10 сумасшедших футуристических предсказаний: технологии ближайшего будущего

Практически каждую неделю в мире появляются различные технологические разработки, которые призваны улучшить жизнь людей.

И параллельно с ними появляются и новые прогнозы на будущее.

И хотя задача эта не из лёгких, но случается, что людям это удаётся с поразительной точностью. Так, что же обещают человечеству в недалёком будущем.

1. Дома будущего по $ 5000

Футуристичное предсказание: дома будут стоить $ 5000 и служить 25 лет.

В 1950 году в журнале «Популярная механика» была опубликована статья под названием «Чудеса, которые станут реальностью в течение следующих пятидесяти лет». В статье предполагалось, что строительные материалы, такие как дерево, кирпич и камень, станут слишком дорогими к 2000 году. Вместо этого дома начнут делать из металла, листов пластика, а также вспененной глины. К этому времени дома должны были стать дешевыми (стоимостью всего $ 5000), а также устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Но их срок службы, как предсказывалось, должен был составлять только 25 лет, поскольку «не было бы никакого смысла в строительстве домов, которые могут стоять веками». Также автор статьи считал, что бытовые гаджеты будут минималистичными. Например, считалось, что посуда будет помещаться в раковину, где она будет растворяться в кипятке.

2. Буханка хлеба за $ 8

Пластмассы будут делаться из дешевого сырья, таких как косточки фруктов, соевые бобы, солома и древесная стружка.

Футуристичное предсказание: буханка хлеба будет стоить $ 8.

В 1982 году вышла книга под названием «Всеобщий альманах будущего», в которой было предсказано, что к 2000 году большинство американцев будут испытывать настоящее процветание. Быстрое развитие компьютеров, генной инженерии, а также сферы услуг, согласно прогнозам этой книги, привело бы к изменению образа жизни и росту экономики. Но авторы книги также считали, что цены на общие продовольственные товары резко бы выросли.

Например, книга предсказывает, что буханка хлеба будет стоить $ 8, а полкило кофе - $ 25. Тем не менее, также прогнозировалось, что средняя заработная плата будет расти. В 2010 году секретарям должны были платить $ 95 000 в год, а заводским рабочим - $ 197 600 в год ($ 95 в час).

3. Плотина между СССР и США

Футуристичное предсказание: плотина между СССР и США.

В 1960 году в Советском Союзе вышел фильм под названием «В 2017 году». Он описывал один день жизни мальчика по имени Игорь и его приключения в футуристической Москве. В киноленте Россия готовилась к празднованию 100-й годовщины большевистской революции 1917 года. В этом воображаемом мире западные «империалисты» победили, русла рек Енисей и Обь были изменены, чтобы реки впадали в Каспийское море вместо Северного Ледовитого океана, а через Берингов пролив была построена плотина, которая связывала Россию с Аляской. В полярных регионах СССР были построены подледные города.

4. Подводное жилье

Футуристичное предсказание: подводное жилье для любителей водных видов спорта.

В 1964 году Айзек Азимов, один из самых известных фантастов 20 века, посетил Всемирную выставку в Нью - Йорке. Вдохновленный этим визитом, он опубликовал статью в The New York Times, в которой предсказывал, как мир будет выглядеть через 50 лет. Азимов полагал, что в 2014 году начнется колонизация континентального шельфа. Популярным вариантом жилья станут подводные жилища, которые особо будут пользоваться особым спросом среди любителей водных видов спорта.

Подводные жилища предположительно будут способствовать более эффективной эксплуатации морских ресурсов, как продовольственных, так и минеральных. Азимов также считал, что пригородные подземные дома с «легко контролируемой температурой, свободной от превратностей погоды, с чистым воздухом и регулируемым светом» станут обычным явлением.

5. Фабрики в космосе

Футуристичное предсказание: фабрики в космосе и победа над раком.

