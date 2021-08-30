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Живописные пейзажи на срезе брёвен

Нью-йоркская современная художница Элисон Морицугу (Alison Moritsugu) в своём творчестве в качестве холста использует …стволы деревьев. Изображая на срезе упавших деревьев живописные пейзажи, она старается передать полную картину тех мест, где эти деревья когда-то росли.

Своими работами художница старается обратить внимание зрителя на губительное влияние человека на природу и заставить задуматься о разрушительной силе индустриализации.

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен
Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен
Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

 

Живописные пейзажи на срезе брёвен

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