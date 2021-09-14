Хайнц Гитлер: что стало с племянником фюрера в Бутырке

На рождество 1941 года унтер-офицер вермахта Хайнц Гитлер получил поздравительную открытку, подписанную рукой самого фюрера: «От дяди – любимому племяннику». Это послание стало последним документом, подтверждающим не только родство, но и теплые отношения двух представителей главной фамилии нацистской Германии, и, возможно, именно это рождественское послание на Восточный фронт сыграло роковую роль в судьбе адресата.

Многодетное семейство

Личная жизнь Алоиса Гитлера, отца будущего фюрера нацистской Германии, проходила весьма бурно, и результатом ее стало многочисленное потомство. Рожденный в третьем браке отца с Кларой Пёльцль, Адольф Гитлер был одним из шести их общих детей. В их многодетной семье воспитывались также сын и дочь отца от его более ранних связей. Старший единокровный брат фюрера, названный в честь отца Алоисом, был внебрачным сыном Гитлера-старшего от Франциски Матцельсбергер, которая была его любовницей при первой жене, пока та не скончалась, после чего пара смогла узаконить свои отношения. Но Франциска также вскоре умерла, так что мальчик перешел под опеку «заступившей на пост» мачехи.

Не слишком довольный своим положением пасынка, Алоис-младший в семнадцатилетнем возрасте сбежал из отцовского дома в Ирландию, где вел довольно беспутную жизнь. Дважды он попадал за решетку за кражу, а несколько лет спустя бросил молодую жену-ирландку Бриджит Даулинг с малолетним сыном Уильямом-Патриком на руках и, даже не удосужившись развестись, вернулся в Германию, где стал двоеженцем, за что в конце концов отбыл свое третье тюремное заключение, продлившееся, впрочем, всего полгода. От второй немецкой жены, Хедвиги Хайдеманн, у Алоиса Гитлера-младшего в 1920 году также родился сын по имени Хайнц.

Два племянника

Каковы были отношения фюрера с его единокровным старшим братом, осталось неизвестным, однако Адольф Гитлер не слишком жаловал свою многочисленную родню, которая доставляла ему массу неприятностей. Немало огорчений причинил ему и старший сын его брата, Уильям, который, заявившись из Великобритании в Германию, сначала вытребовал у дядюшки-канцлера сытую должность в «Рейхскредитбанке», а затем на автомобильном заводе «Опель», после чего и вовсе потребовал места в правительстве, не брезгуя шантажировать фюрера скелетами в семейном шкафу.

Когда же в обмен на значительный пост в СС Адольф Гитлер в 1938 году потребовал от племянника отказаться от британского гражданства, тот сбежал в США, где опубликовал скандальную статью «Почему я ненавижу моего дядю?» .В отличие от Уильяма-Патрика, младший племянник Гитлера, Хайнц, по утверждению биографа Джона Толанда, был любимцем фюрера и полностью разделял нацистскую идеологию. Хайнц был активным членом «Гитлерюгенда», попечительством дяди получил элитное школьное образование и окончил Национал-политическую академию «Напола» в Балленштедте, избрав карьеру офицера.

По воспоминаниям его бывшего одноклассника Ханса-Вольфа Вернера, Хайнц Гитлер очень кичился близким родством с главой Третьего рейха и нередко позволял себе лишнего. Так, одним из его излюбленных развлечений было гонять с приятелями по улицам Магдебурга на автомобиле без прав и в нетрезвом виде, с удовольствием наблюдая, как у постовых меняется выражение лица при виде сакральной фамилии. Любимого племянника фюрера, естественно, сразу отпускали без последствий, а дядя в проказы Хайнца никак не вмешивался – то ли не знал, то ли не хотел знать.

Завеса тайны

Безусловно, оказывая своему племяннику некоторое покровительство, Адольф Гитлер все же избегал чрезмерного патронажа, желая тем самым продемонстрировать, что даже члены его семьи должны подниматься по карьерной лестнице в силу собственных заслуг, а не «по блату». Так что свою военную карьеру Хайнц начал простым рядовым, быстро, впрочем, получив повышение. И на Восточном фронте он оказался уже в звании унтер-офицера связи 23-го потсдамского артиллерийского полка группы «Центр». Осенью 1941 года он был удостоен своей единственной награды – «Железного креста» 2-й степени. Что послужило поводом для награждения – боевые заслуги или громкая фамилия – теперь уже вряд ли удастся выяснить.

10 января 1942 года при выполнении задания по восстановлению связи на передовой любимый племянник Гитлера оказался в советском плену, где его, по-видимому, быстро идентифицировали, отправив в Бутырскую тюрьму. Там уже через полтора месяца Хайнц Гитлер скончался при невыясненных обстоятельствах, не дожив неделю до своего 22-го дня рождения. По одной из версий, нацистский офицер был убит, по другой – причиной смерти стала простуда.

Так или иначе, о тех полутора месяцах, которые Хайнц провел в Бутырке, не осталось никаких достоверных сведений. Бытует мнение, что его могли готовить для обмена, поскольку в то же время в немецком плену томился старший сын Сталина, Яков Джугашвили. Однако данная версия ничем не подкреплена. Зато доподлинно известно, что позже Гитлер изъявлял готовность совершить такой обмен на другого своего племянника – сына его сводной сестры Ангелы, лейтенанта инженерных войск Люфтваффе Лео Раубаля, который также был захвачен в плен советскими войсками в январе 1943 года под Сталинградом, однако Сталин ответил фюреру отказом, и обмен не состоялся. А вот знал ли Адольф Гитлер о гибели своего любимца Хайнца в Бутырской тюрьме или до последнего считал его без вести пропавшим – так и осталось загадкой.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Любопытно , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его , а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако палач народов Сталин , который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что мать Гитлера вышла замуж за родного дядю!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный лживый советский миф, которым комуняки развели многих россиян как обыкновенных лохов! Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Вместе с тем Сталин, отправивший на фронт своего сына, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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