В 1983 году Агентство по науке и технике в Токио опросило 2000 экспертов, чтобы те предсказали, какой будет жизнь, если бы «все новые технологии и инновации на самом деле были бы реализованы, как и планировалось». Некоторые предсказания, которые были сделаны этими специалистами, были точными. Например, это касается обычных домохозяйств, которые смогут пользоваться всеми видами информации в связи с развитием цифровых сетей связи.

Тем не менее, другие предсказания были совершенно неверными. Например, эксперты считали , что заводы и экспериментальные лаборатории будут плавать в космосе на орбите вокруг Земли к 2010 году. Эксперты также полагали, что такие болезни, такие как рак, апоплексия мозга и болезни сердца будут побеждены навсегда.

6. Гвозди и молотки

Футуристичное предсказание: гвозди и молотки будут заменены суперклеем.

В 1960 году «Американский Еженедельный журнал» запустил опрос относительно того, как люди представляют себе жизнь в течение 10 следующих лет. Их предсказания относительно будущих домов были особенно потрясающими, хотя и совершенно неправильными. Люди думали, что дома будут иметь функцию автоматической смены цвета крыши. Эти крыши изменяли бы цвет со светлого в теплые дни на более темный цвет в холодные дни, чтобы регулировать тепло внутри дома. Считалось также, что гвозди и молотки будут заменены суперклеем.

7. Комары и мухи вымрут

Футуристичное предсказание: комары и мухи вымрут.

В 1900 году «The Ladies Home Journal» опубликовал статью Джона Элфрета Уоткинса младшего под названием «Что может произойти в течение следующих 100 лет». Статья была пугающе точной в отношении некоторых предсказаний, таких как мобильные телефоны и замороженные готовые продукты, но при этом настолько же неточной в отношении других предсказаний.

В частности, одной из вещей, в отношении которой ошибалась эта статья, было предсказание, что комары и мухи будут практически уничтожены. Считалось, что будут уничтожены все места, где могут размножаться комары, осушены все бассейны со стоячей водой и болота, а также химически обработаны все водоемы, где застоялась вода.

8. Летающие велосипеды

Футуристичное предсказание: автомобили будут заменены на летающие велосипеды.

В 1909 году корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» спросили французского оккультиста Анри Антуана Жюль-Буа относительно его видения будущего. «Философ-пророк» предсказал, что легковые авто будут забыты через 100 лет и полностью заменены летающими велосипедами, которые позволили бы гражданам летать по собственному желанию. Жюль-Буа также утверждал, что города становились бы практически безлюдными в ночное время и «использовались» бы только для бизнеса.

В результате, все предпочитали бы жить в сельской местности или в пригородах, заполненными садами. Жюль-Буа считал, что летающие велосипеды, летающие автомобили и пневматические железные дороги, в конечном счете, станут настолько распространенным, что вопрос о времени, затраченном на дорогу к работе, станет совершенно неважным при выборе своего дома.

9. Автомагистрали с «кондиционером»

Один из эпизодов диснеевского сериала «Магический хайвей, США» в 1950-х годах предсказывал, как транспорт, а особенно дороги, изменятся на протяжении многих лет в Америке. Было предсказано, что обычным явлением станет «разноцветная система шоссе», которая позволит водителям добраться до пункта назначения, просто следуя правильной цветовой полосе. А дороги, которые будут проложены в жарких пустынях, будут полностью кондиционированы. Причем, эти дороги будут проходить в туннелях, которые прокладывались с помощью атомных реакторов, проплавляющих горные породы.

10. Аэродромы на небоскребах

Футуристичное предсказание: аэродромы на небоскребах.

В 1920-е годы некоторые люди считали, что аэродромы на небоскребах являются отличным способом перевозки пассажиров в городах. Взлетно-посадочные полосы должны были либо располагаться на консолях, ведущих с крыши наружу, либо на консолях, расположенных между несколькими зданиями. Один из инновационных архитекторов был настолько вдохновлен этой идеей, что предложил построить своего рода гигантские «столы» на крышах небоскребов и размещать взлетно-посадочные площадки на них.

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