«Особый Учет») , то, как правило, вскоре после приказа об увольнении, этот военнослужащий подвергался аресту.

Это зловещее сокращение называли «шифром Фельдмана» по фамилии начальника Управления кадров командного состава РККА. Например, подобный шифр фигурировал на приказе об увольнении Константина Рокоссовского, которого затем арестовали якобы по доносу своего же начальства.

Мало кто знает, что изобретателями газовых душегубок были не немцы, а именно советские сталинские «палачи-рационализаторы» .Самым известным из них был любимчик Сталина служащий НКВД Исай Давидович Берг. Именно он , когда общее число осужденных к смерти стало более 300 «врагов народа» в день, чтобы облегчить «тяжелый» труд вверенных ему палачей, которые и так работали «стахановскими» темпами, предложил собственный «гениальный» способ решения этой важной «производственной» задачи.

При его участии были созданы автомашины, так называемые газовые душегубки НКВД или «Газенвагены» Сталина, в которых внутрь фургона присоединялась выхлопная труба, в результате чего по пути следования к смертному полигону заключенные травились выхлопными газами. Эти душегубки маскировались под хлебные фургоны, чтобы никто не знал о реальных масштабах репрессий(см. выше ).Вот она— чудовищная и сучья сущность кровожадных коммуняк , устроивших своему народу настоящий геноцид!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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