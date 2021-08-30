Живописные пейзажи на срезе брёвен

Нью-йоркская современная художница Элисон Морицугу (Alison Moritsugu) в своём творчестве в качестве холста использует …стволы деревьев. Изображая на срезе упавших деревьев живописные пейзажи, она старается передать полную картину тех мест, где эти деревья когда-то росли.
Своими работами художница старается обратить внимание зрителя на губительное влияние человека на природу и заставить задуматься о разрушительной силе индустриализации.
Источник : https://obiskusstve.com/2292367664109849443/
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