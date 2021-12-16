Как в СССР передвигали целые здания и дома вместе с их жильцами

Передвинуть статую или дом силой мысли… кажется, это под силу лишь легендарному Дэвиду Коперфильду, и то, путем экстравагантной иллюзии. Но это не так. В истории имеют место удивительные факты, которые поражают смелостью и масштабностью нестандартных проектов, когда люди могли передвинуть грандиозные сооружения… силой инженерной мысли.

Технология передвижки домов

«Дом на прогулке»

Опыт итальянского мастера позже повторил русский крестьянин, Дмитрий Петров, который в 1812 году сдвинул старую деревянную церковь для последующей установки новой, каменной.

Шли годы, развивались технологии, пик которых пришелся на лихой ХХ век. Тридцатые годы прошлого столетия стали гонкой оригинальных идей, на арене которых СССР старался превзойти остальные страны, доказать свое лидерство, превосходство. А потому, когда в 1935 году было принято постановление КПСС изменить облик Москвы в лучшую сторону, советские архитекторы предложили осуществить это решение самым неординарным способом.

Передвижение дома Сытина в Москве

Многоквартирный дом переносили, пока мы спали. Удивительно, что никто этого даже не заметил. Не качались люстры, более того, башенка из кубиков, которую собрала накануне наша шестилетняя дочь, не упала. - так вспоминают об этом событии жители дома, расположенного по адресу Тверская 6/1.

Дом был построен давно, но в начале тридцатых годов он не вписывался в общую конфигурацию улицы, что становилось проблемой. Но рушить добротное здание, в котором жили семьи, было нецелесообразно. Другое дело, если бы удалось его переместить на несколько метров, тогда он не стал бы помехой.

Передвижение жилого дома на Тверской

Мы не стали объявлять жильцам точные сроки проведения работ. По большей части не потому, что не хотели пугать людей, которые запросто могли поддаться панике, а для того, чтобы удивить их. Было забавно смотреть, как по утру люди выходили во двор и недоумевали, потому что не могли понять, где они находятся. Пока они спали, дом прогулялся по улице, поменяв место жительства. - так вспоминал в своем личном дневнике советский инженер Эммануил Гендель, мастер невероятных градостроительных перевоплощений, гений конструкторской мысли о переносе жилого здания.

Для реализации задумки по перемещению, бригада Генделя сначала разделила здание на две части, а потом, развернув одну из них на 19 градусов, сместила дом в нужном направлении.

Сложность состояла не только в грандиозном весе, но и заболоченном грунте, причем, каркас здания также не отличался добротностью. Именно поэтому дом и был разделен на части, прежде, чем получил новый адрес регистрации.

С началом войны практика перемещения домов была забыта на несколько десятилетий, однако возродилась с передвижением здания МХТ им. Чехова в 80-е.

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