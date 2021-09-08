Единственный человек, отказавшийся от звания Героя России и золотой звезды

В России есть маленькая когорта людей, которые отказываются принимать те или иные награды, а также звания. А есть, кто возвращает ранее полученные ордена и медали в знак протеста или по другим соображением. Но большинство людей с удовольствием принимают награды и звания, иногда нелепые и от непонятных организаций – главное, медаль.



Случай отказа от звания Героя России уникальный в истории нашей страны. Тем более что звание дает ряд льгот и ежемесячные выплаты владельцу золотой звезды.



Генерал Лев Рохлин отказался от присвоения ему звания Героя России в 1995 году. Его хотели наградить за успешные боевые действия в Первой Чеченской войне, за взятие Грозного. Но Рохлин в причине отказа указал, что боевые действия в Чечне – это не победа, а беда и горе России, что в гражданских войнах нельзя быть победителями.



Рохлин – это боевой генерал. Он прошел не только чеченскую войну, но также воевал в Афганистане, где получил ранения. После Чечни ушел в политику, стал депутатом Государственной думы. Был в оппозиции к Ельцинскому режиму, часто его критиковал. Некоторые СМИ писали даже о планировании переворота.



Генерал Рохлин был убит у себя дома в Подмосковье при странных обстоятельствах в 1998 году, а в убийстве почему-то обвинена его жена. Однозначно Рохлин имел колоссальное влияние на армию и пользовался поддержкой населения. так или иначе Лев Рохлин остался в памяти народов России настоящим командиром с честной совестью и душой.

Хотелось бы также отметить, что Аман Гумирович Тулеев отказался от ельцинского Ордена Почета в 1998 году.

Источник : https://krotoffa.livejournal.com/3230143.html

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