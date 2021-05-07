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Каких вещей не стыдились женщины на Руси, а теперь стыдятся?

Принято считать, что в старину нравы были более строгими, чем в наши дни. Однако есть много вещей, которые ранее на Руси считались нормой, а теперь осуждаются – по крайней мере большинством людей. Прежде всего это касается представительниц прекрасного пола.

Эротические ритуалы

Каких вещей не стыдились женщины на Руси, а теперь стыдятся?

Церковь всячески насаждала на Руси идеалы «праведной» жизни. Так, женщинам запрещалось представать обнаженными даже перед собственными мужьями, а секс строго регламентировался.
Однако в христианскую эпоху у русских сохранились многие языческие ритуалы, в том числе и обряд «опахивания». Так, в период пахоты деревенские вдовы в одном нижнем белье или вовсе обнаженные обходили поля по периметру. Совершали этот ритуал, чтобы защитить родное село от сибирской язвы. Если посевы одолевал сорняк-овсюг, выбирали самую юную из жниц и поручали ей на рассвете в обнаженной виде обежать окрестности.

Не редкостью являлись и ритуальные совокупления. Так, в заонежских деревнях, если местный рыбак или охотник собирался на промысел, жена топила баньку до захода солнца, а затем супруги отправлялись мыться, предварительно совершив на пороге предбанника половой акт. Причем дверь должна была быть непременно открыта, и всякий мог видеть, что там происходило.

Правда, после этого мылись поодиночке, и мужу было запрещено даже прикасаться к жене, но главное-то дело было уже сделано![С-BLOCK

Если случался неурожай, пары занимались любовью прямо на меже, опять же не считаясь к тем, что кто-то может наблюдать это зрелище. Считалось, что это поможет «раскачать» землю-матушку. И чем с большим пылом станут придаваться плотским утехам, тем больше будет земля родить…
Также при встрече с медведем девушке или женщине рекомендовалось задрать юбку и продемонстрировать свои гениталии. Тогда, мол, косолапый испугается и не станет нападать. Если же попадался навстречу колдун, советовали положить руку на то, что «выше коленей, ниже пупка», то есть на область детородных органов.
И многие ли современные женщины готовы выйти на улицу в рубашке, заниматься сексом в присутствии очевидцев или прикасаться на глазах у кого-то к «непотребным» местам? Это ж надо быть совсем, как говорится, «без комплексов»…

Мытье в общих банях

Каких вещей не стыдились женщины на Руси, а теперь стыдятся?

Вплоть до эпохи правления Екатерины II бани на Руси были общими для женщин и мужчин. И если в сельской местности в одной бане могли мыться только члены одной семьи, то в городах рядом могли оказаться и совершенно чужие друг другу представители обоих полов. Особенно удивляло это иностранцев. «Там ходят женщины разного возраста, не стыдясь, да еще и шутят над своей нескромностью», - констатирует один из путешественников, побывавших в России в те времена.                                                                                           

Гостей из зарубежья просто шокировало, когда мужики и бабы распаренными и в чем мать родила выбегали из бани, чтобы окунуться в ледяную воду.
По словам историков, просуществовала такая система всего около столетия. В 1743 году был введен запрет на совместное мытье. А позднее стали строиться бани с разными отделениями для мужчин и женщин.
Сегодня походы в баню и сауну разнополой компанией не диковинка. Но в большинстве случаев дамы все же соблюдают приличия и ходят при мужчинах в купальниках. Раздеться донага позволяют себе разве что профессионалки «по вызову».

Сокрытие беременности

Каких вещей не стыдились женщины на Руси, а теперь стыдятся?

Большинство женщин в наши дни скрывают беременность от окружающих до того момента, как уже становится видно живот. Да и тогда стараются сделать так, чтобы «пузо» не бросалось в глаза. Говорить на эти темы женщина готова лишь с самыми близкими, так как считает, что это слишком интимно или является дурной приметой.

Издавна на Руси беременность считалась чем-то вполне естественным. Если у женщины прекращалось «рубашечное» (то есть, по-нашему, месячные), то она могла предполагать, что «затяжелела». Но наверняка можно было утверждать это только, когда плод начинал уже шевелиться в утробе. К врачам обращались разве что представительницы высших сословий. Если это была деревенская баба, она до поздних сроков продолжала работать в поле и по дому, и только перед самыми родами посылала за акушеркой.

Скрывали беременность до последнего разве что незамужние – роды без мужа все же не поощрялись, и детей, «прижитых» неизвестно от кого, стыдились. А мужним женам скрывать было нечего, это являлось частью повседневности.

Прилюдное кормление грудью

Каких вещей не стыдились женщины на Руси, а теперь стыдятся?

В старину на Руси женщина, кормящая грудью на глазах у посторонних, ни у кого не вызывала ни удивления, ни осуждения.
Во-первых, жили чаще всего большими семьями, мужскую половину составляли обычно муж, свекор и братья мужа, и невестке сложно было подловить момент, когда никто из них не мог бы ее увидеть. А младенца требовалось кормить несколько раз в день. Во-вторых, иногда приходилось брать с собой грудного ребенка на полевые работы, отправляться с ним по каким-то делам. Укрыться в процессе кормления от посторонних глаз было практически нереально. Поэтому женщина просто доставала грудь и начинала кормить малыша.

Кстати, нередко кормили грудью до достижения ребенком возраста трех-четырех лет - «пока дитя не застыдится». С одной стороны, считалось, что чем дольше кормить малыша грудным молоком, тем более здоровым он вырастет, с другой – часто, пока женщина кормила, она не беременела, а значит, отдыхала от родов.

А сегодняшние интернет-форумы пестрят возмущенными сообщениями о женщинах, которые осмелились кормить грудью ребенка в магазине или метро…
Одним словом, вещи, которые казались нашим прародительницам вполне естественными, в наше время если не табуированы, то подлежат осуждению. Есть о чем задуматься…

Источник : https://russian7.ru/post/kakikh-veshhey-ne-stydilis-zhenshhi...

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