Почему солдаты Чапаева после его смерти восстали против советской власти

Василий Чапаев возглавлял 25-я стрелковую дивизию с марта 1919 года. После атаки белоказаков на Лбищенск 5 сентября, во время которой красный военачальник погиб , разрозненные части 25-й дивизии смогли пробиться на север, к Уральску. Уже 10 сентября командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе присвоил 25-й дивизии имя Василия Чапаева (официально стало употребляться с 8 октября). Однако саму дивизию подвергли переформированию. Часть её бойцов передали в 22-ю дивизию, которой командовал Александр Сапожков, близкий друг Чапаева.

Бунт начдива Сапожкова

Сапожков родился в зажиточной крестьянской семье Новоузенского уезда Самарской губернии. Во время Первой мировой войны он примкнул к эсерам, а вернувшись с фронта, возглавил левоэсеровскую организацию в родном уезде.

С началом Гражданской войны Сапожков занял сторону Красной армии. В феврале 1919 года его назначили командиром 22-й дивизии.

Несмотря на борьбу на стороне красных, Сапожков не мог до конца согласиться с большевистскими порядками. Его идеалом была не централизованная диктатура пролетариата, а локальная крестьянская автономия. В политической «инаковости» Сапожкова исследователи видят одну из причин, почему его дивизия была снята с Южного фронта. Командира отправили в Пугачёвский уезд Самарской губернии, где в своё время создавалась 25-я Чапаевская дивизия. Сапожков должен был сформировать из числа пойманных дезертиров новую 9-ю кавалерийскую дивизию. Предполагалось, что в неё войдёт и 7-й конный полк – в основном бывшие «чапаевцы» родом из Новоузенского уезда.

Однако Сапожков вступил в открытый конфликт с властью, потребовав прекратить разорительную для крестьян продразвёрстку. Командование обеспокоилось антибольшевистской пропагандой военачальника. Сначала формируемую им дивизию перевели в Бузулук, а затем командующий Заволжским военным округом Константин Авксентьевский отстранил Сапожкова от должности начдива. Однако соратник Чапаева не подчинился. Опираясь на лично преданных ему людей, Сапожков 13 июля 1920 года поднял мятеж в Бузулуке. Свои части он переименовал в «Первую армию Правды».

Как объяснял Сапожков, взяться за оружие его заставила «неправильная политика центра», в которой он видел «проявление идей белогвардейщины» и засилье контрреволюционных «спецов».

Советская историография традиционно утверждала, что Сапожков опирался на кулаков и «колеблющихся» середняков. Сам он заявлял, что действует «в интересах бедного населения республики». Политическая программа восстания предполагала освобождение всех заключённых, кроме белогвардейцев-монархистов, то есть полную реабилитацию эсеров и меньшевиков. Сапожков критиковал власти за расправу над революционерами.

«Если бы Чапаев не был убит, его бы, конечно, расстреляли, как, несомненно, расстреляют Буденного, когда будут в состоянии без него обойтись», – утверждал начдив.

Сапожков неслучайно вспомнил Чапаева – обоих командиров часто сравнивали за сходство взглядов и темпераментов.