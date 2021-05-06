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Куда исчез гигантский слон Бастилии, cозданный по приказу Наполеона

После победы Великой французской революции, здание королевской тюрьмы было разрушено до основания. После неудачных попыток занять освободившееся пространство, городские власти не знали уже что и придумать. Пустующая площадь не давала покоя и Наполеону. Он приказал соорудить монументальную скульптуру слона с башней на спине. Велено было изваять его в бронзе или другом крепком материале. Так, чтобы на века. Слон ведь считался символом королевской власти. Больше всего на свете Бонапарт хотел стать королём, точнее, императором. Всё равно. Он просто желал править.

Куда исчез гигантский слон Бастилии, cозданный по приказу Наполеона

Почему слон

Площадь Бастилии в Париже служит не только напоминанием о Великой Французской Революции. Кроме этого - это самая большая братская могила в городе. Там покоятся тела многих сотен погибших на баррикадах революционеров. Королевскую тюрьму разобрали по камешку, из которых построили мост Согласия. Что же соорудить на освободившемся месте, городские власти долго не могли сообразить.

Площадь Бастилии должна была стать неким символом свободы. Олицетворением этого было решено сделать массивную колонну в центре. Был даже заложен фундамент, но колонне так и не суждено было материализоваться. Потом там установили статую богини Исиды.

Это был внушительных размеров фонтан. У богини из сосков бежала вода и многие горожане были недовольны подобным безобразием на центральной площади. Неприличный фонтан в итоге убрали.

Фонтан вызвал у многих горожан бурю праведного негодования.

Фонтан вызвал у многих горожан бурю праведного негодования.

После того как была установлена Первая Империя, пустая площадь стала раздражать своим огромным, пустым, ничем не занятым пространством. Наполеон Бонапарт решил что-то с этим сделать. Сначала именно здесь планировали установить Триумфальную Арку. В последний момент Император передумал. В 1810 году на месте бывшей тюрьмы он приказал возвести монументальный фонтан. Согласно императорской задумке это был слон, который нёс на своей спине башню.

Наполеон желал возвести на площади нечто монументальное.

Наполеон желал возвести на площади нечто монументальное.

Скульптура должна была быть памятником героическим победам Наполеона. Слона планировали вылить из бронзы из расплавленных пушек, которые Бонапарт захватил во время своих завоеваний. У Наполеона были грандиозные планы по поводу этого фонтана — он должен был восхищать и поражать воображение всех, кто его увидит.

Слон должен был поражать воображение каждого, кто его увидел.

Слон должен был поражать воображение каждого, кто его увидел.

Масштабный проект, который выродился в жалкое зрелище

Курировать проект было поручено Доминику Вивану. Он был художником, писателем, дипломатом, археологом, а также первым директором Лувра. Главным архитектором проекта стал Жак Селлерье. В том же году были начаты работы. В течение двух лет было полностью завершено построение каркаса и все подземные работы. В 1812 году Селлерье сменил Жан-Антуан Алавуан. Он решил, что работу нужно визуализировать, чтобы продемонстрировать будущий конечный результат. Был нанят скульптор Пьер-Шарль Бридан. Он создал грандиозную модель в натуральную величину. На имеющийся деревянный каркас Бридан наложил слой гипса.

Деревянный каркас покрыли слоем гипса.

Деревянный каркас покрыли слоем гипса.

Огромный, как трёхэтажный дом, Слон Бастилии представлял собой весьма внушительную фигуру. Он возвышался над легендарной площадью, которая за всю свою историю была свидетелем множества кровавых событий. Из хобота слона лилась струя воды. Она из ног животного служила укрытием для винтовой лестницы, по которой можно было взойти наверх сооружения.

После исторического разгрома Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, его империя рухнула. Проект был полностью остановлен. Архитектор Алавуан долго и безуспешно пробовал найти источники финансирования для завершения строительства. Свои попытки он продолжал почти двадцать лет. Гипсовый слон тем временем начал неумолимо разрушаться.

Проект был полностью заброшен.

Проект был полностью заброшен.

Колоссальная скульптура стала представлять собой чрезвычайно жалкую картину. Один бивень полностью отвалился, другой раскрошился, оставив один обрубок. Тело слона стало чёрным от дождей и копоти. В огромных пустых полостях его туловища нашли своё прибежище бродяги, грызуны и стаи бездомных кошек. Вокруг всё заросло одуванчиками и чертополохом. Это было совсем не то зрелище, которое желал лицезреть Наполеон Бонапарт, когда приказал возвести этот фонтан.

Всё было совсем не так, как хотел Наполеон.

Всё было совсем не так, как хотел Наполеон.

Гибель слона

Монументальный Слон даже фигурирует в романе Виктора Гюго «Отверженные», написанном в 1862 году. Там герой по имени Гаврош укрылся в этом шатком толстокожем. Гюго очень точно описал плачевное состояние слона:

«Мало кто из посторонних посещал это сооружение. Ни один прохожий не смотрел на него. Он быстро превращался в руины. Его забыли и забросили. Вот он стоит на своём месте - меланхоличный, больной, рушащийся, окружённый гнилым частоколом. Возле него справляют нужду пьяные кучера. Это было грязно, презренно, отвратительно и некрасиво в глазах буржуа».

Состояние слона было жалким.

Состояние слона было жалким.

Слона заменила колонна.

Слона заменила колонна.

Слон стал не просто жутким зрелищем. Его тело облюбовали полчища крыс. Грызуны каждую ночь вылезали из него и совершали жестокие набеги на дома всех окрестных жителей. Люди постоянно жаловались. Они просили городские власти снести этого слона. Только в 1846 году гипсовое чудище окончательно снесли. Вскоре после этого на этом месте возвели Июльскую колонну, в ознаменование революции 1830 года. Она и возвышается над площадью по сей день. Слон стал всего лишь страницей истории. Не очень красивой и приятной, но какая уж есть.

Так выглядит площадь Бастилии сегодня.

Так выглядит площадь Бастилии сегодня.

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